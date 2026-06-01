قازاقستاندا جوعارى بىلىمگە گرانتتار قىسقارىپ جاتىر: باسەكە كۇشەيدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا جوعارى وقۋ ورىندارىنا بولىنەتىن مەملەكەتتىك گرانتتار سانى ازايىپ جاتىر. 2026 -جىلى وقۋعا تۇسەتىن تالاپكەرلەر ءۇشىن جالپى گرانت سانىنىڭ ازايۋى مەن ءوتىنىش بەرۋشىلەر سانىنىڭ ارتۋى باسەكەنىڭ كۇشەيۋىن بىلدىرەدى. اسىرەسە سۇرانىسقا يە ماماندىقتار بويىنشا كونكۋرس بۇرىنعىدان دا جوعارى بولماق.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ جاڭا بۇيرىعىنا سايكەس، 2026/2027 وقۋ جىلىندا باكالاۆرياتقا بولىنەتىن گرانتتار شامامەن 75,4 مىڭ ورىنعا دەيىن قىسقارادى. بۇل - سوڭعى ەكى جىلدا گرانت سانىنىڭ 3,6 مىڭعا ازايعانىن كورسەتەدى.
ياعني، 2024/2025 وقۋ جىلىندا مەملەكەت باكالاۆرياتقا بولگەن گرانت سانى - 79 مىڭ،
2026/2027 وقۋ جىلىندا مەملەكەت بولگەن گرانت سانى - 75,4 مىڭ؛
بۇل، جاڭا بۇيرىققا سايكەس بارلىق كۆوتا مەن ماقساتتى ورىنداردى قوسا ەسەپتەگەندە. وسىلايشا، ەكى وقۋ جىلى ىشىندە باكالاۆرياتتاعى گرانت قورى جالپى العاندا 4,6 پايىزعا قىسقارعان.
ينجەنەرلىك جانە قۇرىلىس ماماندىقتارىنا بولىنەتىن گرانتتار 2670 ورىنعا ازايعان
ۆەدومستۆو جىل سايىن گرانتتاردىڭ شامامەن 60 پايىزىن تەحنيكالىق ماماندىقتارعا بولەتىنىن ايتادى. ءبىراق ءىس جۇزىندە ءدال وسى باعىتتار ەڭ كوپ قىسقارتۋعا ۇشىراپ وتىر. بيىل ەڭ كوپ قىسقارتۋ ينجەنەريا، IT جانە پەداگوگيكا باعىتتارىنا تيەسىلى بولدى. ينجەنەرلىك جانە قۇرىلىس ماماندىقتارىنا بولىنەتىن گرانتتار ەكى جىلدا 19 مىڭنان 16,6 مىڭعا دەيىن تومەندەگەن. بۇل 2670 ورىنعا نەمەسە شامامەن 14 پايىزعا ازايعان.
پەداگوگيكالىق ماماندىقتار دا 1500-دەن استام گرانت جوعالتتى
پەداگوگيكالىق عىلىمدار - گرانت سانى بويىنشا ەكىنشى ءىرى باعىت. سوڭعى ەكى جىلدا بۇل سالادا گرانتتار 13735-تەن 12228-گە دەيىن ازايعان. بۇل 1507 ورىنعا نەمەسە 11 پايىزعا قىسقارۋ دەگەن ءسوز. پەداگوگيكا سالاسىندا مەملەكەت قارجىنى ناقتى عىلىمدار مەن ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋ باعىتىنا كوبىرەك ءبولىپ وتىر.
ەڭ كوپ گرانت ماتەماتيكا ءپانى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋعا بەرىلگەن - 1200 ورىن، ال ارنايى پەداگوگيكاعا 965 ورىن بولىنگەن. سالىستىرۋ ءۇشىن ايتساق، باستاپقى اسكەري دايىندىق مۇعالىمدەرىن وقىتۋعا 65 گرانت، ال قۇقىق جانە ەكونوميكا نەگىزدەرى مۇعالىمدەرىنە 88 گرانت قانا بولىنگەن.
IT سالاسىندا 2025 -جىلى گرانت سانى كوبەيگەنىمەن، 2026 -جىلى قايتا قىسقارىپ، 10,3 مىڭ ورىنعا ءتۇستى. ال جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى مەن ماتەماتيكا باعىتتارى عانا ازداپ ءوسىم كورسەتتى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ قازاقستانداعى فيليالدارىنا كوبىرەك گرانت بولە باستادى. اتاپ ايتقاندا، Cardiff University Astana, Coventry Kazakhstan جانە باسقا دا حالىقارالىق وقۋ ورىندارىنا مىڭنان استام گرانت قاراستىرىلعان.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، گرانت سانىنىڭ ازايۋى تالاپكەرلەر اراسىنداعى باسەكەنى كۇشەيتەدى.
24.kz