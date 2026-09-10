قازاقستاندا سۋدى زاڭسىز پايدالانعاندار ەندى قالاي انىقتالادى
استانا. KAZINFORM - سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا سالانى اۆتوماتتاندىرۋ جانە سيفرلاندىرۋ جونىندە مالىمدەدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا اۆتوماتتاندىرىلعان ەسەپكە الۋ جابدىقتارى 45 سۋارۋ كانالىندا، 8 سۋ قويماسىندا، 13 گيدروتوراپتا جانە 150 تىك درەناج ۇڭعىماسىندا ورناتىلىپ، پايدالانىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار بۇل قۇرىلعىلار جەكەلەگەن وبەكتىلەردە دە بولۋى مۇمكىن.
ال 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 178 سۋارۋ كانالى مەن 558 تىك درەناج ۇڭعىماسىن اۆتوماتتاندىرۋ جوسپارلانعان. ودان كەيىندە دە بۇل باعىتتاعى جۇمىستار توقتامايدى.
- گيدروبەكەتتەر مەن سۋ الۋ قۇرىلىستارىن اۆتوماتتاندىرىلعان ولشەۋ جانە قاشىقتان دەرەكتەر بەرۋ قۇرالدارىمەن كەزەڭ-كەزەڭىمەن جاراقتاندىرۋ جالعاسادى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
بۇعان قوسا، مينيسترلىك ۇلتتىق سۋ رەسۋرستارى اقپاراتتىق جۇيەسىن دامىتۋ بارىسى تۋرالى دا ماعلۇمات بەردى. بۇل پلاتفورما ەلىمىزدەگى سۋ قورىن، سۋ شارۋاشىلىعى وبەكتىلەرىن جانە سۋ پايدالانۋ تۋرالى دەرەكتەردى ءبىرىڭعاي تسيفرلىق الاڭدا بىرىكتىرمەك. بۇل جۇيەنىڭ ارقاسىندا «قازسۋشار» ر م ك جانە باسسەيندىك ينسپەكتسيالار اقپارات الماسادى جانە ءوزارا ءىس-قيمىلدى قامتاماسىز ەتەدى.
سونىمەن بىرگە اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەر العان سۋدىڭ ناقتى كولەمىن ونلاين رەجيمدە كورۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ءبىرىڭعاي جاپپاي ەسەپكە الۋ جۇيەسى دايىندالىپ جاتىر.
- ناقتى سۋ كولەمدەرىن ەسەپكە الۋدى ودان ءارى اۆتوماتتاندىرۋ ءۇشىن تەحنيكالىق ەسەپكە الۋ مودۋلى ازىرلەنىپ جاتىر. ول سۋ شارۋاشىلىعى جەلىسىنىڭ ءتيىستى ۋچاسكەلەرىندە، ونىڭ ىشىندە سۋ بۇرۋ نۇكتەلەرىندە ناقتى بەرىلگەن سۋ كولەمدەرى تۋرالى دەرەكتەردى الۋ، بەرۋ جانە وڭدەۋدى كوزدەيدى، - دەپ مالىمدەدى مينيسترلىك.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سۋ ۇنەمدەۋ ماقساتىندا قانداي جۇمىستار اتقارىلىپ جاتقانىن جازعانبىز.