KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندا حالىق سانى ارتتى

    استانا. قازاقپارات - ەلدە 20,6 ميلليونعا جۋىق ادام تۇرادى. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى 2026 -جىلعى -1 شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا قازاقستان حالقىنىڭ سانىن اتادى.

    халық саны
    كورنەكى فوتو: Halyq Uni

    ستاتيستيكالىق اقپاراتقا سايكەس، 2026 -جىلعى 1- شىلدەدە قازاقستان حالقىنىڭ سانى 20590589 ادامدى قۇرادى. 2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى قازاقستاندىقتاردىڭ سانى 90767 ادامعا ارتقان.

    حالىق سانى الماتى قالاسىندا - 2373772 ادامعا جانە تۇركىستان وبلىسىندا - 2145680 ادامعا جەتىپ، 2 ميلليوننان استى. (بۇل رەتتە جىل باسىنان بەرى تۇركىستان وبلىسىنىڭ حالقى 3525 ادامعا ازايعان.)

     1 ميلليوننان استام قازاقستاندىق تۇراتىن وڭىرلەر:

     · استانا قالاسى - 1682721 ادام؛

    · الماتى وبلىسى - 1612393 ادام؛

     · شىمكەنت قالاسى - 1310681 ادام؛

     · جامبىل وبلىسى - 1212698 ادام؛

     · قاراعاندى وبلىسى - 1130377 ادام.

    حالىق سانى ەڭ از وڭىرلەر:

    · ۇلىتاۋ وبلىسى - 218015 ادام؛

     · سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى - 511982 ادام؛

     · اباي وبلىسى - 592895 ادام.

    2026 -جىلعى 1- شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا قازاقستان قالالارىندا 13190585 قازاقستاندىق تۇرعان (سانى 105475 ادامعا ارتقان)، ال اۋىلدىق جەرلەردە 7400004 قازاقستاندىق تۇرعان (سانى 14708 ادامعا ازايعان). 

     24.kz

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور