KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تەلەدەبات ساۋالناماسىنىڭ ناتيجەسى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي سايلاۋى الدىنداعى پارتيالاردىڭ كوماندالىق تەلەدەباتىنىڭ ساۋالناما قورىتىندىسى انىقتالدى. رەيتينگتە «ادىلەت» پارتياسى 60,6 پايىز داۋىسپەن كوش باستاپ تۇر.

    теледебат
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Jibek Joly تەلەارناسى تىكەلەي ءفيرى كەزىندە كورەرمەنگە «قاي پارتيا كومانداسىنىڭ ءسوزى ءوتىمدى؟» دەگەن ساۋال قويىلدى. كورەرمەندەر ەكراننىڭ تومەنگى جاعىنداعى QR كود ارقىلى داۋىس بەرگەن. 2 ساعاتقا جۋىق ارالىقتا ساۋالناماعا 165153 كورەرمەن قاتىستى.

    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    ونلاين داۋىس بەرۋ ناتيجەسى:

    «ادىلەت» پارتياسى - %60,6

    «اۋىل» پارتياسى - %15,1

    Respublica پارتياسى - %10,2

    ج س د پ -%3,9

    «اق جول» پارتياسى - %3,5

    قازاقستان حالىق پارتياسى - %3,3

    «بايتاق» پارتياسى - %2,7

    «ەشقايسىسىن قولدامايمىن» - %0,7.

    ساۋالنامانى «Jibek Joly» تەلەارناسىنىڭ تاپسىرىسى بويىنشا قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى جۇرگىزدى.

    «Закон один для всех»: эксперты считают подход партии «Әділет» наиболее прагматичным
    Фото: партия «Әділет»

    ايتا كەتەيىك، ونلاين داۋىس بەرۋ سايلاۋ ۋچاسكەسىندە بەرىلەتىن رەسمي داۋىستىڭ ورنىن الماستىرمايدى جانە سايلاۋعا قاتىسۋشى پارتيانىڭ رەسمي رەيتينگىن بىلدىرمەيدى. بۇل - كورەرمەننىڭ كوماندالىق تەليەۆيزيالىق دەباتقا قاتىسقان پارتيا وكىلدەرىنىڭ جاۋابى مەن بەلسەندىلىگىنە بەرىلگەن دەربەس باعا.

    بيلىك جانە ساياسات سايلاۋ-2026
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور