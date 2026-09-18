قازاقستاندا ج ي ساۋاتتىلىعى مەكتەپتەن مەملەكەتتىك قىزمەتكە دەيىن ەنگىزىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكتىنى (ج ي) جاپپاي مەڭگەرۋ جۇيەسى قالىپتاسىپ كەلەدى. ول ءارتۇرلى جاستاعى جانە كاسىبي توپتاردى - مەكتەپ وقۋشىلارى مەن ستۋدەنتتەردەن باستاپ مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە، ماماندارعا جانە تەحنولوگيالارمەن ەندى عانا تانىسىپ كەلە جاتقان ازاماتتارعا دەيىن قامتيدى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ادامي كاپيتالدى دامىتۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ جونىندەگى جولداۋلارىندا بەرگەن تاپسىرمالارىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا ەلىمىزدە ج ي- مەن جۇمىس ىستەۋدىڭ بازالىق داعدىلارىن مەڭگەرۋگە، ونى وقۋ پروتسەسىندە جانە كاسىبي قىزمەتتە قولدانۋعا، سونداي-اق ءوز تەحنولوگيالىق شەشىمدەرىن ازىرلەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى، ورتالىقتار مەن سيفرلىق پلاتفورمالار قۇرىلۋدا. سونىمەن قاتار ج ي سالاسىندا مامانداندىرىلعان دايارلاۋ جۇيەسى قالىپتاسىپ كەلەدى. ول ستۋدەنتتەردى تەرەڭدەتىپ وقىتۋدان باستاپ عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە جانە جاڭا بۋىن ماماندارىن دايارلاۋعا دەيىنگى باعىتتاردى قامتيدى.
ج ي- ءدىڭ قارقىندى دامۋىن ەسكەرە وتىرىپ، جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مەن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى كادر دايارلاۋ جۇيەسىن قايتا قۇرۋدا. ەلىمىزدە بازالىق ج ي- ساۋاتتىلىق پەن تەحنولوگيالاردى پراكتيكالىق قولدانۋدان باستاپ تەحنولوگيالىق كاسىپكەرلىككە، مامانداندىرىلعان دايارلاۋعا جانە عىلىمي زەرتتەۋلەرگە دەيىنگى ءوزارا ساباقتاس جۇيە قالىپتاستىرىلۋدا.
بۇل ءتاسىل ەڭبەك نارىعىنداعى وزگەرىستەرمەن تىعىز بايلانىستى. حالىقارالىق Quacquarelli Symonds اناليتيكالىق اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋگە سايكەس، ماماندىقتاردىڭ شامامەن 70 پايىزى ج ي- ءدىڭ ىقپالىنا ۇشىرايدى، ال اۆتوماتتاندىرۋ الەۋەتى 53 پايىز دەپ باعالانادى. وسىعان بايلانىستى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى جاڭارتىلىپ، پەداگوگتەر مەن ستۋدەنتتەردىڭ ج ي قۇزىرەتتەرى دامىتىلۋدا، قايتا دايارلاۋدىڭ يكەمدى تراەكتوريالارى ەنگىزىلىپ، ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ بيزنەس قاجەتتىلىكتەرىمەن بايلانىسى كۇشەيتىلۋدە.
