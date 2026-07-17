قازاقستاندا كوللەدجدەرگە قۇجات قابىلداۋ جالعاسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2026-2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان كوللەدجدەرگە قابىلداۋ ناۋقانى جالعاسىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا 55 مىڭعا جۋىق تالاپكەر قۇجات تاپسىردى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، بيىل جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى اياسىندا تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا 140 مىڭ گرانت بولگەن.
- مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىنىڭ باسىم بولىگى ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىسقا يە تەحنيكالىق ماماندىقتارعا باعىتتالعان. سونىمەن قاتار جاساندى ينتەللەكت تەحنيگى، مەحاترونيكا، جاڭارتىلاتىن ەنەرگەتيكا، گرافيكالىق انيماتسيا تەحنيگى جانە ەكولوگيالىق تۋريزم مەنەدجەرى سەكىلدى جاڭا ماماندىقتار ەنگىزىلدى،-دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
كوللەدجدەرگە قابىلداۋ كەزىندە ءبىرقاتار ساناتتاعى تالاپكەرلەرگە كۆوتا قاراستىرىلعان. اتاپ ايتقاندا، اۋىل جاستارىنا - %35، مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا - %10، كوپبالالى وتباسىلاردان شىققان بالالارعا - %5، جەتىم بالالار مەن اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالارعا - %1 كۆوتا بولىنەدى. بۇدان بولەك، زاڭنامادا كوزدەلگەن تاعى التى سانات ءۇشىن جەڭىلدىكتەر قاراستىرىلعان.
قۇجاتتاردى eGov.kz پورتالى ارقىلى نەمەسە تىكەلەي كوللەدجگە تاپسىرۋعا بولادى. ءاربىر تالاپكەر ءتورت ماماندىق پەن ءتورت كوللەدجدى تاڭداۋعا مۇمكىندىك الادى.
- جۇمىسشى بىلىكتىلىگى بويىنشا قۇجات قابىلداۋ 27-تامىزعا دەيىن جالعاسادى. بۇل باعىتقا تۇسۋشىلەر ەمتيحانسىز، سۇحباتتاسۋ ناتيجەسى بويىنشا قابىلدانادى. ورتا بۋىن ماماندىقتارىنا قۇجات قابىلداۋ 20-تامىزعا دەيىن جۇرگىزىلىپ، كونكۋرس 23- 24 تامىز كۇندەرى اتتەستاتتىڭ ورتاشا بالى نەگىزىندە وتەدى،-دەپ مالىمدەدى مينيسترلىك.
پەداگوگيكالىق جانە مەديتسينالىق ماماندىقتارعا قۇجات قابىلداۋ 10-تامىزعا دەيىن جالعاسادى. كونكۋرس 16-17-تامىزدا وتەدى. پەداگوگيكالىق ماماندىقتارعا تۇسۋشىلەر سۇحباتتاسۋدان، ەسسە نەمەسە ديكتانتتان وتسە، مەديتسينالىق ماماندىقتارعا ارنايى ەمتيحان، ال شىعارماشىلىق باعىتتارعا شىعارماشىلىق ەمتيحان تاپسىرادى.
مينيسترلىك كونكۋرس ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ دەرەكتەر قورىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەسى ارقىلى اۆتوماتتاندىرىلعان تارتىپپەن وتكىزىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، اسكەري IT ماماندار دايارلايتىن ينستيتۋتقا قۇجات قابىلداۋ باستالدى.