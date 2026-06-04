قازاقستاندا جول قۇرىلىسىنا ارنالعان سەمەنتتەردىڭ ساپاسى زەرتتەلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اۆتوموبيل جولدارىن سالۋ مەن جوندەۋدە پايدالانىلاتىن وتاندىق سەمەنتتەردىڭ ساپاسىن كەشەندى باعالاۋ جۇمىستارى باستالدى.
«قاز ج و ل ع ز ي» ا ق ماماندارى جۇزەگە اسىرىپ جاتقان عىلىمي جوبا قازاقستاندىق وندىرىستەگى سەمەنتتەردىڭ حيميالىق قۇرامى مەن فيزيكا-مەحانيكالىق قاسيەتتەرىن تالداۋعا باعىتتالعان.
زەرتتەۋدىڭ ماقساتى - وتاندىق تسەمەنتتەردىڭ ساپاسىن باعالاپ، قازاقستاننىڭ كليماتتىق جاعدايلارىن ەسكەرە وتىرىپ جول قۇرىلىسىنا ارنالعان سەمەنتتەرگە قويىلاتىن عىلىمي نەگىزدەلگەن تالاپتاردى ازىرلەۋ.
- جول قۇرىلىسىندا تسەمەنت نەگىزگى ماتەريالداردىڭ ءبىرى بولىپ تابىلادى. ونىڭ ساپاسىنا جول جامىلعىسىنىڭ بەرىكتىگى، ايازعا توزىمدىلىگى، تەمپەراتۋرالىق وزگەرىستەرگە تۇراقتىلىعى جانە اۆتوموبيل جولىنىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمى تىكەلەي بايلانىستى. سوندىقتان سەمەنت قاسيەتتەرىن زەرتتەۋ ەلدىڭ كولىك ينفراقۇرىلىمىنىڭ سەنىمدىلىگىن ارتتىرۋدا ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە، - دەپ اتاپ ءوتتى «ق ا ز ج و ل ع ز ي» ماماندارى.
قازىرگى ۋاقىتتا «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى، جول اكتيۆتەرى ساپاسىنىڭ ۇلتتىق ورتالىعى جانە سەمەنت ءوندىرۋشى كاسىپورىندار وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن سىنامالار ىرىكتەلىپ جاتىر.
بۇگىندە قازاقستاندا قۇرىلىس سالاسىنا ءونىم شىعاراتىن 11 سەمەنت زاۋىتى جۇمىس ىستەيدى. وسى ۋاقىتقا دەيىن ماڭعىستاۋ، قىزىلوردا جانە تۇركىستان وبلىستارىنداعى، سونداي-اق شىمكەنت قالاسىنداعى كاسىپورىنداردان سەمەنت ۇلگىلەرى الىنعان.
زەرتتەۋ بارىسىندا ماماندار تسەمەنتتەردىڭ فيزيكا-مەحانيكالىق قاسيەتتەرىن، حيميالىق قۇرامىن جانە مينەرالدىق قوسپالاردىڭ اسەرىن تالدايدى. سونىمەن قاتار وتاندىق زاۋىتتاردىڭ وندىرىستىك مۇمكىندىكتەرى مەن ءونىم تۇرلەرى بويىنشا دەرەكتەر جيناقتالادى.
- عىلىمي جۇمىستىڭ نەگىزگى ناتيجەلەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە «جول قۇرىلىسىنا ارنالعان سەمەنت» نورماتيۆتىك-تەحنيكالىق قۇجات جوباسى ازىرلەنەدى. بۇل قۇجات سەمەنتبەتون جولدارىن سالۋدا قولدانىلاتىن سەمەنتتەرگە ءبىرىڭعاي تالاپتار بەلگىلەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، زەرتتەۋ ناتيجەلەرى جول-قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا، سەمەنت بەتون جابىندارىنىڭ ۇزاقمەرزىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە زاماناۋي تەحنولوگيالاردى كەڭىنەن ەنگىزۋگە نەگىز بولادى.