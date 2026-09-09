قازاقستاندا جىلجىمايتىن مۇلىك مامىلەلەرىن راسىمدەۋ ءتارتىبى وزگەردى
استانا. قازاقپارات –8-قىركۇيەكتەن باستاپ قازاقستاندا جىلجىمايتىن مۇلىككە قاتىستى مامىلەلەردى نوتاريالدى كۋالاندىرۋ ءتارتىبى وزگەردى.
ەندى مەملەكەتتىك تىركەۋگە جاتاتىن مۇلىكتى يەلىكتەن شىعارۋ جانە كەپىلگە بەرۋ تۋرالى شارتتار جىلجىمايتىن مۇلىك ورنالاسقان جەردەگى نوتاريۋستا كۋالاندىرىلۋى ءتيىس.
جاڭا تالاپ «نوتاريات تۋرالى» زاڭنىڭ 54-بابىندا بەكىتىلگەن.
ءتيىستى وزگەرىستەر 2026-جىلعى 8-شىلدەدە قابىلدانعان زاڭمەن ەنگىزىلدى. وعان سايكەس، مەملەكەتتىك تىركەۋگە جاتاتىن جىلجىمايتىن مۇلىكتى يەلىكتەن شىعارۋ جانە كەپىلگە بەرۋ تۋرالى شارتتار مۇلىك ورنالاسقان جەردە كۋالاندىرىلۋى قاجەت.
قۇجات شىلدە ايىندا جاريالانىپ، 60 كۇنتىزبەلىك كۇن وتكەن سوڭ، ياعني 2026 -جىلعى 8-قىركۇيەكتە كۇشىنە ەندى.
جىلجىمايتىن مۇلىكتىڭ ورنالاسقان جەرى نوتاريۋستىڭ ءتيىستى نوتارياتتىق ارەكەتتى جۇزەگە اسىرا الاتىن اۋماعىن ايقىندايدى. زاڭنىڭ 20-بابىنا سايكەس، نوتارياتتىق وكرۋگ ءبىر وبلىستىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالانىڭ نەمەسە استانانىڭ اۋماعىن قامتيدى.
سونىمەن قاتار «نوتاريات تۋرالى» زاڭنىڭ 21-بابىنا دا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. ەندى نوتاريۋستىڭ اۋماقتىق قىزمەت شەكاراسى ساقتالۋعا ءتيىس نوتارياتتىق ارەكەتتەر تىزىمىنە زاڭنىڭ 54-بابىندا كوزدەلگەن ارەكەتتەر دە تىكەلەي ەنگىزىلدى. نوتارياتتىق كەڭسەدەن تىس جەردە نوتارياتتىق ارەكەتتەر جاساۋعا دا تەك ءتيىستى نوتارياتتىق وكرۋگ شەگىندە رۇقسات ەتىلەدى.
نوتاريۋس كارينا تولەپوۆا جاڭا تالاپتىڭ ازاماتتارعا ءىس جۇزىندە قالاي اسەر ەتەتىنىن ءتۇسىندىردى.
- ەندى جىلجىمايتىن مۇلىكتى ساتۋ، سىيعا تارتۋ نەمەسە كەپىلگە بەرۋ كەزىندە تەك سول نىسان ورنالاسقان قالاداعى نەمەسە وڭىردەگى نوتاريۋسقا جۇگىنۋگە بولادى. مىسالى، الماتىداعى پاتەرگە قاتىستى مامىلە الماتىداعى نوتاريۋستا، ال شىمكەنتتەگى ۇيگە قاتىستى مامىلە شىمكەنتتەگى نوتاريۋستا راسىمدەلۋى كەرەك. مۇنداي مامىلەنى باسقا قالاداعى نوتاريۋس ارقىلى راسىمدەۋ ەندى مۇمكىن ەمەس،-دەپ ءتۇسىندىردى ول.
وسىلايشا، جىلجىمايتىن مۇلىك يەسى مەن مامىلەنىڭ ەكىنشى تارابى نوتاريۋستى تاڭداعان كەزدە نىساننىڭ ورنالاسقان جەرىن ەسكەرۋى قاجەت.
ايتا كەتەيىك، جىلجىمايتىن مۇلىككە مەكەنجاي بەرۋ ەرەجەلەرى جاڭارتىلدى.