KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندا قۇقىقتىق جۇيەنى جاڭعىرتۋ كەزەڭى باستالدى - ەرلان قارين

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەندى. جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم ناتيجەسىندە قابىلدانعان تاريحي قۇجات مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن، قوعامنىڭ دامۋ باعىتىن تۇبەگەيلى وزگەرتپەك.

    ا
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەننەن كەيىنگى العاشقى جارلىققا قول قويۋىنا بايلانىستى ەرلان قارين پىكىر ءبىلدىردى.

    - بۇل - پرەزيدەنتتىڭ جاڭا كونستيتۋتسيا زاڭدى كۇشىنە ەنگەن سوڭ قول قويعان العاشقى جارلىعى ەكەنىن ايتا كەتكەن ءجون. قاسىم-جومارت توقايەۆ اتاپ وتكەندەي، وسى ەرەكشە كۇن ەلىمىزدىڭ بۇكىل ساياسي جۇيەسىن، سونداي- اق مەملەكەتتىڭ جانە ازاماتتىق قوعامنىڭ نەگىزگى ينستيتۋتتارىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ كەزەڭى باستالعانىن اڭعارتادى، - دەپ جازدى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەرلان قارين.

    جارلىقتا اتا زاڭنىڭ ەرەجەلەرىنە سايكەستەندىرۋ ءۇشىن پرەزيدەنت بەكىتەتىن 100 استام نورماتيۆتى اكتىلەرگە وزگەرىستەر ەنگىزۋ كوزدەلگەن.

    - وسىلايشا، مەملەكەت باسشىسى 2026-كونستيتۋتسيالىق رەفورماسىن قارقىندى ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرماق. جارلىقتىڭ مازمۇنىنا كەلسەك، ءبىرقاتار وزگەرىستەر تەرمينولوگيالىق سيپاتتا بولىپ وتىر: «قۇرىلتاي»، جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم»، «تەڭگە» جانە باسقا دا ۇعىمدار وزگە اكتىلەردە كورىنىس تاپتى. بۇدان بولەك، مەملەكەتتى دامىتۋدىڭ كونستيتۋتسيالىق قيسىنىن ايقىندايتىن تۇبەگەيلى وزگەرىستەر وتە ماڭىزدى، - دەدى ول.

    بۇعان قوسا ەرلان قارين «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ساياساتىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارىن، قۇندىلىقتارى مەن باعىتتارىن بەكىتۋ تۋرالى» 2025-جىلعى 5-قاراشادا قابىلدانعان جارلىققا ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەردى ايرىقشا اتاپ وتكەن ءجون ەكەنىن ايتتى.

    - جاڭارتىلعان رەداكسيادا جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ زاڭدى كۇشىنە ەنۋى تاريحي مەجە دەپ كورسەتىلگەن. سونداي-اق، بۇل وقيعا زاماناۋي، بارىنشا سەرپىندى مەملەكەتتىك-ساياسي ۇلگىگە كوشىپ، جاڭا قوعامدىق ەتيكا قالىپتاستىرۋعا بەرىك نەگىز بولاتىنى ايقىندالعان. وسىعان بايلانىستى، ەلىمىزدىڭ جۇيەلى جاڭعىرتۋ كەزەڭىندە ىشكى ساياسات سالاسىنا باسا ءمان بەرىلەدى. ونىڭ باستى مىندەتى - كونستيتۋتسيالىق قۇندىلىقتار مەن قاعيداتتاردى، ىلگەرىلەتۋ، قورعاۋ جانە جۇزەگە اسىرۋ بولماق. مۇنىڭ ءبارى مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردىڭ الداعى ۋاقىتتا اتقاراتىن جۇمىستارىنا، قوعامدىق ديالوگتى دامىتۋعا جانە جاسامپاز ءارى جاۋاپتى مىنەز-قۇلىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا ارقاۋ بولادى، - دەلىنگەن جازبادا.

    بيلىك جانە ساياسات كونستيتۋتسيالىق رەفورما
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور