قازاقستاندا ج ي ۋنيۆەرسيتەتى اشىلىپ، كيبەرسپورتتان الەمدىك دودا وتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان تولىق سيفرلانعان مەملەكەت قۇرۋعا كىرىستى. ەلدە جاساندى ينتەللەكت تۋرالى زاڭ قابىلدانىپ، جاڭا كونستيتۋتسيادا ازاماتتاردىڭ سيفرلىق قۇقىقتارىنا كەپىلدىك بەرىلدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق تۋرنيرىنىڭ رەسمي اشىلۋىندا ايتتى.
ءوز قۇتتىقتاۋىندا پرەزيدەنت قازىر بۇكىل الەمدە تۇبەگەيلى وزگەرىستەر بولىپ جاتقانىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- وزىق تەحنولوگيالار بارلىق سالاعا ەنىپ، ادامداردىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگىنە ىقپالىن تيگىزۋدە. جاڭا ءداۋىردىڭ تالاپتارىنا ساي بولۋ ءۇشىن ءبىز تولىق سيفرلانعان مەملەكەت قۇرۋعا كىرىستىك. قازاقستان پارلامەنتى سيفرلىق كودەكس جانە جاساندى ينتەللەكت تۋرالى ارنايى زاڭ قابىلدادى. بۇل زاڭدار اسا ماڭىزدى سالانىڭ دامۋىنا ۇلكەن سەرپىن بەردى. باسقاشا ايتساق، بۇل قادام ەلىمىزدىڭ وزىق مەملەكەتتەر قاتارىنا قوسىلۋىنىڭ ايقىن دالەلى بولدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونىمەن بىرگە، 1- شىلدە كۇنى ەلىمىزدىڭ جاڭا كونستيتۋسياسى زاڭدى كۇشىنە ەندى. باس قۇجاتتا ەلىمىزدەگى جاساندى ينتەللەكتىنىڭ جوعارى قارقىنمەن دامۋىنا جانە ازاماتتاردىڭ سيفرلىق الەمدەگى قۇقىعىن قورعاۋعا ناقتى كەپىلدىك بەرىلدى.
- بۇل - شىن مانىندە بۇرىن-سوڭدى بولماعان ياعني وركەنيەتكە قاراي جاسالعان وزىق قادام. ءبىز وسى جىلدى «سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى» دەپ جاريالادىق. وسىلايشا سيفرلىق بولاشاققا نىق سەنىممەن اياق باستىق. بۇل مەملەكەتىمىزدىڭ الدىندا تۇرعان اسا ماڭىزدى ستراتەگيالىق ماقسات. وسى مىندەتتى ءبارىمىز ءبىرتۇتاس قوعام رەتىندە تابىستى ىسكە اسىرۋىمىز قاجەت. سوندىقتان قازىر ەلىمىزدە جاڭا زامانعا قاجەتتى ماماندار دايارلاۋ ءىسى تۇراقتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
قازاقستاندا AI Sana مەملەكەتتىك باعدارلاماسى ارقىلى قازىردىڭ وزىندە جۇزدەگەن مىڭ ازامات ءتيىستى قۇزىرەتتەر مەن داعدىلاردى مەڭگەردى. بيىل كۇزدە استانادا ج ي ۋنيۆەرسيتەتى اشىلادى.
- ەلىمىزدە نەيروجەلى كومەگىمەن تۇسىرىلگەن فيلمدەردىڭ حالىقارالىق فەستيۆالى وتەدى. سونداي-اق كەلەسى جىلى ەلوردامىزدا حالىقارالىق كيبەرسپورت فەدەراتسياسىنىڭ قولداۋىمەن الەمدىك دودا ۇيىمداستىرىلادى. بۇل قازاقستاندا ىسكە اسىپ جاتقان اۋقىمدى باستامالاردىڭ ءبىر بولىگى عانا، - دەپ تۇيىندەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، استانادا «بولاشاق ويىندارى - 2026» ءتۋرنيرىنىڭ اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى. تۋرنير استانادا 29 -شىلدە مەن 9 -تامىز ارالىعىندا وتەدى. جارىسقا 34 ەلدەن 800-دەن استام سپورتشى قاتىسادى.