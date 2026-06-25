قازاقستاندا ساربازداردى اسكەري بولىمگە ءبولۋ ءتارتىبى وزگەرەدى
استانا. قازاقپارات - ەلىمىزدە ازاماتتاردى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. ۇكىمەتتىڭ جاڭا قاۋلىسىنا سايكەس، اسكەري ەسەپ جۇرگىزۋ جانە شاقىرۋ راسىمدەرى كەزەڭ-كەزەڭىمەن سيفرلىق فورماتقا كوشىرىلەدى.
بۇل وزگەرىستەر اسكەري باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە، قۇجات اينالىمىن وڭتايلاندىرۋعا جانە مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىنداعى اقپارات الماسۋدى جەدەلدەتۋگە باعىتتالعان.
بۇعان دەيىن اسكەرگە شاقىرۋ قالاي جۇرگىزىلدى؟
وسى ۋاقىتقا دەيىن ازاماتتاردى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ بارىسىندا اسكەري ەسەپ نەگىزىنەن قاعاز قۇجاتتار ارقىلى جۇرگىزىلىپ كەلدى. شاقىرۋ كوميسسيالارىنىڭ شەشىمى، مەديتسينالىق كۋالاندىرۋ ناتيجەسى مەن اسكەرگە شاقىرۋ تۋرالى قۇجاتتار قاعاز جۇزىندە راسىمدەلەتىن. ال مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىنداعى اقپارات الماسۋ ءارتۇرلى اقپاراتتىق جۇيەلەر مەن ۆەدومستۆوارالىق سۇراۋلار ارقىلى جۇزەگە اسىرىلدى. ەندى بۇل پروتسەستەردىڭ باسىم بولىگى ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماعا كوشىرىلەدى.
اسكەري ەسەپتىڭ سيفرلىق جۇيەسى ىسكە قوسىلادى
جاڭا قاعيداعا سايكەس، اسكەرگە شاقىرۋ ناۋقانى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ سيفرلىق جۇيەسى (ت س س م و ر ك) ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. اتالعان جۇيەدە ازاماتتاردىڭ دەربەس اسكەري ەسەبى جۇرگىزىلىپ، شاقىرىلۋشىلار تۋرالى مالىمەتتەر قالىپتاستىرىلادى، تەكسەرىلەدى جانە وزگە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ دەرەكقورلارىمەن اۆتوماتتى تۇردە سالىستىرىلادى. بۇل اسكەري ەسەپتىڭ وزەكتىلىگىن قامتاماسىز ەتىپ، مالىمەتتەردى وڭدەۋ مەرزىمىن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قۇجاتتار ەلەكتروندى فورماتتا راسىمدەلەدى
ەندى شاقىرۋ كوميسسيالارىنىڭ شەشىمدەرى، مەديتسينالىق كۋالاندىرۋ قورىتىندىلارى، اسكەرگە شاقىرۋ تۋرالى بۇيرىقتار جانە باسقا دا راسىمدىك قۇجاتتار ەلەكتروندى تۇردە راسىمدەلەدى. ولاردىڭ بارلىعى ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبامەن (ە ت س ق) كۋالاندىرىلادى.
سونىمەن قاتار مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلاتىن ازاماتتار جەكە دەرەكتەرىن جيناۋعا جانە وڭدەۋگە كەلىسىم بەرەدى. وسى مالىمەتتەر سيفرلىق اسكەري ەسەپ كارتاسىنا ەنگىزىلىپ، اسكەري ەسەپ جۇرگىزۋ بارىسىندا پايدالانىلادى.
اسكەري قۇرىلىمدارعا ىرىكتەۋ ءتارتىبى ناقتىلاندى
جاڭارتىلعان قاعيدادا ازاماتتاردى اسكەري قۇرىلىمدارعا ىرىكتەۋ كەزەگى دە بەلگىلەندى. الدىمەن ساربازدار مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ شەكارا قىزمەتىنە قاجەتتى شاقىرىلادى. كەيىن ۇلتتىق ۇلان جاساقتالىپ، ودان سوڭ قارۋلى كۇشتەر مەن وزگە دە اسكەري قۇرالىمدارعا ءبولۋ جۇرگىزىلەدى.
بۇل ءتارتىپ اسكەري بولىمدەردى جەكە قۇراممەن ۋاقتىلى تولىقتىرۋعا جانە ءاربىر اسكەري قۇرىلىمنىڭ قاجەتىن ەسكەرە وتىرىپ ىرىكتەۋ جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
وزگەرىستەر قاشان كۇشىنە ەنەدى؟
ۇكىمەت قاۋلىسىنىڭ نەگىزگى نورمالارى 2026-جىلعى 4-شىلدەدەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى. ال جەكەلەگەن ەرەجەلەر 12-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
جاڭا وزگەرىستەر اسكەري ەسەپ جۇرگىزۋ جۇيەسىن جاڭعىرتىپ، ازاماتتاردى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ راسىمدەرىن تولىقتاي سيفرلىق فورماتقا كەزەڭ-كەزەڭىمەن كوشىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.