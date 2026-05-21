قازاقستاندا كولىك ءنومىرىن مۇراگەرلىكپەن بەرۋگە رۇقسات ەتىلەدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 25 -مامىردان باستاپ قازاقستاندا اۆتوكولىكتى تىركەۋ ەرەجەلەرى وزگەرەدى. جاڭا نورمالارعا سايكەس، بۇرىن پايدالانىلعان مەملەكەتتىك نومىرلەردى كولىك يەسىنىڭ تۋىستارىنا نەمەسە مۇراگەرلەرىنە بەرۋ مۇمكىن بولادى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
جاڭا ەرەجە بويىنشا نومىرلەر جاقىن تۋىستارعا، سونىڭ ىشىندە اتا-انا، بالا، جۇباي، باۋىرلار، اتا-اجە مەن نەمەرەلەرگە بەرە الادى. مۇراگەرلەرگە دە كولىك ءنومىرىن ءوز اتىنا قالدىرۋعا رۇقسات ەتىلەدى. سونداي-اق اسىراپ الۋشىلار مەن اسىراپ الىنعاندار كىرەدى.
مەملەكەتتىك ءنومىردى: مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرگە؛ بۇرىنعى يەسىنىڭ جاقىن تۋىستارىنا؛ مۇراگەرلەرىنە بەرۋ رۇقسات ەتىلەدى. سونىمەن قاتار ءى ءى م اقىلى «ادەمى» نومىرلەر ءتىزىمىن كەڭەيتەدى. ەندى 101, 202, 303, 404, 505, 717, 808, 909 سەكىلدى اينا ءتارىزدى جانە قايتالاناتىن كومبيناتسيالار رەسمي تۇردە ساتىلاتىن بولادى. مۇنداي نومىرلەردى بىردەي ارىپتەرمەن دە الۋعا مۇمكىندىك بەرىلەدى. الايدا تولىقتاي اينا ءتارىزدى ءارىپ كومبيناتسيالارىن ساتۋ ازىرگە جوسپارلانباعان.
جاڭا «ادەمى» نومىرلەر ءۇشىن مەملەكەتتىك باج 15 ا ە ك نەمەسە شامامەن 64,9 مىڭ تەڭگە بولادى. ەگەر ءنومىر بىردەي ارىپتەرمەن تولىقتىرىلسا، باعاسى 72 ا ە ك- كە دەيىن، ياعني شامامەن 311,4 مىڭ تەڭگەگە جەتەدى.