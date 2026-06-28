قازاقستاندا جەلدەتكىشتەر قانشا تۇرادى
وسكەمەن. KAZINFORM - جازدا اپتاپ ىستىقتىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى جەلدەتكىشتەرگە سۇرانىس ارتىپ، ولاردىڭ باعاسى دا كوپتى قىزىقتىرىپ وتىر. قازاقستان وڭىرلەرىندەگى باعاعا تالداۋ جاساپ، قاي قالادا بۇل تۇرمىستىق تەحنيكانى ەڭ ارزان، ال قاي ايماقتا الدەقايدا قىمبات ساتىپ الۋعا بولاتىنىن ءبىلىپ كوردىك.
ەلىمىزدە ۇستەلگە قويىلاتىن جەلدەتكىشتەردىڭ باعاسى 2 مىڭنان 54990 تەڭگەگە دەيىن، ال ەدەنگە قويىلاتىن ۇلگىلەردىڭ قۇنى 5 مىڭنان 125 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
ەڭ ارزان ۇستەل جەلدەتكىشتەرى قوستاناي مەن شىمكەنتتە ساتىلادى. مۇندا ولاردىڭ باعاسى 2 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. قىزىلوردادا وسىنداي قۇرىلعىنى 2,5 مىڭ تەڭگەدەن، تارازدا 3 مىڭ تەڭگەدەن، ال اقتوبە، پاۆلودار، قاراعاندى جانە تالدىقورعاندا 4 مىڭ تەڭگەدەن ساتىپ الۋعا بولادى.
ال ەڭ قىمبات ۇستەل جەلدەتكىشتەرى وسكەمەندە تىركەلگەن - مۇندا ولاردىڭ باعاسى 54990 تەڭگەگە دەيىن بارادى. ودان كەيىن سەمەيدە - 50 مىڭ تەڭگەگە دەيىن، اقتاۋ مەن ورالدا - 45990 تەڭگەگە دەيىن، اتىراۋدا - 41990 تەڭگەگە دەيىن، پەتروپاۆل مەن جەزقازعاندا - 40 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. استانادا ەڭ قىمبات باعا 35990 تەڭگەنى قۇراسا، پاۆلودار، قاراعاندى جانە تۇركىستاندا - 30 مىڭ تەڭگە. ال شىمكەنت، قىزىلوردا، تاراز، تالدىقورعان، الماتى، كوكشەتاۋ جانە قوستاناي قالالارىندا باعا دياپازونى ەڭ تومەن دەڭگەيدە.
ەدەنگە قويىلاتىن جەلدەتكىشتەردىڭ ەڭ تومەن باعاسى تارازدا تىركەلگەن، ناقتى ايتقاندا 5 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. ودان كەيىن پاۆلوداردا - 6,3 مىڭ تەڭگەدەن، اقتوبەدە - 6,5 مىڭ تەڭگەدەن، قىزىلوردادا - 7 مىڭ تەڭگەدەن، تۇركىستاندا - 7,5 مىڭ تەڭگەدەن، تالدىقورعاندا - 8,6 مىڭ تەڭگەدەن ساتىلادى. ال استانا، الماتى، اقتاۋ، ورال، وسكەمەن جانە سەمەي قالالارىندا وسىنداي جەلدەتكىشتەردىڭ باستاپقى باعاسى 8990 تەڭگەنى قۇرايدى.
ەڭ قىمبات ەدەن جەلدەتكىشتەرى استانادا ساتىلىپ جاتىر. مۇندا جەكەلەگەن ۇلگىلەردىڭ باعاسى 125 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. الماتىدا ەڭ جوعارى باعا - 120990 تەڭگە. ودان كەيىن سەمەيدە - 90 مىڭ تەڭگەگە دەيىن، وسكەمەندە - 89 مىڭ تەڭگەگە دەيىن، اتىراۋدا - 82990 تەڭگەگە دەيىن، قونايەۆتا - 74 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. قالعان وڭىرلەردە ەڭ جوعارى باعا 20 مىڭنان 66 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا قۇبىلادى.
وسىلايشا، قازاقستان وڭىرلەرىندە جەلدەتكىشتەردىڭ باعاسى ايتارلىقتاي ەرەكشەلەنەدى. ەگەر ۇستەلگە قويىلاتىن ەڭ قاراپايىم ۇلگىلەردى 2 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولسا، پرەميۋم ساناتىنداعى مودەلدەردىڭ باعاسى 55 مىڭ تەڭگەگە جۋىقتايدى. ال ەدەنگە قويىلاتىن جەلدەتكىشتەردىڭ قۇنى 5 مىڭنان 125 مىڭ تەڭگەگە دەيىنگى ارالىقتا.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن قازاقستاندا كۆاستى، گازدالعان سۋسىن مەن سۋدى قاي قالادا ارزانعا ساتىپ الۋعا بولاتىندىعى جايلى جازعانبىز.