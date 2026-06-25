قازاقستاندا جۇرگىزۋشىلەردى دايارلايتىن ۇيىمداردى باقىلاۋ كۇشەيەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە سيفرلاندىرۋ، دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ، جول ءجۇرىسى جانە كولىكتەگى وزىق تەحنولوگيالاردى رەتتەۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويدى.
جول ءجۇرىسى ماسەلەلەرى بويىنشا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر جول ءجۇرىسى قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا، جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋدىڭ ساپالى جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا جانە وسى سالاداعى مەملەكەتتىك باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان.
وسى ماقساتتا جول ءجۇرىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگانعا (ءى ى م) جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋ قىزمەتىن جۇزەگە اسىراتىن وقۋ ۇيىمدارىنا رۇقسات بەرۋ جانە ولاردىڭ قىزمەتىنە كەيىننەن باقىلاۋ جۇرگىزۋ جونىندەگى وكىلەتتىكتەر بەرىلەدى.
جىل سايىن 140 مىڭنان استام ازامات العاش رەت جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الادى. قازىرگى ۋاقىتتا جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋمەن 819 وقۋ ۇيىمى اينالىسادى. تاعى ءبىر وزگەرىسكە سايكەس، ەلەكتر ساموكاتتارىنىڭ تروتۋارلارمەن جانە جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارىمەن جۇرۋىنە تىيىم سالىنادى. سەبەبى ولار جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ، اسىرەسە بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ناقتى ءقاۋىپ توندىرەدى.
2025-جىلى ەلىمىزدە ەلەكتر ساموكاتتارى جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ كىناسىنەن 139 جول-كولىك وقيعاسى تىركەلىپ، ونىڭ سالدارىنان 149 ادام جاراقات العان.
تۇزەتۋلەرمەن «جول ءجۇرىسى تۋرالى» زاڭنان ەلدىمەكەندەردە قوزعالتقىشى جۇمىس ىستەپ تۇرعان كولىك قۇرالىن تۇراققا قويۋعا تىيىم سالۋ نورماسى الىپ تاستالادى، اۆتوماتتى تۇردە قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى تىركەيتىن كامەرالاردى قولدانۋ اياسى كەڭەيتىلەدى، سونداي-اق ەلەكتروموبيلدەر ءۇشىن ارنايى مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرى ەنگىزىلەدى.
بارلىق وزگەرىس جولدارداعى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە جول جۇرىسىنە قاتىسۋشىلار ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا باعىتتالعان.