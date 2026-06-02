قازاقستاندا جاڭا يپوتەكا ىسكە قوسىلدى: كىمدەر 10,9 پايىز مولشەرلەمەمەن باسپانا الا الادى؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا ارنالعان جاڭا «وردا ايماق پليۋس» يپوتەكالىق باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى. باعدارلاما وڭىرلەردەگى جاڭادان سالىنىپ جاتقان تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىنەن باسپانا الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
باعدارلامانىڭ وپەراتورى - قازاقستان تۇرعىن ءۇي كومپانياسى. جاڭا يپوتەكا بويىنشا نەسيە مولشەرلەمەسى جىلدىق %10,9- دان باستالادى. قارىز مەرزىمى 20 جىلعا دەيىن، ال نەسيە سوماسى 75 ميلليون تەڭگەگە دەيىن بەرىلەدى. باستاپقى جارنا كەمىندە 20 پايىز بولۋى ءتيىس. باعدارلامانىڭ تاعى ءبىر ەرەكشەلىگى - قوسا قارىز الۋشىنى تارتۋعا بولادى جانە قوسىمشا كەپىلزات تالاپ ەتىلمەيدى. كەپىل رەتىندە ساتىپ الىناتىن پاتەردىڭ ءوزى راسىمدەلەدى.
«وردا ايماق پليۋس» باعدارلاماسى قازاقستان تۇرعىن ءۇي كومپانياسىنىڭ كەپىلدىگى بەرىلگەن وڭىرلىك تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىنە ارنالعان. قازىرگى ۋاقىتتا باعدارلاما اياسىندا وسكەمەن قالاسىنداعى «پرەستيج» تۇرعىن ءۇي كەشەنىنەن باسپانا تاڭداۋعا بولادى. الداعى ۋاقىتتا تىزىمگە باسقا دا تۇرعىن ءۇي نىساندارى قوسىلادى. باعدارلاما تۋرالى تولىق اقپاراتتى قازاقستان تۇرعىن ءۇي كومپانياسىنىڭ بايلانىس ورتالىعىنان الۋعا بولادى. بايلانىس نومەرى: 797575(7172)7+.
24.kz