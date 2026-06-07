قازاقستاندا كادەگە جاراتۋ باعدارلاماسى قالاي جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اۆتوپاركتى جاڭارتۋ جانە ەسكى كولىكتەردى كادەگە جاراتۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. الايدا تۇرعىندار اراسىندا كولىكتى وتكىزۋ ءتارتىبى، باعدارلاماعا قاتىسۋ تالاپتارى مەن قاراستىرىلعان وتەماقىعا قاتىستى سۇراقتار ءجيى تۋىندايدى.
وسىعان بايلانىستى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنە رەسمي ساۋال جولداپ، باعدارلامانىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن انىقتادى.
كادەگە جاراتۋ جۇيەسى قالاي جۇمىس ىستەيدى
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، بۇعان دەيىن كولىك قۇرالدارىن جيناۋ، تاسىمالداۋ جانە قايتا وڭدەۋ جۇمىستارىن جەكە وپەراتور جۇرگىزگەن. كەيىن وندىرۋشىلەردىڭ كەڭەيتىلگەن مىندەتتەمەلەرى جۇيەسى وزگەرىپ، وپەراتور قىزمەتى «جاسىل دامۋ» ا ق- عا بەرىلدى. وسىدان كەيىن باعدارلاما جاڭارتىلعان تارتىپپەن قايتا ىسكە قوسىلدى.
قارا مەتالدى قايتا وڭدەۋمەن اينالىساتىن بارلىق كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرى بۇل جۇمىسقا قاتىسا الادى. مۇنداي ءتاسىل نارىقتاعى باسەكەلەستىكتى ساقتاۋعا جانە قىزمەتتىڭ ءبىر ۇيىمنىڭ قولىنا شوعىرلانۋىنا جول بەرمەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
قايتا وڭدەۋمەن اينالىساتىن كاسىپورىندار ەكولوگيالىق جانە سانيتارلىق تالاپتارعا ساي بارلىق رۇقسات قۇجاتتارىن الۋى ءتيىس. ولاردىڭ قىزمەتى مەملەكەتتىك باقىلاۋدا بولادى.
كولىكتى وتكىزۋ ءتارتىبى قانداي
كولىكتى كادەگە جاراتۋ ەكى كەزەڭنەن تۇرادى. الدىمەن قايتا وڭدەۋشى ۇيىممەن كەلىسىم جاسالىپ، كەيىن كولىك قۇرالىن وتكىزۋگە ءوتىنىم بەرىلەدى.
قۇجات تاپسىرۋ ءتارتىبى، كولىككە قويىلاتىن تالاپتار جانە ونى جەتكىزۋ شارتتارى ارنايى ەرەجەلەرمەن بەكىتىلگەن.
قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى كولىك تۇرىنە قاراي وزگەرەدى جانە ءتيىستى نورماتيۆتىك قۇجاتتاردىڭ قوسىمشالارىندا كورسەتىلگەن.
قابىلدانعان كولىك قايتا وڭدەۋگە جىبەرىلەدى. ونىڭ قۇرامىنان قايتا پايدالانۋعا جارامدى ماتەريالدار مەن بولشەكتەر الىنادى. ەكولوگيالىق تالاپقا سايكەس وڭدەۋگە كەلمەيتىن قالدىقتاردىڭ كولەمى تەحنيكا سالماعىنىڭ %5- ىنان اسپاۋى ءتيىس.
قانداي تەحنيكا قابىلدانادى جانە قانداي جەڭىلدىكتەر بار
باعدارلاما جەڭىل جانە جۇك كولىكتەرىن، اۆتوبۋستاردى، سونداي-اق وزدىگىنەن جۇرەتىن اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن قامتيدى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، تەحنيكا جاسىنا قاتىستى ناقتى شەكتەۋ جوق. نەگىزگى تالاپ - كولىكتىڭ بەلگىلەنگەن تالاپتارعا ساي بولۋى جانە قابىلداۋ ەرەجەلەرىنىڭ ساقتالۋى.
باعدارلاماعا قاتىسۋشىلارعا قازاقستاندا وندىرىلگەن ەكولوگيالىق تازا كولىك نەمەسە اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن ساتىپ الۋعا جەڭىلدىك سەرتيفيكاتى بەرىلەدى.
سەرتيفيكات ءبىر جىل بويى جارامدى. ونى باسقا ادامعا ءۇش رەتكە دەيىن بەرۋگە بولادى. سونداي-اق بەلگىلەنگەن شەك اياسىندا بىرنەشە سەرتيفيكاتتى قاتار پايدالانۋعا رۇقسات ەتىلەدى.
جەڭىلدىك مولشەرىن يندۋستريالىق دامۋدى مەملەكەتتىك قولداۋ سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگان ايقىندايدى.
باعدارلاما اياسىندا قانشا تەحنيكا قابىلداندى
مينيسترلىكتىڭ دەرەگىنە سايكەس، جەكە وپەراتور جۇمىس ىستەگەن كەزەڭدە، ياعني 2016 -جىلدان 2022 -جىلدىڭ قاڭتارىنا دەيىن كادەگە جاراتۋعا 218 مىڭنان استام تەحنيكا قابىلدانعان.
ونىڭ ىشىندە 215 مىڭنان استامى اۆتوكولىك بولسا، 3,5 مىڭنان استامى اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسى بولعان.
قازىر قايتا وڭدەۋشى كاسىپورىنداردى ىرىكتەۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. بۇل جۇمىس اياقتالعاننان كەيىن قابىلداۋ پۋنكتەرىنىڭ جاڭارتىلعان ءتىزىمى وپەراتوردىڭ رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرسىندا جاريالانادى.
ەكولوگيا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كادەگە جاراتۋ جۇيەسى الداعى ۋاقىتتا جيناقتالعان تاجىريبە مەن نارىق قاتىسۋشىلارىنىڭ ۇسىنىستارى نەگىزىندە جەتىلدىرىلەدى. باعدارلاما ەكولوگيالىق ستاندارتتاردى دامىتۋعا جانە تۇرعىندار ءۇشىن قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
بۇعان دەيىن Kazinform اگەنتتىگى قازاقستاندىقتاردىڭ نەلىكتەن ەسكى اۆتوكولىكتەرىن كادەگە جاراتا الماي جۇرگەنى تۋرالى جازعان ەدى.
اۆتورلار
الپامىس فايزوللا