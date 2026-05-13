قازاقستاندا ەنەرگەتيكالىق سۋسىندار اكسيزدەلەتىن تاۋارلار قاتارىنا قوسىلدى
استانا. KAZINFORM – ق ر سالىق كودەكسىنە سايكەس 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتاردان باستاپ ەنەرگەتيكالىق سۋسىندار اكسيزدەلەتىن تاۋارلار تىزبەسىنە ەنگىزىلدى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى ءمالىم ەتتى.
بۇگىنگى كۇنگە ەنەرگەتيكالىق سۋسىندار الكوگولسىز ونىمدەر نارىعىنىڭ قالىپتاسقان جانە تۇراقتى سەگمەنتى.
ق ر اتالعان ءونىمدى ءوندىرۋ جانە يمپورتتاۋ قىزمەتىن 5 وتاندىق ءوندىرۋشى جانە 5 ءىرى يمپورتتاۋشى جۇزەگە اسىرادى. سونىمەن قاتار ءوندىرىستىڭ ەداۋىر بولىگى ەل ىشىندە شوعىرلانعان. قازاقستاندىق كاسىپورىندار ىشكى نارىقتىڭ قاجەتتىلىگىن قامتاماسىز ەتىپ قانا قويماي، ءونىمدى شەتەلگە دە تابىستى ەكسپورتتاۋدا، بۇل سالانىڭ دامۋى مەن ەكسپورتتىق الەۋەتىنىڭ بار ەكەنىن كورسەتەدى.
ءونىمنىڭ وسى ساناتى بويىنشا اكسيز مولشەرلەمەلەرىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋ كوزدەلگەن: 2026-جىلدان باستاپ اكسيز مولشەرى 1 ليتر ءۇشىن 100 تەڭگەنى، 2027-جىلدان باستاپ - 140 تەڭگەنى، 2028-جىلدان باستاپ - 180 تەڭگەنى قۇرايدى.
- اكسيزدىك رەتتەۋدى ەنگىزۋ ەنەرگەتيكالىق سۋسىندار اينالىمىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە، بيۋجەتكە سالىق تولەمدەرىنىڭ تولىق ءارى ۋاقتىلى تۇسۋىنە، سونداي-اق نارىقتىڭ بارلىق قاتىسۋشىلارى ءۇشىن تەڭ جانە ءادىل جاعدايلار قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان، - دەپ حابارلادى كوميتەتتەن.
سالا وكىلدەرىنىڭ باعالاۋى بويىنشا ەنەرگەتيكالىق سۋسىنداردى نەگىزگى كامەلەتكە تولعان ازاماتتار تۇتىنادى. وسىعان بايلانىستى اتالعان ءونىمدى وتكىزۋ كەزىندە زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تالاپتار مەن شەكتەۋلەردىڭ ساقتالۋىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىن بولادى.
ق ر ق م م ك ك مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ، نارىقتىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ، سونداي-اق ادال بيزنەس ءۇشىن قولايلى جاعدايلار جاساۋ باعىتىنداعى جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ولجاس بەكتەنوۆ بالالاردىڭ ەنەرگەتيكالىق سۋسىنعا قۇمارتۋىن قاۋىپتى دەپ باعالاعان ەدى.