بارشاعا ارنالعان تەگىن باعدارلامالاۋ جانە ج ي مەكتەپتەرى وڭىرلەردە كەڭەيتىلىپ جاتىر
سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ەندى مەڭگەرە باستاعان ازاماتتار ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قولجەتىمدى ءبىلىم بەرۋ فورماتتارىن ىسكە قوسۋدا. 12-18 جاس ارالىعىنداعى جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان تەگىن TUMO Astana ورتالىعى alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى بازاسىندا جۇمىس ىستەيدى. وقىتۋ 11 باعىت بويىنشا جۇرگىزىلەدى. ونىڭ ىشىندە باعدارلامالاۋ، روبوتوتەحنيكا، ويىندار ازىرلەۋ، ۆەب- ازىرلەۋ، 3D- مودەلدەۋ، انيماتسيا جانە گەنەراتيۆتى ج ي بار. ءبىلىم بەرۋ مودەلى ءوز بەتىنشە وقۋدى، پراكتيكالىق ۆوركشوپتار مەن زەرتحانالىق ساباقتاردى قامتيدى. بۇگىندە ورتالىققا 4,4 مىڭنان استام ءوتىنىم تۇسكەن، 2376 وقۋشى ءبىلىم الىپ جاتىر. 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن قامتۋدى 5 مىڭ ادامعا جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
18 جاستان اسقان ازاماتتارعا باعدارلامالاۋ جانە جاساندى ينتەللەكت بويىنشا تەگىن مەكتەپ Tomorrow School جۇمىس ىستەيدى. مەكتەپكە باعدارلامالاۋ سالاسىندا الدىن الا تاجىريبەسى جوق ازاماتتار دا قابىلدانادى. وقىتۋ peer-to-peer قاعيداتى نەگىزىندە ۇيىمداستىرىلىپ، تاجىريبەلىك جوبالارعا باعىتتالعان. نەگىزگى وقۋ باعدارلاماسى 18 ايعا ەسەپتەلگەن جانە 50 دەن استام جوبانى، مامانداندىرۋدى جانە ءۇش ايلىق تاعىلىمدامانى قامتيدى. ىسكە قوسىلعاننان بەرى 24,3 مىڭنان استام ءوتىنىم كەلىپ ءتۇستى، ىرىكتەۋ كەزەڭدەرىنە 2,1 مىڭ ادام قاتىستى. قازىرگى تاڭدا 493 ستۋدەنت ءبىلىم الۋدا، 57 ستۋدەنت IT سالاسىنا جۇمىسقا ورنالاستى. 2026-جىلى Tomorrow School جەلىسىن وڭىرلەرگە كەڭەيتۋ جۇمىستارى باستالدى. جەلى 14 وڭىردە رەسمي تۇردە ىسكە قوسىلدى. ونى ودان ءارى كەڭەيتۋ جۇمىستارى بۇكىل ەل بويىنشا جالعاسۋدا.
وسىلايشا، بازالىق وقىتۋ دەڭگەيى ءتۇرلى جاس توپتارىن قامتيدى: جاسوسپىرىمدەر سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن ج ي- ءدى تەگىن مەڭگەرۋ مۇمكىندىگىنە يە بولسا، ەرەسەكتەر، ونىڭ ىشىندە الدىن الا دايارلىعى جوق ازاماتتار، باعدارلامالاۋ جانە ج ي- مەن جۇمىس ىستەۋ بويىنشا تاجىريبەلىك داعدىلاردى يگەرە الادى.
100 مىڭنان استام ستۋدەنت AI- Sana-دا تەرەڭدەتىلگەن وقىتۋدان ءوتتى، 515 ج ي- شەشىم بۇگىندە سىناقتاپ ءوتىپ، ەنگىزىلىپ جاتىر
بۇل جۇمىستىڭ نەگىزگى قۇرالدارىنىڭ ءبىرى - جاساندى ينتەللەكت اسەرىنەن قالىپتاساتىن ەكونوميكانىڭ، قوعامنىڭ جانە ەڭبەك نارىعىنىڭ جاڭا تالاپتارىنا جوعارى ءبىلىم بەرۋ مەن كادرلاردى دايارلاۋ جۇيەسىنىڭ سايكەستىگىن قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان AI- Sana باعدارلاماسى.
بۇگىنگى تاڭدا باعدارلامانىڭ ءتورت كەزەڭىنىڭ ەكەۋى اياقتالدى. ءۇشىنشى كەزەڭ 2026-جىلدىڭ قازان ايىندا، ءتورتىنشى كەزەڭ 2027 -جىلى باستالادى دەپ جوسپارلانعان. سوڭعى كەزەڭدە 1,5 مىڭ ستۋدەنتتىك كوماندانى MVP، ياعني، مينيمالدى ومىرشەڭ تەحنولوگيالىق ونىمدەردى ازىرلەۋ دەڭگەيىنە شىعارۋ كوزدەلىپ وتىر.
جۇمىس ءۇش باعىت بويىنشا قۇرىلعان: ستۋدەنتتەرگە ج ي- مەن جۇمىس ىستەۋدىڭ بازالىق داعدىلارىن مەڭگەرتۋ، سالالىق مىندەتتەرگە ارنالعان ناقتى شەشىمدەردى ازىرلەۋ ارقىلى وقىتۋ جانە جوو- لاردىڭ جۇمىسىنا AI- First قاعيداتتارىن بىرتىندەپ ەنگىزە وتىرىپ، ج ي- كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ.
