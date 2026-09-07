قازاقستاندا كافە سانى كۇرت ارتتى: قاي قالا كوش باستاپ تۇر؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارىنىڭ سانى ارتىپ كەلەدى. 2025 -جىلى ەلىمىزدە 19588 نىسان تىركەلدى. بۇل 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا %17,5- عا كوپ، دەپ حابارلايدى «24KZ».
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگى بويىنشا 2024 -جىلى بۇل كورسەتكىش 16674 بولعان. ياعني، ءبىر جىل ىشىندە قوعامدىق تاماقتانۋ نىساندارىنىڭ جالپى سانى 2914-كە ارتقان.
ەڭ كوپ نىسان الماتى مەن استانادا ورنالاسقان. الماتىدا 3522 قوعامدىق تاماقتانۋ ورنى بار. ەلوردادا ولاردىڭ سانى 2761-گە جەتسە، قاراعاندى وبلىسىندا 1275 نىسان تىركەلگەن. مەيرامحانالار سانى دا وسكەن. 2025 -جىلى ولاردىڭ سانى 3024-كە جەتتى. بۇل 2024 -جىلعى كورسەتكىشتەن 666-عا كوپ.
مەيرامحانالار بويىنشا استانا الدا. ەلوردادا 654 مەيرامحانا بار. الماتىدا — 602, باتىس قازاقستان وبلىسىندا — 248. اسحانالار سانى 5940-قا جەتكەن. ءبىر جىل بۇرىن بۇل كورسەتكىش 5618 بولعان. ءوسىم — %5,7. كافەلەر سانى بويىنشا دا ءوسىم بايقالادى.
2024 -جىلى ەلىمىزدە 5202 كافە بولسا، بىلتىر ولاردىڭ سانى 5987-گە جەتكەن. بۇل %15,1- عا ارتىق. كافەلەردىڭ باسىم بولىگى الماتىدا شوعىرلانعان — 1036 نىسان. استانادا 809, قاراعاندى وبلىسىندا 485 كافە جۇمىس ىستەيدى. ال جالپى تاماقتانۋ جانە سۋسىندار ۇسىنۋ سالاسىنداعى كورسەتىلگەن قىزمەتتەردىڭ كولەمى 2025 -جىلى 2,1 تريلليون تەڭگەنى قۇراعان.