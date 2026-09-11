قازاقستاندا حالىقارالىق قۇقىق قاۋىمداستىعىنىڭ بولىمشەسى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا حالىقارالىق قۇقىق قاۋىمداستىعىنىڭ (ILA) ورتالىق ازياداعى العاشقى بولىمشەسى ىسكە قوسىلدى.
ەندى وتاندىق ساراپشىلار كوشى-قون، بوسقىندار ماسەلەسى، تەڭىز قۇقىعى جانە اۋماقتىق مەجەلەۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميتەتتەردىڭ جۇمىسىنا قاتىسا الادى.
قازاقستاندىق بولىمشەنىڭ ىسكە قوسىلۋىن بۇعان دەيىن ۆەنادا وتكەن 82-ەكى جىلدىق كونفەرەنتسيا بارىسىندا ILA عا مۇشە ەلدەر ءبىراۋىزدان قولداعان بولاتىن. وسىلايشا، ەلىمىزدەگى ۇيىم 69-ۇلتتىق وكىلدىگى بولدى. رەسمي تۇساۋكەسەر Maqsut Narikbayev University-دە (MNU) ءوتتى.
اتاپ ايتقاندا، 1873-جىلى بريۋسسەلدە قۇرىلعان حالىقارالىق قۇقىق قاۋىمداستىعى جاريا جانە جەكە حالىقارالىق قۇقىقتى زەرتتەۋ، ءتۇسىندىرۋ جانە دامىتۋ، سونداي-اق حالىقارالىق ءوزارا تۇسىنىستىك پەن قۇرمەتكە جاردەمدەسۋ ماقساتىندا جۇمىس ىستەيدى. ILA مۇشەلەرى - ءارتۇرلى سالا ماماندارى. اتاپ ايتقاندا، زاڭگەرلەر، عالىمدار، مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر، سونداي-اق كوممەرتسيا مەن قارجى ساراپشىلارى. ۇيىم ب ۇ ۇ، حالىقارالىق تەڭىز ۇيىمى جانە يۋنەسكو جانىنان كونسۋلتاتيۆتىك مارتەبەگە يە، ونىڭ قاتارىندا الەم بويىنشا 5000 نان استام ادام بار.
تانىستىرىلىم بارىسىندا MNU باسقارما ءتوراعاسى تالعات نارىكبايەۆ قازاقستاندىق بولىمشە ەلدەگى ساراپتاما مەن حالىقارالىق كاسىبي قوعامداستىقتىڭ اراسىنداعى بايلانىستىرۋشى بۋىنعا اينالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
- ءبىز مۇندا ءتۇرلى مەكتەپتەر مەن ۇرپاق وكىلدەرى، عالىمدار مەن تاجىريبەشىلەر، سۋديالار مەن مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر، ديپلوماتتار، وقىتۋشىلار مەن جاس زەرتتەۋشىلەردىڭ كەزدەسۋىن قالايمىز. وسى رەتتە مەن قازاقستاندىق بولىمشەنىڭ ەرەكشە قۇندىلىعىن كورىپ وتىرمىن، ويتكەنى ول ەلدەگى ساراپتاما مەن حالىقارالىق كاسىبي قوعامداستىقتىڭ اراسىنداعى بايلانىستىرۋشى بۋىنعا اينالۋى مۇمكىن. مەنىڭ ويىمشا، ءبىزدىڭ الدىمىزدا نەعۇرلىم اۋقىمدى ماقسات تۇر. ول قازاقستاندى بىرتىندەپ ورتالىق ازياداعى حالىقارالىق-قۇقىقتىق ساراپتامانىڭ كورنەكتى الاڭدارىنىڭ بىرىنە اينالدىرۋ،- دەدى تالعات نارىكبايەۆ.
سونىمەن قاتار قازاقستاندىق بولىمشەنىڭ پرەزيدەنتى، حالىقارالىق قۇقىق قاۋىمداستىعىنىڭ ەلدەگى وكىلى ميراس داۋلەنوۆ بۇل وقيعانىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستاندىق بولىمشەنىڭ قۇرىلۋى قازاقستاندىق كوزقاراستىڭ حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىن قالىپتاستىرۋدا ەسكەرىلەتىنىنىڭ بەلگىسى. ەڭ باستىسى، قازاقستاننىڭ پوزيتسياسى مەملەكەت باسشىسى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، شارتتار مەن مەموراندۋمدارعا قول قويۋدان بۇرىن- اق نازارعا الىناتىن بولادى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بولىمشەنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتتەرى بولىپ اباي ابىلاي ۇلى (MNU)، روزا اقشالوۆا (ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۇۋ) جانە سەرگەي ساياپين (KIMEP University) سايلاندى. حاتشى قىزمەتىن MNU Senior Lecturer ءى ساۋرىق ابىربەك اتقارادى.
سونىمەن قاتار قازاقستان مەن ءۇندىستان قۇقىق قورعاۋ سالاسىنا قوس ديپلومدى ماماندار دايارلايدى.