ءبىرىنشى كەزەڭ جاپپاي وقىتۋعا باعىتتالدى. ءارتۇرلى ماماندىقتار بويىنشا مىڭداعان ستۋدەنتكە Coursera ،Huawei ICT Academy ،Nvidia DLi، Astana Hub سياقتى جەتەكشى حالىقارالىق پلاتفورمالارداعى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا قولجەتىمدىلىك بەرىلدى. سەرتيفيكاتتالعان وقۋ قورىتىندىسى بويىنشا ستۋدەنتتەر 703 مىڭنان استام سەرتيفيكات الدى. وقىتۋشىلار ءۇشىن OpenAI كومپانياسىمەن بىرلەسىپ ChatGPT Edu ەنگىزىلۋدە. ونىڭ كومەگىمەن وقۋ ماتەريالدارى ازىرلەنىپ، دەربەس ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسى قالىپتاسىپ، كۇندەلىكتى قايتالاناتىن جۇمىس جۇكتەمەسى ازايتىلادى.
ەكىنشى كەزەڭ الىنعان داعدىلاردى پراكتيكادا قولدانۋعا باعىتتالعان. وسى ماقساتتا ستەنفورد ۋنيۆەرسيتەتىندە تاجىريبە ج يناقتاعان ماماندار ازىرلەگەن ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسى پايدالانىلدى. ال ستۋدەنتتەرمەن جۇمىس ىستەۋگە 63 حالىقارالىق ساراپشى، ونىڭ ىشىندە 20 عا جۋىق ۆەنچۋرلىق قورلاردىڭ وكىلدەرى تارتىلدى.
ءۇشىنشى كەزەڭ اياسىندا AI- Sana ءبىلىم بەرۋ جوباسىنىڭ شەڭبەرىنەن شىعىپ، جوعارى وقۋ ورىندارىندا جاساندى ينتەللەكت پەن تەحنولوگيالىق كاسىپكەرلىكتى پراكتيكالىق قولدانۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىردى. ستۋدەنتتەر جاساندى ينتەللەكتىنى كاسىبي شەبەرلىك رەتىندە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار جەكە شەشىمدەردى، ستارتاپتار مەن كومپانيالاردى ازىرلەۋ قۇرالى رەتىندە پايدالانادى. ەلىمىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا حاكاتوندار، فورۋمدار، بايقاۋلار مەن كەيس- چەمپيوناتتار وتكىزىلىپ، ج ي سالاسىندا زەرتحانالار، كافەدرالار مەن ورتالىقتار اشىلۋدا.
مۇنداي ءتاسىل مامانداردى دايارلاۋ قاعيداتىن وزگەرتۋدە: جاساندى ينتەللەكت ينجەنەريا، مەديتسينا، قارجى، ەنەرگەتيكا، مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە باسقا دا سالالارداعى كاسىبي مىندەتتەردى شەشۋدىڭ قۇرالىنا اينالۋدا. سونىمەن قاتار AI- Sana ستارتاپ-ەكوجۇيەسىندە ستۋدەنتتەردىڭ ج ي جوبالارىن دامىتۋعا جاعداي جاساپ، كوماندالارعا ساراپتامالىق قولداۋ كورسەتەدى جانە حالىقارالىق ۆەنچۋرلىك قورلاردى قوسا العاندا، الەۋەتتى ينۆەستورلارعا قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتەدى.
AI- Sana-نىڭ كەلەسى كەزەڭى - پەرسپەكتيۆالى ستۋدەنتتىك ازىرلەمەلەردى Astana Hub جانە Alem.AI ارقىلى تەحنولوگيالىق ستارتاپتار دەڭگەيىنە دەيىن دامىتۋ. بۇل باعىتتىڭ وپەراتورى رەتىندە QazInnovations بەلگىلەندى.
