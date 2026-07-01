قازاقستاندا جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس 18 زاڭعا وزگەرىس ەنگىزىلىپ جاتىر - ايدا بالايەۆا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاڭا كونستيتۋتسيانى ىسكە اسىرۋ اياسىندا ۇلتتىق ارحيۆ قورى جانە ارحيۆتەر، قوعامدىق كەڭەستەر جانە اقپاراتقا قول جەتكىزۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءۇش زاڭعا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. سونىمەن قاتار كونستيتۋتسيا تالاپتارىنا سايكەستەندىرۋ ءۇشىن تاعى 18 زاڭعا تۇزەتۋلەر ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ۇكىمەت وتىرىسىندا ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ازىرلەنىپ جاتقان زاڭنامالىق وزگەرىستەر ءسوز بوستاندىعى مەن اقپارات تاراتۋ، ءدىني ۇيىمداردىڭ قىزمەتى، بەيبىت جينالىستار وتكىزۋ، ۆولونتەرلىك قىزمەتتى قولداۋ، قايىرىمدىلىق، مادەنيەت، كينەماتوگرافيا جانە كونستيتۋتسيادان تۋىندايتىن وزگە دە سالالاردى قامتيدى.
سونىمەن قاتار سپيكەر «قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ قابىلدانۋىنا بايلانىستى «قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى تۋرالى» زاڭنىڭ كۇشى جويىلدى دەپ اتاپ ءوتتى.
- وسىعان بايلانىستى كەشە «قازاقستاننىڭ حالىق كەڭەسى» حاتشىلىعىن قۇرۋ تۋرالى پرەزيدەنت جارلىعىنا قول قويىلدى. سونىمەن قاتار ءبىرقاتار زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر پاكەتى ازىرلەندى. ونىڭ اياسىندا العاش رەت «ەتنومادەني بىرلەستىكتەر» ۇعىمى زاڭنامالىق دەڭگەيدە بەكىتىلىپ، دوستىق ۇيلەرىنىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى مەن ولاردى قارجىلاندىرۋ ءتارتىبى ايقىندالدى، - دەدى ايدا بالايەۆا.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ تاريحي ميسسياسىنىڭ اياقتالۋىنا بايلانىستى ەتنوسارالىق قاتىناستار مەن قوعامدىق كەلىسىمدى دامىتۋدىڭ جاڭا تۇجىرىمداماسى ازىرلەنىپ جاتىر. سونداي-اق جاڭا كونستيتۋتسيادا قازاقستان تاريحىندا العاش رەت زياتكەرلىك مەنشىككە كونستيتۋتسيالىق كەپىلدىك بەرىلدى.
- بۇل كرەاتيۆتى ەكونوميكانى دامىتۋ ءۇشىن اسا ماڭىزدى. ويتكەنى زياتكەرلىك مەنشىك - كرەاتيۆتى ەكونوميكانىڭ نەگىزگى ىرگەتاسى. ول اۆتورلار، سۋرەتشىلەر، ديزاينەرلەر، كينەماتوگرافيستەر جانە كرەاتيۆتى يندۋستريا وكىلدەرىنىڭ شىعارماشىلىق ەڭبەگىن قۇقىقتىق قورعاۋعا قوسىمشا كەپىلدىك بەرەدى، - دەدى مينيستر.
ايدا بالايەۆا جاڭا كونستيتۋتسيادا العاش رەت ۆولونتەرلىك قىزمەتتى كوتەرمەلەۋ نورماسى بەكىتىلگەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا ۆولونتەرلىك قوزعالىستى دامىتۋ تۇجىرىمداماسى مەن ەكولوگيالىق ۆولونتەرلىكتى دامىتۋ باعدارلاماسى ازىرلەنىپ جاتىر.
- ناقتىراق ايتساق، ۆولونتەرلىك قىزمەتتى سيفرلىق ەسەپكە الۋ جانە راستاۋ جۇيەسىن دامىتۋ، «شاپاعات» مەملەكەتتىك مەدالىمەن ماراپاتتاۋ كەزىندە ۆولونتەرلىك قىزمەتتى ەسكەرۋ، جۇمىسقا ورنالاسۋ بارىسىندا ۆولونتەرلىك ءوتىلدى نازارعا الۋ، توتەنشە جاعدايلاردىڭ سالدارىن جويۋعا قاتىساتىن ۆولونتەرلەردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن ساقتاندىرۋ تەتىگىن ەنگىزۋ جانە باسقا دا قولداۋ شارالارى جوسپارلانۋدا، - دەپ تۇيىندەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر بارلىق مەملەكەتتىك جانە قوعامدىق ينستيتۋتتاردى تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ باستالعانىن ايتقان ەدى.