قازاقستاندا قوقىسقا كەتەتىن قوي جۇنىنەن تىڭايتقىش شىعارىلا باستادى
استانا. قازاقپارات - الماتى وبلىسىندا قوي جۇنىنەن ورگانيكالىق تىڭايتقىش وندىرىلە باستادى. كاسىپورىن جاڭا تەحنولوگيانىڭ كومەگىمەن تابيعي شيكىزاتتى دۇرىس پايدالانۋدى كوزدەپ وتىر. سەبەبى ەلدە جىل سايىن قىرقىلاتىن قوي ءجۇنىنىڭ 60 پايىزدان استامى كادەگە جاراماي، قوقىسقا تاستالادى.
جۇننەن جاسالعان ورگانيكالىق تىڭايتقىش توپىراقتىڭ قۇنارلىعىن ارتتىرۋعا جاقسى. ءونىم الەمدىك FIBL تىزىمىنە ەنىپتى. بۇل ەگىنشىلىكتە قولدانۋعا رۇقسات بەرەتىن قۇجات. ءجۇن وڭدەۋ زاۋىتتارى تەك بيازى ءجۇندى قولدانسا، مۇندا قىلشىق ءجۇن دە كادەگە جاراي بەرەدى. كىشكەنتاي تۇيىرشىكتەر 12 اي بويى وسىمدىكتى مينەرالدارمەن قورەكتەندىرە الادى. ول ىلعالدى وزىنە ءسىڭىرىپ، كولەمىن 20 ەسە ۇلعايتادى. ۋاقىت وتە قۇرامىنداعى ازوت، فوسفور، كالي، كۇكىرت، كالتسي جانە ماگني بوساپ شىعادى.
ايدىن قۇدايبەرگەنوۆ، زاۋىت ديرەكتورى:
- قويدىڭ ءجۇنىنىڭ پروبلەماسى بار. بۇل تەك قانا تىڭايتقىش شىعارىپ قويۋ عانا ەمەس، جىلدا ورتەنىپ جاتىر عوي. ەكولوگياعا زيانى ءتيىپ جاتىر. قىرقۋ كەزەڭىنەن ءبىز جيناپ الامىز جانە بۇل زاۋىت جىلىنا 1000 تونناداي شىعارا الادى. كاسىپورىنداعى قۇرال-جابدىقتار گەرمانيادان اكەلىنگەن. باستاپقىدا قىرقىلعان قوي ءجۇنى تازارتۋدان وتەدى. ودان كەيىن جوعارى تەمپەراتۋرادا زياندى باكتەريالاردان تازارتىلادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، 1 توننا تابيعي جۇننەن 900 ك گ ءونىم الۋعا بولادى.
سىمبات ءامىروۆ، سەح باسشىسى:
- بۇل جەردە تەك ورگانيكالىق، حيميا دەگەن زات ەشقانداي قوسىلمايدى. تەك قويدىڭ ءوزىنىڭ بويىنداعى مينەرالدارى. بەس مينەرال بار. سول بەس مينەرال وسى قويدىڭ ءجۇنىنىڭ وزىندە بار ەكەن. بۇل جوبا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ عىلىم كوميتەتى ۇسىنعان گرانتتىق قارجىلاندىرۋ شەڭبەرىندە جۇزەگە استى. كاسىپورىن ونىمىنە بولگاريا، رەسەي، ومان جانە ەۋروپا ەلدەرى قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر.
24.kz