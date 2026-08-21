قازاقستاندا ستۋدەنتتەر سانى 1 ميلليونعا جۋىقتايدى - عىلىم ءمينيسترى
استانا. KAZINFORM - ەلدەگى جاستار اقىرىنداپ تەحنيكالىق-كاسىپتىك بىلىمگە دە بەت بۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ەلوردادا «بولاشاق بەينەسى: ناتيجەدەن - جاڭا ستراتەگياعا» اتتى فورۋمدا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ءمالىم ەتتى.
- 500-گە جۋىق ءبىلىم باعدارلامالارى جاڭادان قاراستىرىلىپ، قازىر ءبىزدىڭ مينيسترلىك وسى باعدارلامالارعا قاتىسىپ جاتىر، مازمۇندار جاڭادان قاراستىرىلدى. 27 كوللەدجىمىز تۇڭعىش رەت حالىقارالىق سەرتيفيكاتسيالىق جانە اككرەديتاتسيالىق راسىمدەردەن ءوتىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ءبىلىم بەرۋ ورنى دەپ راستالدى. بۇل وتە جاقسى ءۇردىس. نەگە دەسەڭىز، بۇرىن كوللەدجدەرىمىز ءوز بەتىمەن قالىپ قويعان ءبىلىم سالاسى بولدى. قازىر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى وتە جاقسى بەتبۇرىستى باستادى. ءار كاسىپتىك ءبىلىم سالاسىنىڭ ءوزىنىڭ اككرەديتاتسيالاۋ ستاندارتتارى بار، - دەدى س. نۇربەك.
سونىمەن قاتار ول جوعارى ءبىلىم سالاسىنا دا دەموگرافيالىق وزگەرىستەر اسەر ەتىپ جاتقانىن ايتتى.
- ءبىزدىڭ مينيسترلىك 2022 -جىلى قۇرىلعان كەزدە جالپى كونتينگەنت 618 مىڭ ستۋدەنت بولعان. كەيىنگى ءتورت جىلدىڭ ىشىندە 740 مىڭعا جەتتى، ياعني 120 مىڭنان استام بالا جوعارى بىلىمگە قوسىلدى. 2030 -جىلدان كەيىن 1 ميلليونعا جۋىقتايدى دەگەن بولجامىمىز بار. سوندىقتان اقىرىنداپ جوعارى بىلىمگە قوسىلىپ جاتقان ستۋدەنتتەردىڭ سانى ءوسىپ كەلە جاتىر. جالپى ۇستانىمىز - جوعارى بىلىمگە قولجەتىمدىلىكتى جوعارى دەڭگەيدە ساقتاپ قالۋ. مەنىڭ مينيستر جانە وسى ەلدىڭ ازاماتى رەتىندەگى ۇستانىمىم - نەعۇرلىم كوپ بالانى جوعارى ءارى كاسىپتىك بىلىمگە قول جەتكىزۋ دەڭگەيىن ۇستاپ تۇرۋىمىز كەرەك، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.