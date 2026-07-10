قازاقستاندا ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار 751 مىڭ ادام تۇرادى - دينارا زاكيەۆا
استانا. KAZINFORM - «ادىلەت» پارتياسىنىڭ سايلاۋالدى باعدارماسىندا الەۋمەتتىك قولداۋعا ايرىقشا ءمان بەرىلەدى. پارتيانىڭ كەزەكتەن تىس III سەزىندە قۇرىلتاي سايلاۋىنا اتالعان پارتيادان ۇسىنىلاتىن كانديدات دينارا زاكيەۆا مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتار مەن زەينەتكەرلەردىڭ جاعدايىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان جوسپارلاردى ءبولىستى.
- قازاقستاندا ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار 751 مىڭ ادام تۇرادى. بۇل باعىتتا ازاماتتاردى الەۋمەتتىك قورعاۋ - تەك جاردەماقى تولەۋ نەمەسە قىزمەت كورسەتۋ عانا ەمەس، ەڭ باستىسى - ولاردىڭ ءبىلىم الۋىنا، ەڭبەك ەتۋىنە، ەركىن ءجۇرىپ-تۇرۋىنا جاعداي جاساۋ. وسى باعىتتا باعدارلامادا وزەكتى ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن ءبىراز ءىس-شارانى ۇسىنىپ جاتىرمىز. مىسالى، جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانا وتىرىپ، مۇگەدەكتىكتى سىرتتاي پرواكتيۆتى تۇردە بەلگىلەۋ تاجىريبەسىن نىعايتۋ قاجەت. «جەكە الەۋمەتتىك ۆاۋچەرلەردى»، ءۇي جاعدايىندا وڭالتۋ تاجىريبەسىن بارلىق وڭىردە ەنگىزۋ كەرەك. ودان بولەك، ەرەكشە قاجەتتىلىكتەرى بار بالالارمەن جۇمىس ىستەيتىن مامانداردى ساپالى دايىنداۋ ءۇشىن وقۋ باعدارلامالارىن جاڭارتۋ، سونداي-اق، ينتەراكتيۆتى كارتادا كورسەتىلگەن نىسانداردىڭ جانە جاڭا ينفراقۇرىلىمنىڭ قولجەتىمدىلىگىن كامتاماسىز ەتۋ قاراستىرىلعان، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، دينارا زاكيەۆانىڭ سوزىنشە، قاريالارعا لايىقتى زەينەتاقى تولەنىپ، ولاردىڭ ۇزاق ءومىر سۇرۋىنە جاعداي جاسالۋعا ءتيىس.
- اعا بۋىنعا قامقورلىق - بۇل تەك زەينەتاقىمەن قامتاماسىز ەتۋ عانا ەمەس، لايىقتى جانە بەلسەندى ءومىر سۇرۋگە مۇمكىندىك بەرۋ. بۇل باعىتتا «ەرەسەك ەرىكتىلەر» باستاماسىن قولداپ، ولاردىڭ سيفرلىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋ قاجەت. سونداي-اق، قولداۋدى قاجەت ەتەتىن ادامدارعا ۇزاق مەرزىمدى كۇتىم جۇيەسىن دامىتۋ كەرەك، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بيۋجەتتىڭ 20 پايىزى الەۋمەتتىك قاجەتتىلىكتەرگە باعىتتالاتىنى جونىندەگى دينارا زاكيەۆانىڭ مالىمدەمەسىن جاريالاعانبىز.