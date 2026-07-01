قازاقستاندا قۇقىقتىق جۇيەنى جاڭعىرتۋ كەزەڭى باستالدى - ەرلان قارين
استانا. KAZINFORM - بۇگىن جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەندى. جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم ناتيجەسىندە قابىلدانعان تاريحي قۇجات مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن، قوعامنىڭ دامۋ باعىتىن تۇبەگەيلى وزگەرتپەك.
مەملەكەت باسشىسى جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەننەن كەيىنگى العاشقى جارلىققا قول قويۋىنا بايلانىستى ەرلان قارين پىكىر ءبىلدىردى.
- بۇل - پرەزيدەنتتىڭ جاڭا كونستيتۋتسيا زاڭدى كۇشىنە ەنگەن سوڭ قول قويعان العاشقى جارلىعى ەكەنىن ايتا كەتكەن ءجون. قاسىم-جومارت توقايەۆ اتاپ وتكەندەي، وسى ەرەكشە كۇن ەلىمىزدىڭ بۇكىل ساياسي جۇيەسىن، سونداي- اق مەملەكەتتىڭ جانە ازاماتتىق قوعامنىڭ نەگىزگى ينستيتۋتتارىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ كەزەڭى باستالعانىن اڭعارتادى، - دەپ جازدى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەرلان قارين.
جارلىقتا اتا زاڭنىڭ ەرەجەلەرىنە سايكەستەندىرۋ ءۇشىن پرەزيدەنت بەكىتەتىن 100 استام نورماتيۆتى اكتىلەرگە وزگەرىستەر ەنگىزۋ كوزدەلگەن.
- وسىلايشا، مەملەكەت باسشىسى 2026-كونستيتۋتسيالىق رەفورماسىن قارقىندى ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرماق. جارلىقتىڭ مازمۇنىنا كەلسەك، ءبىرقاتار وزگەرىستەر تەرمينولوگيالىق سيپاتتا بولىپ وتىر: «قۇرىلتاي»، جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم»، «تەڭگە» جانە باسقا دا ۇعىمدار وزگە اكتىلەردە كورىنىس تاپتى. بۇدان بولەك، مەملەكەتتى دامىتۋدىڭ كونستيتۋتسيالىق قيسىنىن ايقىندايتىن تۇبەگەيلى وزگەرىستەر وتە ماڭىزدى، - دەدى ول.
بۇعان قوسا ەرلان قارين «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ساياساتىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارىن، قۇندىلىقتارى مەن باعىتتارىن بەكىتۋ تۋرالى» 2025-جىلعى 5-قاراشادا قابىلدانعان جارلىققا ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەردى ايرىقشا اتاپ وتكەن ءجون ەكەنىن ايتتى.
- جاڭارتىلعان رەداكسيادا جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ زاڭدى كۇشىنە ەنۋى تاريحي مەجە دەپ كورسەتىلگەن. سونداي-اق، بۇل وقيعا زاماناۋي، بارىنشا سەرپىندى مەملەكەتتىك-ساياسي ۇلگىگە كوشىپ، جاڭا قوعامدىق ەتيكا قالىپتاستىرۋعا بەرىك نەگىز بولاتىنى ايقىندالعان. وسىعان بايلانىستى، ەلىمىزدىڭ جۇيەلى جاڭعىرتۋ كەزەڭىندە ىشكى ساياسات سالاسىنا باسا ءمان بەرىلەدى. ونىڭ باستى مىندەتى - كونستيتۋتسيالىق قۇندىلىقتار مەن قاعيداتتاردى، ىلگەرىلەتۋ، قورعاۋ جانە جۇزەگە اسىرۋ بولماق. مۇنىڭ ءبارى مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردىڭ الداعى ۋاقىتتا اتقاراتىن جۇمىستارىنا، قوعامدىق ديالوگتى دامىتۋعا جانە جاسامپاز ءارى جاۋاپتى مىنەز-قۇلىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا ارقاۋ بولادى، - دەلىنگەن جازبادا.