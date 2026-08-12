تەلەدەبات ساۋالناماسىنىڭ ناتيجەسى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي سايلاۋى الدىنداعى پارتيالاردىڭ كوماندالىق تەلەدەباتىنىڭ ساۋالناما قورىتىندىسى انىقتالدى. رەيتينگتە «ادىلەت» پارتياسى 60,6 پايىز داۋىسپەن كوش باستاپ تۇر.
Jibek Joly تەلەارناسى تىكەلەي ءفيرى كەزىندە كورەرمەنگە «قاي پارتيا كومانداسىنىڭ ءسوزى ءوتىمدى؟» دەگەن ساۋال قويىلدى. كورەرمەندەر ەكراننىڭ تومەنگى جاعىنداعى QR كود ارقىلى داۋىس بەرگەن. 2 ساعاتقا جۋىق ارالىقتا ساۋالناماعا 165153 كورەرمەن قاتىستى.
فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين
ونلاين داۋىس بەرۋ ناتيجەسى:
«ادىلەت» پارتياسى - %60,6
«اۋىل» پارتياسى - %15,1
Respublica پارتياسى - %10,2
ج س د پ -%3,9
«اق جول» پارتياسى - %3,5
قازاقستان حالىق پارتياسى - %3,3
«بايتاق» پارتياسى - %2,7
«ەشقايسىسىن قولدامايمىن» - %0,7.
ساۋالنامانى «Jibek Joly» تەلەارناسىنىڭ تاپسىرىسى بويىنشا قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى جۇرگىزدى.
ايتا كەتەيىك، ونلاين داۋىس بەرۋ سايلاۋ ۋچاسكەسىندە بەرىلەتىن رەسمي داۋىستىڭ ورنىن الماستىرمايدى جانە سايلاۋعا قاتىسۋشى پارتيانىڭ رەسمي رەيتينگىن بىلدىرمەيدى. بۇل - كورەرمەننىڭ كوماندالىق تەليەۆيزيالىق دەباتقا قاتىسقان پارتيا وكىلدەرىنىڭ جاۋابى مەن بەلسەندىلىگىنە بەرىلگەن دەربەس باعا.