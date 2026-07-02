قازاقستاندا ج ي مەكتەپ باعدارلاماسىنا كەڭىنەن ەنگىزىلەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ 38-پلەنارلىق وتىرىسىندا قازاقستاننىڭ ادامي كاپيتالدى دامىتۋعا دايەكتى تۇردە ينۆەستيتسيا قۇيىپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
ەلوردادا Alem.ai حالىقارالىق ورتالىعىندا TUMO جانە Tomorrow School جاڭا بۋىن مەكتەپتەرى اشىلدى.
- Telegram جانە Presight سەكىلدى حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن بىرگە زاماناۋي زەرتحانالار قۇرىلدى. جاساندى ينتەللەكت قازاقستاننىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە كەڭىنەن ەنگىزىلىپ جاتىر. مەن جاقىندا قول قويعان جارلىققا سايكەس، ج ي ورتا ءبىلىمدى جاڭعىرتۋدىڭ نەگىزگى ەلەمەنتىنە اينالماق. ارينە، بۇل جوبا پەداگوگتەردى الماستىرا المايدى، ءبىراق ۇستازداردىڭ مۇمكىندىگىن كەڭەيتەدى. جارلىقتا دەربەس وقىتۋ تەتىگىن قۇرۋ، سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى نىعايتۋ، نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق بازانى جەتىلدىرۋ جانە ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارىن جاڭعىرتۋ قاراستىرىلعان، - دەدى مەملەكەت باسشىسى استاناداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا.
پرەزيدەنت پيلوتتىق جوبا ەل كولەمىنە تاراتىلاتىنىن، بۇل قالا مەن اۋىل مەكتەپتەرىنىڭ ءبىلىم الشاقتىعىن قىسقارتىپ، ج ي داۋىرىندە ءار بالاعا جوعارى ساپالى ءبىلىم بەرۋدى كوزدەيتىنىن باسا ايتتى.
جاساندى ينتەللەكت مەملەكەتتىك باسقارۋ تيىمدىلىگىنىڭ شەشۋشى فاكتورىنا اينالۋدا. قازاقستان جاڭعىرۋ ۇدەرىسىندە كوش باستاۋ ءۇشىن الدىن الا قيمىلداپ، ءتيىستى ينستيتۋتسيونالدىق ورتانى قالىپتاستىرىپ جاتىر.
ج ي سالاسىنداعى الەمگە ايگىلى ساراپشى، جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەس مۇشەسى دوكتور لي كاي فۋ جاقىندا استاناداعى Alem.ai حالىقارالىق ورتالىعىندا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جوعارى لاۋازىمدى باسشىلارىنا وقۋ سەمينارىن وتكىزدى. سەمينار جاساندى ينتەللەكتىنى مەملەكەتتىك باسقارۋدا ستراتەگيالىق تۇرعىدان پايدالانۋ، ج ي- گە باعدارلانعان وپەراتسيالىق مودەلدەردى، ج ي اگەنتتەردى قولدانۋ جانە قازاقستانداعى ۇلتتىق تەحنولوگيالىق ستەكتى دامىتۋ ماسەلەلەرىن قامتىدى.
- مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردى ۇدايى وقىتۋ جاساندى ينتەللەكتىنى جەدەل ەنگىزۋگە ىقپال ەتىپ، مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرا تۇسەدى. بۇدان بولەك، قازاقستاندا وڭىرىمىزدەگى العاشقى ارناۋلى جاساندى ينتەللەكت ۋنيۆەرسيتەتى ءبىلىم الۋشىلاردى قابىلدايدى. بىرەگەي جوعارى وقۋ ورنى وزىق زەرتتەۋلەردىڭ، يننوۆاتسيا مەن جوعارى بىلىكتى مامان دايارلاۋدىڭ ورتالىعىنا اينالماق. ءبىلىم مەن تەحنولوگياعا قارجى قۇيىپ، دارىندىلاردى قولداي وتىرىپ، جاساندى ينتەللەكت ۇلتتىق ەكوجۇيەسىنىڭ بەرىك نەگىزىن قالايمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ جاڭا مۇشەلەرىن تانىستىرعان ەدى.