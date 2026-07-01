قازاقستاندا جانارماي باعاسىنا مونيتورينگ كۇشەيەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي مەن اۆتوگاز نارىعى ءجىتى باقىلاۋعا الىندى، دەپ حابارلايدى باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ق ر باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى مارات وماروۆ جانار-جاعارماي ماتەريالدارى نارىعىنداعى جاعداي بويىنشا اگەنتتىكتىڭ ورتالىق اپپاراتى مەن اۋماقتىق دەپارتامەنتتەرى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەس وتكىزدى.
كەڭەس بارىسىندا اگەنتتىك ءتوراعاسى اۋماقتىق دەپارتامەنتتەرگە مۇناي جەتكىزۋشىلەردىڭ، مۇناي ونىمدەرىن كوتەرمە ساۋدادا وتكىزۋشىلەردىڭ، سونداي-اق كولىك جانارماي قۇيۋ ستانتسيالارىنىڭ (ا ج ق س) جانە اۆتوگاز قۇيۋ ستانتسيالارىنىڭ (ا گ ق س) باعا ساياساتىنا مونيتورينگتى كۇشەيتۋدى تاپسىردى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باسەكەلەستىكتى قورعاۋ سالاسىنداعى زاڭناماسىن بۇزۋ بەلگىلەرى انىقتالعان جاعدايدا دەپارتامەنتتەرگە مونوپولياعا قارسى دەن قويۋ شارالارىن قابىلداۋ تاپسىرىلدى. سونىمەن قاتار، اگەنتتىك باسەكەلەستىكتى قورعاۋ سالاسىنداعى زاڭناما تالاپتارىنىڭ بۇزىلۋىنا جول بەرمەۋگە باعىتتالعان ءىس-شارالار جوسپارىن ازىرلەدى. بۇدان بولەك، وڭىرلىك شتابتاردىڭ قىزمەتى اياسىندا ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ءىس-قيمىل كۇشەيتىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن ماڭعىستاۋ وبلىسىندا اۆتوگازعا سۇرانىستىڭ كۇرت ارتۋى مەن جەتكىزۋ مەرزىمىنىڭ ۇزارۋىنا بايلانىستى ءبىرقاتار جانارماي قۇيۋ بەكەتىندە كەزەك پايدا بولعانىن جازدىق.