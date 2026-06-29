قازاقستاندا جاڭا ۇلگىدەگى پاسپورت دايىندالىپ جاتىر: نە بەلگىلى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاڭا ۇلگىدەگى پاسپورت ازىرلەنىپ جاتىر. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى وكىلدەرى ءمان-جايىن ايتتى.
بىلتىر جەلتوقساندا الەۋمەتتىك جەلىدە جاڭا پاسپورت دەلىنگەن سۋرەتتەر تاراعان بولاتىن. جەلى قولدانۋشىلارى قۇجات وڭتۇستىك كورەيانىڭ پاسپورتىنا ۇقسايتىنىنا نازار اۋدارىپ، بۇل جايت قىزۋ تالقىعا ءتۇستى.
كەيىن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى، راسىندا دا، جاڭا ديزاين دايىندالىپ جاتقانىن، الايدا الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان سۋرەتتەردىڭ رەسمي جوباعا قاتىسى جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
بىرنەشە ايدان كەيىن ءى ءى م جاڭا ديزاين بويىنشا جۇمىستار جالعاسىپ جاتقانىن تاعى دا راستادى. بۇل جۇمىسپەن ءى ءى م ديزاين سالاسىنداعى ماماندارمەن بىرلەسىپ اينالىسىپ جاتىر.
جۇمىس قاشان اياقتالاتىنى ازىرگە ايتىلعان جوق، قۇجاتتىڭ سىزباسى دا جاريالانبادى.
«جاڭا ديزايننىڭ سىزباسىن نەمەسە ماكەتىن ۇسىنۋ مۇمكىن ەمەس، ويتكەنى قۇجاتتىڭ تۇپكىلىكتى ديزاينى ءالى بەكىتىلگەن جوق»، - دەدى ءى ءى م وكىلدەرى Tengrinews.kz- ءتىڭ ساۋالىنا.
ايتا كەتەيىك، قازىرگى ءتولقۇجاتتى مەرزىمى اياقتالعانشا پايدالانا بەرە الاسىز.
«ءتولقۇجاتتىڭ جاڭا ديزاينى بەكىتىلىپ، اينالىمعا ەنگىزىلگەننەن كەيىن بۇرىن بەرىلگەن قۇجاتتى مىندەتتى تۇردە اۋىستىرۋ تالاپ ەتىلمەيدى. قولدانىستاعى ءتولقۇجات مەرزىمى اياقتالعانعا دەيىن زاڭدى كۇشىن ساقتايدى»، - دەپ تولىقتىردى ءى ءى م وكىلدەرى.
قازاقستاندا ءتولقۇجاتتى راسىمدەۋ نەمەسە اۋىستىرۋ قۇنى بەت سانىنا جانە ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ جاسىنا بايلانىستى. 2026-جىلعى بازالىق مەملەكەتتىك باج مولشەرى مىناداي:
36 بەت (ەرەسەكتەر ءۇشىن ستاندارت پاسپورت) - 34600 تەڭگە (8 ا ە ك)؛
48 بەت - 51900 تەڭگە (12 ا ە ك)؛
24 بەت (16 جاسقا دەيىنگى بالالار ءۇشىن) - 17300 تەڭگە (4 ا ە ك).