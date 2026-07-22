قازاقستاندا قايتىس بولعاننان كەيىن اعزا دونورى بولۋعا كەلىسىم بەرگەندەر سانى ارتتى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى «رەسپۋبليكالىق ترانسپلانتولوگيا جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ» ديرەكتورى ايدار سيتكازينوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2023 -جىلى eGov پورتالىنداعى ەرىك ءبىلدىرۋ تىزىلىمىندە قايتىس بولعاننان كەيىن اعزا دونورى بولۋعا كەلىسىم بەرگەندەردىڭ سانى شامامەن ەكى مىڭ بولسا، بيىلعى التى ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بۇل كورسەتكىش 16 مىڭ 109 ادامعا جەتكەن.
- بۇل - قوعامنىڭ دونورلىققا دەگەن كوزقاراسى بىرتىندەپ وزگەرىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەتىن جاقسى ءۇردىس. اقپاراتتاندىرۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسى دە بار. دەگەنمەن بۇل باعىتتاعى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋ قاجەت. وعان ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار مەن اعزا ترانسپلانتاتسياسىنان وتكەن پاتسيەنتتەر دە بەلسەندى قاتىسۋى ءتيىس، - دەدى ايدار سيتكازينوۆ.
دەگەنمەن ونىڭ سوزىنشە، قايتىس بولعاننان كەيىن دونور بولۋدان باس تارتقاندار سانى دا از ەمەس.
- باس تارتقانداردىڭ سانى دا شامامەن ون ەسە ءوستى. ماسەلەن، eGov پورتالىنداعى ەرىك ءبىلدىرۋ تىزىلىمىندە 156174 ادام دونور بولۋعا كەلىسپەگەن. بۇل دا ازاماتتاردىڭ ءوز ەركى مەن جەكە شەشىمى، - دەدى ايدار سيتكازينوۆ.
ورتالىق باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، اعزا دونورلىعى ماسەلەسىن تەك دارىگەرلەر كوتەرمەۋى كەرەك. مەديتسينا ماماندارى قوعامعا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، بارلىق پروتسەستىڭ اشىق بولۋىن قامتاماسىز ەتۋگە ءتيىس. ال بۇل باستامانى قولداۋعا قوعامدىق جانە پاتسيەنتتىك ۇيىمدار دا اتسالىسۋى قاجەت.
سونىمەن قوسا سپيكەر ءبىر قايتىس بولعان دونوردىڭ بىرنەشە ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. الايدا قانداي اعزالاردى الۋعا بولاتىنى تۋىستارىنىڭ كەلىسىمىنە بايلانىستى.
- ءبىر دونوردان جەتى اعزاعا دەيىن الىنۋى مۇمكىن. ءبىراق بۇل جەردە دە تۋىستارىنىڭ كەلىسىمى قاجەت. ولار تەك جۇرەكتى نەمەسە تەك بۇيرەكتى الۋعا كەلىسىم بەرۋى مۇمكىن. ەگەر بارلىق اعزاسى ساۋ بولسا، جۇرەك، ەكى بۇيرەك، باۋىر، وكپە جانە كوزدىڭ قاساڭ قابىعى الىنىپ، جەتى ادامعا دەيىن كومەك كورسەتۋگە بولادى، - دەدى ورتالىق باسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ترانسپلانتاتسيا كەزەگىندە تۇرعان پاتسيەنتتەردىڭ بارلىعى ءبىرىنشى توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتار. ولار مەملەكەتتىك جاردەماقى الادى جانە مەملەكەت تاراپىنان تۇراقتى قولداۋدى قاجەت ەتەدى.
ەسكە سالايىق، ەلىمىزدە دونورلىق اعزاعا مۇقتاج 4739 ادام ترانسپلانتاتسيا كەزەگىندە تۇر. ولاردىڭ 125-ءى - بالالار.