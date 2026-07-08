قازاقستاندا مەكتەپ مەديتسيناسىنىڭ جاڭا ستاندارتى ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مەكتەپ مەديتسيناسىن جاڭعىرتۋ اياسىندا جاڭا ستاندارتتار ەنگىزىلىپ جاتىر.
جاڭا ستاندارتتار وقۋشىلاردى پروفيلاكتيكالىق تەكسەرۋدەن وتكىزۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان. ول مەديتسينالىق تەكسەرۋلەردى تسيفرلاندىرۋدى، العاشقى مەديتسينالىق-سانيتاريالىق كومەك ۇيىمدارىن دياگنوستيكالىق جابدىقتارمەن قامتاماسىز ەتۋدى جانە ورتا بۋىن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن وقىتۋدى كوزدەيدى.
- بۇگىندە پروفيلاكتيكالىق تەكسەرۋلەردى جاي عانا وتكىزۋ ەمەس، ولاردىڭ جوعارى ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋ ماڭىزدى. ول ءۇشىن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن جاڭا تاسىلدەرگە وقىتىپ، ولاردى زاماناۋي دياگنوستيكالىق قۇرالدارمەن قامتاماسىز ەتۋ قاجەت، - دەدى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ انا مەن بالا دەنساۋلىعىن ساقتاۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى ماعريپا ەمبەرگەنوۆا.
جالپى بالالارعا حيرۋرگيا، وفتالمولوگيا، وتورينولارينگولوگيا جانە ستوماتولوگيا باعىتتارى بويىنشا پروفيلاكتيكالىق تەكسەرۋ جۇرگىزۋگە قاتىساتىن 2054 مەيىرگەردى وقىتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
مينيسترلىك مامانداردى دايارلاۋ بارىسىنا اپتا سايىن مونيتورينگ جۇرگىزىپ، وڭىرلەردى بۇل باعىتتاعى جۇمىستى جانداندىرۋعا شاقىردى.
- مەكتەپ وقۋشىلارىنا ساپالى پروفيلاكتيكالىق تەكسەرۋلەر جۇرگىزۋ ءۇشىن مەديتسينالىق ۇيىمدارعا 900 دەن استام جابدىق جيىنتىعى قاجەت بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆودان.
ايتا كەتەيىك، بالا دامۋىنداعى كىدىرىستەردى ەرتە انىقتايتىن ورتالىقتار سانى 386 دان استى.