قازاقستاندا NEET ساناتىنداعى جاستار سانى 6,7 پايىزعا ازايدى
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ توراعالىعىمەن جۇمىسسىز ازاماتتاردى جانە NEET ساناتىنداعى جاستاردى جۇمىسپەن قامتۋ ماسەلەلەرى جونىندە كەڭەس ءوتتى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جيىنعا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم، وقۋ-اعارتۋ، مادەنيەت جانە اقپارات، ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىكتەرىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ءوڭىر اكىمدەرىنىڭ ورىنباسارلارى قاتىستى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى 35 مىڭنان استام ادامدى قامتيتىن جۇمىسسىز ازاماتتاردىڭ باسىم ساناتتارىن جۇمىسپەن قامتۋ جوسپارىنىڭ ورىندالۋ ناتيجەلەرىن تانىستىردى. بۇگىندە ولاردىڭ 8,4 مىڭى جۇمىسقا ورنالاسىپ، 12 مىڭعا جۋىق ازامات جۇمىسسىزدار ەسەبىنەن شىعارىلعان.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو جۇمىسپەن قامتۋ سالاسىنداعى قىزمەتتەردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جاڭا تاسىلدەردى ۇسىندى. بىرىنشىدەن، پاۆلودار وبلىسىندا جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە ازىرلەنگەن سيفرلىق جۇمىسپەن قامتۋ قىزمەتىنىڭ پيلوتتىق جوباسى ىسكە قوسىلدى. جاساندى ينتەللەكت ازاماتتار تۋرالى دەرەكتەردى تالداپ، Telegram-بوت ارقىلى ولارعا سايكەس كەلەتىن بوس جۇمىس ورىندارىن، وقۋ باعدارلامالارىن جانە وزگە دە قولداۋ شارالارىن ۇسىنادى. ەكىنشىدەن، حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال ساناتتارىمەن جۇمىس ىستەۋگە ارنالعان مانساپ ورتالىقتارىنىڭ ءبىرىڭعاي ادىستەمەسى بەكىتىلدى. ءول اربىر ازاماتقا جەكە ءتاسىل قولدانۋدى جانە جۇمىسقا ورنالاسقانعا دەيىن قولداۋ كورسەتۋدىڭ ناقتى الگوريتمىن كوزدەيدى.
جيىن بارىسىندا حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ جوسپارىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ ناتيجەلەرى دە قارالدى. قازىرگى ۋاقىتتا جوسپار 46 پايىزعا ورىندالعان. بيىل 548 مىڭنان استام ادامدى جۇمىسپەن قامتۋ كوزدەلىپ وتىر.
سونداي- اق مانساپ ورتالىقتارىنىڭ قىزمەتىن ازاماتتاردىڭ سۇرانىسىنا بەيىمدەۋ جۇمىستارى جالعاسۋىپ جاتىر. نەگىزگى مىندەت - جۇمىس ىزدەۋشىلەرگە قىزمەت كورسەتۋدىڭ بارلىق كەزەڭىندە جەكە قولداۋ كورسەتىپ، جۇمىسقا ورنالاسقانعا دەيىن سۇيەمەلدەۋ.
جيىندا NEET ساناتىنداعى جاستاردى جۇمىسپەن قامتۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. «وتباسىنىڭ سيفرلىق كارتاسى» پلاتفورماسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، ەڭبەكپەن، ءبىلىم الۋمەن نەمەسە وزگە دە قىزمەتپەن قامتىلماعان جاستاردىڭ سانى 6,7 پايىزعا ازايعان. ەڭ جوعارى تومەندەۋ كورسەتكىشى تۇركىستان وبلىسىندا تىركەلىپ، 31,5 پايىزدى قۇرادى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي وڭ ناتيجەگە جاستار رەسۋرستىق ورتالىقتارىنىڭ جۇيەلى ءارى نىسانالى جۇمىسى جانە «جاسىل ەل» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ ارقىلى قول جەتكىزىلگەن. ۆەدومستۆو جوبانى جىل بويى جۇزەگە اسىرىلاتىن فورماتقا كوشىرۋدى جانە جاستار ەڭبەك جاساقتارىنىڭ قىزمەت باعىتتارىن كەڭەيتۋدى ۇسىندى.
جيىن بارىسىندا اۋىلدىق جەرلەرگە بىلىكتى مامانداردى تارتۋعا باعىتتالعان «ديپلوممەن اۋىلعا» مەملەكەتتىك باعدارلاماسىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ قورىتىندىلارى دا قارالدى. جوعارى وقۋ ورىندارىندا ەڭبەك نارىعىنا قاجەتتى مامانداردى دايارلاۋ، قاجەت بولعان جاعدايدا ولاردى قايتا وقىتۋ كەرەك ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.
تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا دۋالدى وقىتۋ جۇيەسى جوعارى تيىمدىلىك كورسەتىپ وتىر. كوللەدج تۇلەكتەرىنىڭ 71,9 پايىزى العان ماماندىعى بويىنشا جۇمىسقا ورنالاسقان.
سونىمەن قاتار جۇمىسپەن قامتۋ كورسەتكىشتەرى ورتاشا رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەن تومەن وڭىرلەردەگى جاعداي جەكە قارالدى. ماڭعىستاۋ وبلىسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ءوڭىر جاستارىن جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋدىڭ ارنايى تاسىلدەرىن ازىرلەۋدى تاپسىردى.
جيىندى قورىتىندىلاعان ايدا بالايەۆا جۇمىسسىز ازاماتتارمەن جانە NEET ساناتىنداعى جاستارمەن جۇرگىزىلەتىن نىسانالى جۇمىستى كۇشەيتىپ، ولاردى جۇمىسقا ورنالاسقانعا دەيىن تۇراقتى تۇردە سۇيەمەلدەۋدى تاپسىردى. پەداگوگتەر مەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن جۇمىسپەن قامتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا دا جەكە تاپسىرمالار بەرىلدى. سالالىق مەملەكەتتىك ورگاندارعا اتالعان مامانداردىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋىنا جاردەمدەسەتىن قوسىمشا تەتىكتەردى ازىرلەۋ مىندەتى جۇكتەلدى.