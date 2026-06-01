قازاقستاندا قانشا ادام ءومىر بويىنا تۇرمەدە وتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءومىر بويىنا سوتتالعاندار شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتىلمايدى، ءارى ءىس جۇزىندە مۇنداي جاعدايلار مۇلدەم تىركەلمەگەن. بۇل تۋرالى ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە قاراستى قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتىنەن حابارلاندى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن وتەۋگە ارنالعان مەكەمەدە 200-دەن استام سوتتالعان ازامات بار. ونىڭ اراسىندا ايەلدەر جوق، ال سەگىز ادام - شەتەل ازاماتى.
سوت ستاتيستيكاسىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، 2023 -جىلى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن 190-عا جۋىق ادام وتەپ كەلگەن. 2024 جانە 2025 -جىلدارى بۇل كورسەتكىش 200-دەن استام ادامعا جەتتى.
سوتتالعانداردىڭ باسىم بولىگى اسا اۋىر قىلمىستار، سونىڭ ىشىندە: كىسى ءولتىرۋ، زورلاۋ، قاتىگەزدىكپەن كىسى ءولتىرۋ، سونداي-اق كامەلەتكە تولماعانداردى جىنىستىق زورلاۋ سىندى ورەسكەل ارەكەت جاساعان.
قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى زاڭناماعا سايكەس، ءومىر بويىنا سوتتالعانداردى مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ كوزدەلمەگەنىن باسا ايتتى.
- بۇل ساناتتاعى سوتتالعانداردى شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ جاعدايلارى تاجىريبەدە كەزدەسپەگەن، - دەپ حابارلادى كوميتەتتە.
بۇعان دەيىن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتەن كىمدەر بوساتىلمايتىنىن اتاپ وتكەن ەدى.
اياۋلىم قانات قىزى