ج ي سالاسىنداعى جاڭا ۋنيۆەرسيتەتتە AI Research Hub ءۇش زەرتتەۋ باعىتىن بىرىكتىرەدى
ەگەر AI- Sana ستۋدەنتتەر اراسىندا جاپپاي ج ي- قۇزىرەتتىلىك قالىپتاستىرىپ، ولاردى قولدانبالى ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن قولدانۋعا كومەكتەسەتىن بولسا، وندا كەلەسى دەڭگەي - مامانداردى كاسىبي دەڭگەيدە دايارلاۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ. بۇل ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا Qazaq AI Research University قۇرىلدى، ول - ج ي، ماشينالىق وقىتۋ، سيفرلىق تەحنولوگيالار، دەرەكتەردى تالداۋ جانە تەحنولوگيالىق كاسىپكەرلىك سالاسىنداعى مامانداردى دايارلاۋعا، سونداي-اق عىلىمي زەرتتەۋلەردى دامىتۋعا باعىتتالعان مامانداندىرىلعان وقۋ ورنى.
QAIRU ءبىلىم بەرۋ مودەلى AI+X قاعيداتى بويىنشا ۇيىمداستىرىلعان: جاساندى ينتەللەكت ينجەنەريا، مەديتسينا، قارجى، ەنەرگەتيكا، مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە باسقا دا باعىتتار بويىنشا مامانداردى دايارلاۋ ۇدەرىسىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالادى. ۋنيۆەرسيتەت سونىمەن قاتار ءبىلىم بەرۋدى عىلىمي زەرتتەۋلەرمەن جانە حالىقارالىق اكادەميالىق ءارى تەحنولوگيالىق سەرىكتەستەرمەن جۇمىستى ۇشتاستىرادى.
سونىمەن قاتار QAIRU- دا جاساندى ينتەللەكتىنى وقۋ پروتسەسىندە، عىلىمي زەرتتەۋلەردە جانە ۋنيۆەرسيتەتتى باسقارۋدا كەڭىنەن قولدانۋ جوسپارلانىپ وتىر. ءتيىمدى شەشىمدەر الداعى ۋاقىتتا ەلىمىزدىڭ باسقا دا جوعارى وقۋ ورىندارىندا ەنگىزىلەدى.
ۋنيۆەرسيتەت ج ي سالاسىنداعى دايارلىقتى ەكونوميكانىڭ ناقتى باعىتتارىمەن ۇشتاستىراتىن AI+X مودەلىن سىناقتان وتكىزۋ الاڭىنا اينالدى. 2026-جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ ۋنيۆەرسيتەتتە Artificial Intelligence and Machine Learning جانە Physical AI باكالاۆريات باعدارلامالارى، سونداي-اق قارجى، ەنەرگەتيكا، مەديتسينا، مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە يندۋستريالىق جۇيەلەر سالالارىنداعى AI+X ماگيستراتۋرا باعدارلامالارى ىسكە قوسىلدى.
بۇگىندە ۋنيۆەرسيتەتتە 525 ادام ءبىلىم الۋدا، ونىڭ ىشىندە:
- 388 باكالاۆريات ستۋدەنتى؛
- 32 ماگيسترانت؛
- ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ 105 قىزمەتكەرى MBA AI+X باعدارلاماسى بويىنشا ءبىلىم الىپ جاتىر.
باكالاۆريات ستۋدەنتتەرىنىڭ باسىم بولىگى - 294 ادام - مەملەكەتتىك گرانت نەگىزىندە ءبىلىم الۋدا. الداعى ۋاقىتتا دوكتورانتۋرا مەن جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعىتتارىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.
Huawei ،Lenovo ،Samsung ،Google ،Yalong Education جانە Unitree Robotics كومپانيالارىمەن، سونداي-اق ۇلتتىق كومپانيالارمەن سەرىكتەستىك دامىپ كەلەدى. بۇل ىنتىماقتاستىق سالالاردىڭ ناقتى مىندەتتەرىن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا ەنگىزۋگە باعىتتالعان. بيزنەس وكىلدەرىمەن بىرلەسىپ سالالىق كەيستەر، كورپوراتيۆتىك باعدارلامالار جانە ج ي شەشىمدەردى ەنگىزۋگە ارنالعان جوبالار ازىرلەنۋدە. مۇنداي ءتاسىل سالالاردىڭ ناقتى تەحنولوگيالىق مىندەتتەرىنە ارنايى ماماندار دايارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تاعى ءبىر باعىت - جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى عىلىمي-زەرتتەۋ بازاسىن دامىتۋ. زەرتتەۋلەر AI Research Hub الاڭىندا شوعىرلاندىرىلىپ، فۋندامەنتالدى ج ي مودەلدەرى مەن الگوريتمدەرىن ازىرلەۋ، روبوتوتەحنيكا جانە اۆتونومدى جۇيەلەر، سونداي-اق Smart City، GovTech جانە FinTech باعىتتارىنداعى قولدانبالى شەشىمدەر قامتىلادى.
