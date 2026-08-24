قازاقستاندا نەكە سانى بويىنشا الماتى كوش باستادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جۇبايلار شاڭىراق كوتەرۋ ءۇشىن كوبىنە جاز ايلارىن تاڭدايدى. جىل باسىنان بەرى نەكە قيۋ بويىنشا ماۋسىم كوش باستاسا، شىلدە ەكىنشى، ءساۋىر ءۇشىنشى ورىندا تۇر. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مالىمدەدى.
جىل باسىنان بەرى قازاقستاندا مىڭداعان نەكە تىركەلدى. جاس جۇبايلار ءۇشىن جىلدىڭ ءار كەزەڭىنىڭ وزىندىك ەرەكشەلىگى بار ەكەنى بايقالادى.
ستات بيۋرو « قىزىقتى ستاتيستيكا» ايدارىندا قازاقستاندىقتاردىڭ جىلدىڭ قاي مەزگىلىندە شاڭىراق كوتەرۋگە كوبىرەك بەيىم ەكەنىن جانە قاي اي نەكە قيۋ بويىنشا كوش باستاعانىن كورسەتتى.
نەكە سانى بويىنشا العاشقى ۇشتىكتە الماتى قالاسى، استانا قالاسى جانە تۇركىستان وبلىسى كوش باستاپ تۇر.
ماسەلەن، ماۋسىم ايىندا 15192 نەكە تىركەلسە، شىلدەدە 11674 شاڭىراق كوتەرگەن، ال ساۋىردە ەلىمىز بويىنشا 8001 نەكە كۋالىگى وتاۋ كوتەرگەن جۇپتارعا بەرىلىپتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2026 -جىلدىڭ 26 -ماۋسىمىندا (26.06.2026) الماتىدا نەكە قيۋعا 800 استام جۇپ ءوتىنىش بەرگەن بولاتىن. ءدال وسى داتادا نەكە قيۋعا نيەت بىلدىرگەن الماتىلىقتار تاعى كوش باستاعان بولاتىن.