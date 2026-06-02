قازاقستاندا قاۋىپتى وندىرىستىك نىسانداردى جاساندى ينتەلەكت باقىلايدى
استانا. KAZINFORM - سيفرلاندىرۋ اياسىندا قازاقستاندا ج ي ەلەمەنتى بار «ە- ت ج م» ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسى ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل تۋرالى توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى شىڭعىس ءارىنوۆ ۇكىمەتتە باياندادى.
جۇيەدە قاۋىپتى ءوندىرىس نىساندارىن ەسەپكە الۋ جانە اپاتتار مەن جاراقات الۋدىڭ دەرەكتەر بانكى، بيزنەس-پروتسەستەردى اۆتوماتتاندىرۋ، سونداي-اق نىسانداعى قاۋىپ-قاتەرلەردى بولجاۋ كوزدەلگەن. وسى پلاتفورمادا قىزمەتكەرلەردىڭ ءبىلىمىن تەكسەرۋ پروكتورينگ جۇيەسى ارقىلى ونلاين رەجيمدە جۇرگىزىلەدى.
- وندىرىستىك نىسانداردا مونيتورينگ جۇرگىزۋ مەن ولاردى باقىلاۋ جۇيەلەرىنىڭ ينتەگراتسياسى جالعاسىپ جاتىر. بىلتىر مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن 55 شاحتا مەن كەن ورنى تەكسەرىلدى. ونىڭ ىشىندەگى 45 نىساندا جاڭا قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرى ورناتىلدى،-دەدى شىڭعىس ءارىنوۆ.
بۇگىنگى تاڭدا 14 شاحتا مەن كەن ورنىنداعى بەينەباقىلاۋ جانە پوزيتسيالاۋ جۇيەلەرى مينيسترلىكتىڭ داعدارىس ورتالىعىنا قوسىلعان، بۇل جاعدايدى ونلاين باقىلاپ، جەدەل دەن قويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى قولدانبالى عىلىمدى دامىتۋعا جانە عىلىمي جوبالاردى ەنگىزۋگە دە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. قازىرگى ۋاقىتتا سەيسمولوگيا ينستيتۋتى قازاقمىس نىساندارىنىڭ تاۋ- كەن ۋچاسكەلەرىندە پايدا بولاتىن دەفورماتسيالىق وزگەرىستەرگە جانە وپىرىلىپ قۇلاۋ قاۋپى جوعارى ايماقتاردىڭ تۇزىلۋىنە عىلىمي زەرتتەۋ جۇرگىزىپ جاتىر. قاۋىپ-قاتەرگە باعالاۋ جۇرگىزۋ تاجىريبەسى بارلىق ونەركاسىپ نىساندارىندا جالعاسادى.