سونىمەن قاتار حالىقارالىق اكادەميالىق سەرىكتەستىك جەلىسى قالىپتاسىپ كەلەدى. ءبىرقاتار شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەرمەن جانە عىلىمي-زەرتتەۋ ۇيىمدارىمەن، سونىڭ ىشىندە بىرلەسكەن ماگيستراتۋرا باعدارلامالارىن ىسكە اسىرۋ، شەتەلدىك وقىتۋشىلاردى تارتۋ، اكادەميالىق ۇتقىرلىق جانە عىلىمي جەتەكشىلىك باعىتتارى بويىنشا كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزىلدى:
- ءبىلىم بەرۋ جانە عىلىمي- زەرتتەۋ سەرىكتەستىكتەرى - Shanghai Innovation Institute، University of Helsinki HY+ ،UNESCO IIe، Tsinghua Shenzhen International Graduate School ،Shanghai Jiao Tong University جانە Korea University؛
- شەتەلدىك وقىتۋشىلاردى تارتۋ - - Hong Kong University of Science and Technology، Stanford University جانە Northeastern University؛
- بىرلەسكەن باعدارلامالار - Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence ۋنيۆەرسيتەتىمەن ماگيستراتۋرا باعدارلاماسى، اكادەميالىق ۇتقىرلىق جانە بىرلەسكەن عىلىمي جەتەكشىلىك بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم جاسالدى.
ساراپتامالىق سۇيەمەلدەۋ ءۇشىن حالىقارالىق مامانداردىڭ، تەحنولوگيالىق كومپانيالار مەن حالىقارالىق ۇيىمدار وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن International Advisory Board قۇرىلدى. ونىڭ مىندەتى - ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ءبىلىم بەرۋ جانە زەرتتەۋ باعىتتارىن دامىتۋعا اتسالىسۋ.
QAIRU قازاقستان مەن ورتالىق ازياداعى العاشقى AI- Enabled University رەتىندە جاساندى ينتەللەكتىنى ءبىلىم بەرۋ، عىلىمي زەرتتەۋلەر جانە ۋنيۆەرسيتەتتى باسقارۋ جۇيەسىنە كىرىكتىرەتىن جوعارى وقۋ ورنى رەتىندە قالىپتاسىپ كەلەدى. سيفرلىق ورتانىڭ نەگىزى QAIRU OS پلاتفورماسى بولادى. ول ستۋدەنتتەردىڭ سيفرلىق پروفيلدەرىن، دەربەس ج ي كومەكشىلەردى، ءبىلىم الۋدىڭ جەكە تراەكتوريالارىن، اكادەميالىق ساراپتاما مەن اكىمشىلىك پروتسەستەردى اۆتوماتتاندىرۋدى ءبىر جۇيەگە بىرىكتىرەدى. پلاتفورما كامپۋس ينفراقۇرىلىمىمەن دە ينتەگراتسيالانادى. ۋنيۆەرسيتەت ۇلتتىق ج ي رەسۋرستارىنا - سۋپەركومپيۋتەرلىك قۋاتتارعا، alem.cloud, AlemLLM جانە Alem.ai كلاستەرىنە قول جەتكىزە الادى.
