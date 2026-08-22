قازاقستاندا قۇرىلتاي سايلاۋى الدىنداعى تىنىشتىق كۇنى باستالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاڭا ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي سايلاۋى قارساڭىنداعى «تىنىشتىق كۇنى» باستالدى. بۇل كۇنى قانداي شەكتەۋلەر قولدانىلادى جانە ولاردى بۇزعان جاعدايدا قانداي جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان؟
22-تامىزدا ساعات 00:00 دە سايلاۋ الدىنداعى ۇگىت-ناسيحات كەزەڭى اياقتالىپ، رەسمي تۇردە «تىنىشتىق كۇنى» باستالدى. وسى ساتتەن باستاپ جانە داۋىس بەرۋ كۇنى – 23-تامىزدا كەز كەلگەن ۇگىت-ناسيحات جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنادى. بۇل تالاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «سايلاۋ تۋرالى» زاڭىنىڭ 32-بابىندا بەلگىلەنگەن.
«تىنىشتىق كۇنىندە» قانداي تىيىمدار بار؟
بۇل كۇنى:
بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جانە ينتەرنەتتە، سونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك جەلىلەردە ۇگىت ماتەريالدارىن جاريالاۋعا؛
ميتينگىلەر، پيكەتتەر مەن سايلاۋشىلارمەن كەزدەسۋلەر وتكىزۋگە؛
سايلاۋالدى بەينەروليكتەردى، گازەتتەردى، پاراقشالار مەن باسقا دا ۇگىت ماتەريالدارىن تاراتۋعا تىيىم سالىنادى.
بۇل رەتتە «تىنىشتىق كۇنى» باستالعانعا دەيىن ورنالاستىرىلعان باسپا ۇگىت ماتەريالدارىن الىپ تاستاۋدىڭ قاجەتى جوق.
ال 23-تامىز - داۋىس بەرۋ كۇنى سايلاۋشىلارعا تولتىرىلعان بيۋللەتەندەردىڭ فوتوسى مەن بەينەجازباسىن جاريالاۋعا تىيىم سالىنادى.
«تىنىشتىق كۇنىندە» ۇگىت جۇرگىزگەندەرگە قانداي جازا قاراستىرىلعان؟
ۇگىت-ناسيحات جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنعان كەزەڭدە سايلاۋالدى ۇگىت جۇرگىزگەنى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 102-بابىنا («سايلاۋالدى ۇگىتتى جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنعان كەزەڭدە ۇگىت جۇرگىزۋ») سايكەس، ايىپپۇل مولشەرى:
جەكە تۇلعالارعا - 15 ا ە ك (64875 تەڭگە)؛
شاعىن كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە نەمەسە كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمدارعا - 20 ا ە ك (86500 تەڭگە)؛
ورتا كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە = 25 ا ە ك (108125 تەڭگە)؛
ءىرى كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە = 35 ا ە ك (151375 تەڭگە).
سايلاۋ تۋرالى ساۋالنامالاردى جاريالاۋعا بولمايدى
سايلاۋعا قاتىستى ساۋالنامالارعا ءدا بىرقاتار شەكتەۋ قويىلعان. سايلاۋ تۋرالى زاڭعا سايكەس، داۋىس بەرۋگە دەيىنگى بەس كۇن ىشىندە جانە سايلاۋ كۇنى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى مەن ينتەرنەتتە قوعامدىق پىكىر ساۋالنامالارىنىڭ ناتيجەلەرىن، سايلاۋ قورىتىندىسىنا قاتىستى بولجامداردى جانە سايلاۋعا بايلانىستى وزگە دە زەرتتەۋلەردى جاريالاۋعا تىيىم سالىنادى.
سونداي-اق داۋىس بەرۋ كۇنى سايلاۋ ۋچاسكەسىنىڭ عيماراتىندا نەمەسە داۋىس بەرۋ پۋنكتىندە تىكەلەي قوعامدىق پىكىر ساۋالناماسىن جۇرگىزۋگە بولمايدى.
سايلاۋعا قاتىستى ساۋالنامالاردى جۇرگىزۋ جانە جاريالاۋ تالاپتارىن بۇزعان جاعدايدا ا ق ب ت ك- ءنىڭ 120-بابىندا مىناداي ايىپپۇلدار كوزدەلگەن:
جەكە تۇلعالارعا - 10 ا ە ك (43250 تەڭگە)؛
زاڭدى تۇلعالارعا - 25 ا ە ك (108125 تەڭگە).
بۇعان دەيىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى بيۋللەتەندى قالاي دۇرىس تولتىرۋ كەرەگىن جانە قانداي جاعدايدا ونىڭ جارامسىز دەپ تانىلاتىنىن تۇسىندىرگەن بولاتىن.
قۇرىلتاي سايلاۋىندا داۋىس بەرۋ 10423 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە، ونىڭ ىشىندە 61 شەت مەملەكەتتەگى قازاقستاننىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرى جانىنداعى 79 ۋچاسكەدە وتەدى.
قۇرىلتاي سايلاۋىن باقىلاۋعا 777 شەتەلدىك بايقاۋشى قاتىسادى. ولار 42 مەملەكەت پەن 13 حالىقارالىق ۇيىمنىڭ وكىلدەرى. بايقاۋشىلار قاتارىندا 41 ەل پارلامەنتىنىڭ 138 دەپۋتاتى دا تىركەلگەن.