قازاقستاندا كۋرەر، تاكسي جۇرگىزۋشىلەرى مەن فريلانسەرلەر ءۇشىن جاڭا ەرەجە ازىرلەندى
استانا. KAZINFORM - «اشىق ۇكىمەت» پورتالىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ «پلاتفورمالىق جۇمىسپەن قامتۋدى جۇزەگە اسىرۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى» بۇيرىعىنىڭ جوباسى ازىرلەندى.
قۇجات الەۋمەتتىك كودەكستىڭ 102 جانە 102-1-باپتارىنا سايكەس ازىرلەنگەن. اتالعان باپتار ينتەرنەت-پلاتفورمالار مەن موبيلدى قوسىمشالاردى پايدالانا وتىرىپ قىزمەت كورسەتەتىن نەمەسە جۇمىس ورىندايتىن جەكە تۇلعالاردىڭ پلاتفورمالىق جۇمىسپەن قامتىلۋىن، الەۋمەتتىك قامسىزدانۋىنىڭ قۇقىقتىق نەگىزدەرىن ايقىندايدى.
نەگىزدەمەدە ايتىلعانداي، بۇل جوبانى ازىرلەۋگە پلاتفورمالىق جۇمىسپەن قامتۋ ءتارتىبىن بىرىزدەندىرۋ، ينتەرنەت-پلاتفورما وپەراتورلارى، تاپسىرىس بەرۋشىلەر مەن ورىنداۋشىلار اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى رەتتەۋ، سونداي-اق وسى سالاداعى قىزمەتتىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىگى سەبەپ بولعان.
بۇيرىق جوباسىن قابىلداۋ ناتيجەسىندە:
- پلاتفورمالىق جۇمىسپەن قامتۋدى جۇزەگە اسىرۋدىڭ ءبىرىڭعاي تاسىلدەرى قالىپتاستىرىلادى؛
- ينتەرنەت-پلاتفورمالار ارقىلى جۇمىس ىستەۋ شارتتارىنىڭ اشىقتىعى قامتاماسىز ەتىلەدى؛
- ورىنداۋشىلاردىڭ ينتەرنەت-پلاتفورمالاردى پايدالانۋ شارتتارى تۋرالى حاباردار بولۋ دەڭگەيى ارتادى.
قۇجات 25-قىركۇيەككە دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋدا بولادى.
ايتا كەتەيىك، ايەل كۋرەرلەرگە قۇقىقتىق ءارى پسيحولوگيالىق كومەك كورسەتىلەدى.
ەلىمىزدە كۋرەر قىزمەتىنە قابىلداۋدىڭ ءبىرىڭعاي قاعيداسى قابىلدانادى.