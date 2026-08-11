قازاقستاندا قايتىس بولعان ادامداردىڭ دەنەسىن ورتەيتىن كرەماتوري قانشا ادامعا قىزمەت كورسەتتى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ەلىمىزدەگى العاشقى كرەماتوري بيىل ءساۋىر ايىنىڭ سوڭىندا اشىلعان بولاتىن.
ول قالالىق پاتولوگواناتوميالىق بيۋرو بازاسىندا جۇمىس ىستەيدى جانە بۇگىنگى تاڭدا شتاتتىق رەجيمدە قىزمەت كورسەتىپ تۇر. نىساننىڭ جوبالىق قۋاتتىلىعى تاۋلىگىنە 16-دان 24-كە دەيىن كرەماتسيا جۇرگىزۋگە ەسەپتەلگەن. كرەماتسيا زالىندا چەحيادان الىنعان ەكى پەش قويىلعان. ولار 800-1000 گرادۋستا جۇمىس ىستەيدى.
قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى اگەنتتىك ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا الماتىدا كرەماتوري اشىلعان ساتتەن باستاپ قايتىس بولعان ادامداردىڭ دەنەسىن ورتەۋ بويىنشا 6 پروتسەدۋرا جۇرگىزىلگەنىن حابارلادى.
- 100 كۇن جۇمىس ىشىندە 6 كرەماتسيا جۇرگىزىلدى. بارلىق جاعدايدا بۇل مارقۇمداردىڭ كوزى تىرىسىندە نوتاريالدى تۇردە كۋالاندىرىلعان جازباشا ەرىك-ءبىلدىرۋى نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلدى، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو كورسەتىلگەن قىزمەت كولەمى تولىققاندى ستاتيستيكا قالىپتاستىرۋعا جانە ورنىقتى تەندەنسيالاردى انىقتاۋعا ءالى دە جەتكىلىكسىز ەكەنىن اتاپ وتەدى. دەگەنمەن كرەمتوريگە كەڭەس الۋ ءۇشىن حابارلاساتىن ازاماتتاردىڭ قاتارى ارتىپ كەلەدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا حالىق تاراپىنان بۇل قىزمەتكە دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ بىرتىندەپ ءوسىپ كەلە جاتقانى بايقالادى. بۇعان ۋربانيزاتسيا، ءىرى قالالاردىڭ زيراتتارىندا بوس جەر تەلىمدەرىنىڭ ازايۋى، سونداي-اق ازاماتتاردىڭ ەكولوگيالىق ساۋاتتىلىعىنىڭ ارتۋى سەبەپ، - دەپ حابارلادى باسقارما وكىلدەرى.
ەسكە سالايىق، الماتى اكىمدىگى 2020 -جىلى كرەماتوريدىڭ جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاماسىن جاساۋعا تەندەر جاريالادى.
عيماراتتىڭ قۇرىلىسى 2021 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا اياقتالسا دا، 2022-2023 -جىلداردىڭ ارالىعىندا نىساننىڭ اشىلۋى قايتا-قايتا شەگەرىلدى.
2024 -جىلى الماتى اكىمدىگى كرەماتوري قۇرىلىسىن جۇرگىزگەن مەردىگەردى سوتقا بەرىپ، ودان 2,7 ميلليون تەڭگە قايتارىپ الدى.
2024-2025 -جىلداردىڭ ارالىعىندا كرەماتوريدى قاراۋىنا الاتىن ۆەدومستۆونىڭ انىقتالماۋىنان عيمارات تاعى دا ىسكە قوسىلمادى.
كەيىن نىساندى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ قالالىق پاتولوگواناتوميالىق بيۋروسى قابىلداپ، 2026 -جىلى اشىلاتىنى بەلگىلى بولدى.