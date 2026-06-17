قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت جۇيەسىندە قازاق ءتىلىنىڭ قولدانىسى كەڭەيتىلمەك
استانا. KAZINFORM - استانادا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ باسشىلىعىمەن ۇكىمەت جانىنداعى مەملەكەتتىك ءتىل ساياساتىن جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسى ءوتتى.
ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ ءمالىم ەتكەنىندەي، قۇرامى جاڭارتىلعان كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسىنا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى، پارلامەنت دەپۋتاتتارى، قوعامدىق ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرى، سونداي-اق ءتىل ءبىلىمى سالاسىنداعى تانىمال عالىمدار مەن ساراپشىلار قاتىستى.
وتىرىس بارىسىندا كوميسسيا مۇشەلەرى ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ مەملەكەتتىك ءتىل ساياساتىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى ەسەپتەرىن تىڭدادى. اتاپ ايتقاندا، وقۋ-اعارتۋ جۇيەسىندەگى مەملەكەتتىك ءتىلدى وقىتۋ ادىستەمەسىن جەتىلدىرۋ، 2023-2029 -جىلدارعا ارنالعان ءتىل ساياساتى تۇجىرىمداماسىن جۇزەگە اسىرۋ شەڭبەرىندە مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ قولدانىلۋ اياسىن كەڭەيتۋ جانە قازاق تىلىندەگى كونتەنت ۇلەسىن ارتتىرۋ ماسەلەلەرى قارالدى. سونىمەن قاتار قوستاناي جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا ءتىل تۋرالى زاڭناما تالاپتارىنىڭ ورىندالۋ بارىسى تالقىلاندى.
كوميسسيا مۇشەلەرى تىلدىك داعدىلاردى قالىپتاستىرۋدا بالاباقشا مەن مەكتەپتىڭ شەشۋشى ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتىپ، مەملەكەتتىك ءتىلدى وقىتۋ ادىستەمەسىن زامان تالابىنا ساي جاڭعىرتۋ قاجەتتىگىنە ەرەكشە نازار اۋداردى. وسىعان بايلانىستى كوميسسيا ءتورايىمى ءار جاس ساناتىنا ارنالعان لەكسيكالىق جانە گرامماتيكالىق مينيمۋمداردى ازىرلەۋ مەن بەكىتۋدى، سونداي-اق ولاردى ءتيىمدى مەڭگەرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن زاماناۋي سيفرلىق قۇرالداردى ەنگىزۋدى تاپسىردى.
اقپارات سالاسى بويىنشا ۇسىنىلعان ەسەپكە سايكەس، بۇگىندە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنداعى قازاق تىلىندەگى ونلاين-كونتەنتتىڭ ۇلەسى 78 پايىزعا جەتكەن. مەملەكەتتىك تىلدەگى ينتەرنەت- رەسۋرستاردىڭ ۇلەسى شامامەن 60 پايىزدى قۇرايدى. سونىمەن قاتار وتاندىق تەلەۆيزيالىق ونىمدەردىڭ 70 دان استامى مەملەكەتتىك تىلدە ەفيرگە شىعىپ جاتىر.
مەملەكەتتىك تىلدەگى اقپارات پەن ساپالى كونتەنتكە دەگەن سۇرانىس تۇراقتى تۇردە ارتىپ كەلەدى. اسىرەسە جاستار اراسىندا قازاق تىلىندەگى سيفرلىق كونتەنتتى تۇتىنۋ كولەمىنىڭ قارقىندى ءوسۋى بايقالادى.
وسىعان بايلانىستى ايدا بالايەۆا بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا مەملەكەتتىك ءتىل ساياساتى تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىن تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستاۋدى تاپسىردى. سونداي-اق قازاق تىلىندەگى كونتەنتتىڭ ساپاسى مەن باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەلدى. اتاپ ايتقاندا، وتاندىق كينو ونىمدەرىن پروكاتقا شىعارۋ كەزىندە تىلدىك نورمالاردىڭ ساقتالۋىن كۇشەيتۋ، اقپارات قۇرالدارىنداعى ءتىل تازالىعىنا، ستيل مادەنيەتىنە جانە تىلدىك ادەپ تالاپتارىنا ەرەكشە كوڭىل ءبولۋ تاپسىرىلدى.
سونىمەن قاتار حالىقارالىق قازاق ءتىلى قوعامىنىڭ باستاماسىمەن قازاق تىلىنە دۋبلياجدالعان Disney ،Pixar جانە Sony ستۋديالارىنىڭ بالالارعا ارنالعان فيلمدەرىن ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرلەرىندە كەڭىنەن كورسەتۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى كوتەرىلدى. كوميسسيا ءتورايىمى بۇل جوبالاردىڭ تەك استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا عانا ەمەس، وبلىس ورتالىقتارى مەن اۋىلدىق جەرلەردەگى كورەرمەندەرگە دە قولجەتىمدى بولۋىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندە تاپسىرما بەردى.
وتىرىستا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرىنىڭ قازاق تىلىندە ساپالى جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى دە قارالدى.
اتاپ ايتقاندا، OpenAI كومپانياسىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان ChatGPT مودەلىن قازاق تىلىندەگى ساپالى مازمۇنمەن تولىقتىرۋ جوباسىنىڭ بارىسى تىڭدالدى.
كوميسسيا مۇشەلەرى اتالعان باعىتتىڭ مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ سيفرلىق كەڭىستىكتەگى ۇلەسىن ارتتىرۋداعى ستراتەگيالىق ماڭىزىن اتاپ ءوتىپ، جۇمىستى ودان ءارى ءتيىمدى جالعاستىرۋ ءۇشىن ءتيىستى تاپسىرمالار بەردى.
بۇدان بۇرىن قازاق ءتىلى العاش رەت حالىقارالىق وليمپيادادا جۇمىس ءتىلى رەتىندە بەكىتىلگەنىن جازعانبىز.