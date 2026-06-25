قازاقستاندا جاڭا زاۋىتتارعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك قولداۋ ءتارتىبى وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جۇمىس ىستەپ تۇرعان ءوندىرىس بولعان جاعدايدا جاڭا زاۋىتتارعا مەملەكەتتىك قولداۋ شەكتەلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ماشينا جاساۋ جانە كولىك سالالارىن دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا زاڭعا قول قويدى. قۇجاتتا قولدانىستاعى وندىرىستەر بار بولعان جاعدايدا جاڭا ونەركاسىپتىك جوبالارعا مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتۋگە شەكتەۋ ەنگىزۋ، ونەركاسىپتىك كلاستەرلەر قۇرۋ جانە ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتارعا (ا ە ا) قاتىسۋشىلار ءۇشىن جاڭا تالاپتار قاراستىرىلعان.
زاڭ ەكى كودەكس پەن 13 زاڭعا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزەدى. نەگىزگى جاڭاشىلدىقتاردىڭ ءبىرى - وندىرىستىك قۋاتتار تەڭگەرىمىن باعالاۋ تەتىگىن ەنگىزۋ. بۇل مەحانيزم ىشكى نارىقتاعى سۇرانىستى قولدانىستاعى كاسىپورىندار تولىق قامتاماسىز ەتىپ وتىرعان جاعدايدا جاڭا جوبالارعا مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىن كورسەتۋگە جول بەرمەۋگە باعىتتالعان.
ماشينا جاساۋ سالاسىندا وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ، ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردىڭ جۇمىسىن جەتىلدىرۋ جانە وندىرىستىك تەحنولوگيالاردى دامىتۋعا باعىتتالعان شارالار كوزدەلگەن.
سونداي-اق ونەركاسىپتىك كلاستەرلەر ينستيتۋتى ەنگىزىلەدى. بۇل كاسىپورىندارعا جوبالاردى بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرۋعا، لوگيستيكا، ينفراقۇرىلىم جانە كادر دايارلاۋ ماسەلەلەرىن ءتيىمدى شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ كۇتىلۋدە.
ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتارعا قاتىسۋشىلار ءۇشىن قارسى مىندەتتەمەلەر بەلگىلەنەدى. اتاپ ايتقاندا، ونەركاسىپتىك-يننوۆاتسيالىق نىساندار سالۋ كەزىندە قازاقستاندىق تاۋارلاردى پايدالانۋى ءتيىس. ال ءونىم ءوندىرۋ بارىسىندا وتاندىق شيكىزات پەن ماتەريالداردى قولدانۋ مىندەتتەلەدى.
سونىمەن قاتار كولىك قۇرالدارىنىڭ قۇرامداس بولشەكتەرىن ونەركاسىپتىك قۇراستىرۋ جونىندەگى كەلىسىمدەرگە دە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. جاڭا نورمالار قازاقستاندا وندىرىلگەن شاسسيلەردى مىندەتتى تۇردە پايدالانۋ ارقىلى اۆتوموبيلدەر مەن اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكالارىن شىعارۋدى ۇلعايتۋعا باعىتتالعان.
اۆياتسيا سالاسىنداعى تۇزەتۋلەر قازاقستاندىق اۋە كەمەلەرىنىڭ شەتەل مەملەكەتتەرىنىڭ اۋە كەڭىستىگىندەگى ۇشۋىن رەتتەۋدى، سونداي-اق حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنىڭ (ي ك ا و) ستاندارتتارىنا سايكەس اۋە كومپانيالارىن ۇلتتىق زاڭنامانىڭ جەكەلەگەن تالاپتارىنان ۋاقىتشا بوساتۋ تەتىگىن قاراستىرادى.
بۇل شارالار حالىقارالىق اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك باعالاۋىنان ءساتتى وتۋگە جانە قازاقستان مەن ا ق ش اراسىندا تىكەلەي اۋە قاتىناسىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرۋگە باعىتتالعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى سيفرلاندىرۋ، دەرەكتەردى قورعاۋ جانە پيلوتسىز كولىك ماسەلەلەرى بويىنشا زاڭعا دا قول قويعان بولاتىن.