وڭىرلىك جوو تاجىريبەسى: Auezov AI First ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ج ي جوبالارىن بىرىكتىرەدى
م. اۋەزوۆ اتىنداعى وڭتۇستىك قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتىندە ءبىلىم بەرۋ، عىلىمي زەرتتەۋلەر جانە ۋنيۆەرسيتەتتى باسقارۋ پروتسەستەرىنە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋگە باعىتتالعان Auezov AI First باستاماسى جۇزەگە اسىرىلۋدا. ەكوجۇيە اياسىندا ستۋدەنتتەر مەن تالاپكەرلەرگە ارنالعان ج ي- بوتتار، قۇجات اينالىمىن اۆتوماتتاندىرۋ، الەۋمەتتىك جەلىلەردى باسقارۋ جانە ساباققا قاتىسۋدى ەسەپكە الۋ سەرۆيستەرى جۇمىس ىستەپ تۇر.
جەكە باعىتتاردىڭ ءبىرى - ستۋدەنتتەردىڭ ج ي قۇزىرەتتەرىن دامىتۋ. AI Sana باعدارلاماسى اياسىندا بازالىق كۋرستى 21194 ءبىلىم الۋشى اياقتادى، ونىڭ 8685 ءى ەكىنشى كەزەڭگە ءوتتى. جوبالىق ترەك بويىنشا 7792 ادام تەستىلەۋدەن ءوتتى، ولاردىڭ 3791 ءى باعدارلامانىڭ ىرىكتەلگەن 100 مىڭ قاتىسۋشىسىنىڭ قاتارىنا كىردى. بۇدان بولەك، 1200 ستۋدەنت Coursera پلاتفورماسىندا تىركەلىپ، 2031 سەرتيفيكات الدى.
Auezov AI First- ءتى ودان ءارى دامىتۋ ۋنيۆەرسيتەتتىڭ جاڭا ينتەللەكتۋالدى سەرۆيستەرىن ىسكە قوسۋدى جانە ءبىلىم بەرۋ، عىلىمي-زەرتتەۋ جانە اكىمشىلىك پروتسەستەردە جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ اياسىن كەڭەيتۋدى كوزدەيدى.
55 مىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتشى AI Qyzmet باعدارلاماسى بويىنشا وقۋدان ءوتتى
مەملەكەتتىك اپپاراتتىڭ ج ي- قۇزىرەتتەرىن دامىتۋ جەكە باعىت رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر. ول ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت نەگىزدەرىن يگەرۋگە جانە ونى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ كۇندەلىكتى قىزمەتىندە قولدانۋعا باعىتتالعان AI Qyzmet باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلۋدا.
اتالعان كۋرس مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ ج ي قولدانۋداعى پراكتيكالىق ستسەنارييلەرىن قامتيدى، ولار - جوسپارلاۋ، اقپاراتتى وڭدەۋ، پرەزەنتاتسيالار دايىنداۋ، شەشىم قابىلداۋ، تاپسىرمالاردى اۆتوماتتاندىرۋ جانە كوپشىلىك الدىندا ءسوز سويلەۋ. ترەنينگ قىسقا بەس مينۋتتىق بەينە دارىستەر فورماتىندا وتەدى جانە جالپى ۇزاقتىعى شامامەن 3,5 اكادەميالىق ساعاتتى قۇرايتىن التى مودۋل مەن 32 دارىستەن تۇرادى. باعدارلاما قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە قولجەتىمدى جانە Astana Hub پلاتفورماسىندا ورنالاستىرىلعان.
AI Qyzmet باعدارلاماسى بويىنشا 55 مىڭعا جۋىق مەملەكەتتىك قىزمەتشى وقۋدان ءوتتى. نەگىزگى مىندەت - دەرەكتەرمەن جۇمىس ىستەۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ جانە ج ي- ءدى مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ كۇندەلىكتى جۇمىس قۇرالىنا اينالدىرۋ.
وسىلايشا، ۇكىمەت مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىن ورىنداۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتىنى جاپپاي يگەرۋ بويىنشا جۇيەلى تۇردە جۇمىس جۇرگىزۋدە. ج ي ءار ءتۇرلى جاستاعى جانە كاسىبي توپتارعا قول جەتىمدى بولماق، وسىلايشا كاسىبي AI كادرلارىن دايارلاۋ جانە زەرتتەۋلەردى دامىتۋ ءۇشىن مامانداندىرىلعان ورتا قالىپتاسادى جانە ول بىرتىندەپ كاسىبي ماشىققا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ازاماتتاردىڭ كۇندەلىكتى وقۋى مەن جۇمىسىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالادى.