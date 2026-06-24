قازاقستاندا قۇس ەتى ءوندىرىسىن 2030 -جىلعا دەيىن تولىق قامتاماسىز ەتۋ مىندەتى قويىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا قازاقستاندىق حالىقارالىق قۇس وسىرۋشىلەر فورۋمى ءوتتى. بۇل تۋرالى ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قازاقستان قۇس وسىرۋشىلەر وداعى ۇيىمداستىرعان حالىقارالىق سالالىق الاڭ ءداستۇرلى تۇردە وتاندىق جانە شەتەلدىك ساراپشىلاردى، وندىرۋشىلەردى، بيزنەس جانە مەملەكەتتىك ورگاندار وكىلدەرىن ءبىر ارناعا توعىستىرىپ، تاجىريبە الماسۋ مەن سالانى دامىتۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلاۋعا مۇمكىندىك بەردى.
اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ قۇس شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. بۇگىندە بۇل سالا ەلىمىزدەگى مال شارۋاشىلىعىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ بىرىنە اينالعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا جىلىنا 4,5 ميلليارد دانا جۇمىرتقا وندىرۋگە قاۋقارلى جۇمىرتقا باعىتىنداعى 37 ونەركاسىپتىك قۇس فابريكاسى جانە جالپى وندىرىستىك قۋاتى 505 مىڭ توننا بولاتىن ەت باعىتىنداعى 32 قۇس فابريكاسى جۇمىس ىستەيدى. وتاندىق وندىرۋشىلەر ىشكى نارىقتىڭ تاعامدىق جۇمىرتقاعا دەگەن سۇرانىسىن تولىق قامتاماسىز ەتىپ وتىر، ال قۇس ەتىمەن قامتۋ دەڭگەيى 78 پايىزعا جەتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مەن بيزنەس قاۋىمداستىعىنىڭ باستى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى - 2030 -جىلعا دەيىن قۇس ەتى بويىنشا يمپورتتى تولىق الماستىرۋ. وسى ماقساتقا جەتۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ تۇرعان كاسىپورىنداردى جاڭعىرتۋ جانە جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
سوڭعى جىلدارى ءبىرقاتار ءىرى قۇس شارۋاشىلىعى كاسىپورىندارىنىڭ وندىرىستىك قۋاتتارى ىسكە قوسىلىپ، كەڭەيتىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا «پريما كۋس»، «ناۋرىز اگرو KZ» ،«Turkey PVL»، «الەل اگرو» جانە باسقا دا كومپانيالار بار. الداعى ۋاقىتتا قۇس ەتى ءوندىرىسىنىڭ قۋاتىن تاعى 220 مىڭ تونناعا ارتتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ءىرى جوبالاردىڭ قاتارىندا الماتى وبلىسىنداعى «Aitas» اكتسيونەرلىك قوعامى مەن جامبىل وبلىسىنداعى «الەل اگرو» اكتسيونەرلىك قوعامى وندىرىستەرىن سالۋ جانە كەڭەيتۋ جوبالارى بار. بۇل جوبالاردىڭ جالپى وندىرىستىك كولەمى 170 مىڭ توننانى قۇرايدى.
- اتالعان جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ىشكى نارىقتى تولىقتاي وتاندىق ونىممەن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ەلىمىزدىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن ەداۋىر ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ازات سۇلتانوۆ.
مەملەكەت سالاعا قولداۋ كورسەتۋ شارالارىنا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىر.
قۇس فابريكالارىن وتاندىق اسىل تۇقىمدى ماتەريالمەن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ءبىرىنشى جانە ەكىنشى دەڭگەيلى رەپرودۋكتورلاردى قۇرۋعا ارنالعان ينۆەستيتسيالىق سۋبسيديالاۋ نورماتيۆتەرى جاڭارتىلدى. سونىمەن قاتار اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەر ءۇشىن جىلدىق 2,5 پايىزدىق مولشەرلەمەمەن، 10 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە جەڭىلدەتىلگەن نەسيە بەرۋ جۇمىس ىستەيدى.
2025 -جىلعى جەلتوقساننان باستاپ قۇس شارۋاشىلىعى كاسىپورىندارىنىڭ اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرۋعا ارنالعان جىلدىق 5 پايىزدىق مولشەرلەمەمەن جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى.
نەسيە قاراجاتى جەم-ءشوپ پەن جەمدىك قوسپالاردى، جانار-جاعارماي ماتەريالدارىن ساتىپ الۋعا، ەڭبەكاقى تولەۋگە، ۆەتەريناريالىق پرەپاراتتار مەن جەم دايىندايتىن جانە تاراتاتىن تەحنيكا مەن جابدىقتارعا ارنالعان قوسالقى بولشەكتەردى الۋعا جۇمسالۋى مۇمكىن.
بۇگىنگى تاڭدا جالپى سوماسى 6,6 ميلليارد تەڭگەگە 7 قۇس فابريكاسى قارجىلاندىرىلدى.
2026 -جىلى ەت باعىتىنداعى قۇس شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا 28 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە سۋبسيديا قاراستىرىلعان. بۇدان بولەك، ءبىر تاۋلىكتىك بالاپاندار مەن اسىل تۇقىمدى جۇمىرتقالاردى ساتىپ الۋ شىعىندارىن ارزانداتۋعا 1 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى.
ءونىمنىڭ وزىندىك قۇنىن تۇراقتاندىرۋ ماقساتىندا ازىق-تۇلىك كورپوراتسياسى ارقىلى قۇس شارۋاشىلىقتارىنا بەلگىلەنگەن باعامەن ساتىلاتىن كولەمى 201 مىڭ توننا جەمدىك استىقتىڭ رەزەرۆتىك قورى قالىپتاستىرىلدى. سونىمەن قاتار وتاندىق وندىرۋشىلەردى ماۋسىمدىق ءوندىرىس ءوسىمى كەزەڭىندە قولداۋ ءۇشىن 2026 -جىلعى 21-ءساۋىر مەن 21-قازان ارالىعىندا قازاقستانعا تاۋىق جۇمىرتقالارىن اكەلۋگە ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى.
ۆيتسە-مينيستر ەكسپورت نارىقتارىن كەڭەيتۋ ماسەلەسىنە دە توقتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندىق قۇس شارۋاشىلىعى ونىمدەرى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ەلدەرىنە، ازەربايجانعا، موڭعولياعا جانە كاتارعا ەكسپورتتالىپ جاتىر. سالا ءۇشىن ماڭىزدى قادامداردىڭ ءبىرى - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا قۇس ەتىن ەكسپورتتاۋ جونىندەگى حاتتاماعا قول قويىلۋى بولدى. قازىرگى تاڭدا قىتايلىق تاراپپەن بىرلەسىپ، ءىرى قازاقستاندىق قۇس فابريكالارىن ق ح ر ەكسپورتتاۋشىلارىنىڭ تىزىلىمىنە ەنگىزۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
فورۋم اياسىندا ەلىمىزدىڭ جەتەكشى قۇس شارۋاشىلىعى كاسىپورىندارىنىڭ باسشىلارىمەن B2B فورماتىنداعى كەزدەسۋلەر ۇيىمداستىرىلدى.