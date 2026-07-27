قازاقستاندا رەنتگەن، ك ت جانە م ر ت ناتيجەسىن قاشىقتان باعالايتىن جۇيە ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - جاڭا جۇيە شالعاي وڭىرلەردەگى تۇرعىنداردىڭ مەديسينالىق زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن بىلىكتى دارىگەرلەرگە قاشىقتان وقىتىپ، ۋاقىتىلى قورىتىندى الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق عىلىمي دەنساۋلىق ساقتاۋدى دامىتۋ ورتالىعىنىڭ باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ادىلەت تاباروۆ ايتتى.
سپيكەردىڭ سوزىنشە، ەلىمىزدە 2026- 2027 -جىلدارى ساۋلەلى زەرتتەۋلەردىڭ (رەنتگەن، كومپيۋتەرلىك توموگرافيا جانە ماگنيتتىك- رەزونانستىق توموگرافيا) ناتيجەلەرىن قاشىقتان باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ءبىرىڭعاي جۇيەنى دامىتۋ جوسپارلانعان.
- قازىرگى تاڭدا قاشىقتان مەديسينالىق كومەك كورسەتۋ جۇيەسىن كەڭەيتۋ جالعاسىپ جاتىر. مەديسينالىق ۇيىمدارعا جاڭا سيفرلىق شەشىمدەر ەنگىزىلىپ، تەلەمەديسينالىق پلاتفورمالار قولدانىستاعى مەديسينالىق جۇيەلەرمەن بىرىكتىرىلەدى. جوسپارداعى نەگىزگى باعىتتاردىڭ ءبىرى - ورتالىقتاندىرىلعان تەلەراديولوگيانى دامىتۋ بولىپ وتىر. ونىڭ اياسىندا رەنتگەن، ك ت جانە م ر ت ناتيجەلەرى بەيىندى مەديسينالىق ۇيىمداردىڭ ماماندارىنا ونلاين جىبەرىلىپ، ولار قاشىقتان قورىتىندى بەرەتىن بولادى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل بىلىكتى دياگنوستيكانىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرىپ، زەرتتەۋ قورىتىندىسىن شىعارۋ ۋاقىتىن قىسقارتادى. سونداي-اق رەنتگەنولوگ تاپشى وڭىرلەردە مامانداردىڭ جۇمىسىن ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋعا مۇمكىندىك بەرمەك.
بۇدان بولەك، مەكتەپ مەديسيناسى مەن پروفيلاكتيكا باعىتى اياسىندا 6 مىڭنان استام مەكتەپ پەن 3 ميلليوننان استام وقۋشى سيفرلىق جۇيەمەن قامتىلادى. بۇل پروفيلاكتيكالىق تەكسەرۋلەردى جۇرگىزۋگە، قاشىقتان كونسۋلتاتسيا بەرۋگە جانە بالالاردىڭ دەنساۋلىعىن تۇراقتى باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى تەلەمەديسينالىق قىزمەتتەردى دامىتۋعا جاڭا ستاندارتتار ەنگىزگەن ەدى.