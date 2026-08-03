قازاقستاندا حالىق سانى ارتتى
استانا. قازاقپارات - ەلدە 20,6 ميلليونعا جۋىق ادام تۇرادى. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى 2026 -جىلعى -1 شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا قازاقستان حالقىنىڭ سانىن اتادى.
ستاتيستيكالىق اقپاراتقا سايكەس، 2026 -جىلعى 1- شىلدەدە قازاقستان حالقىنىڭ سانى 20590589 ادامدى قۇرادى. 2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى قازاقستاندىقتاردىڭ سانى 90767 ادامعا ارتقان.
حالىق سانى الماتى قالاسىندا - 2373772 ادامعا جانە تۇركىستان وبلىسىندا - 2145680 ادامعا جەتىپ، 2 ميلليوننان استى. (بۇل رەتتە جىل باسىنان بەرى تۇركىستان وبلىسىنىڭ حالقى 3525 ادامعا ازايعان.)
1 ميلليوننان استام قازاقستاندىق تۇراتىن وڭىرلەر:
· استانا قالاسى - 1682721 ادام؛
· الماتى وبلىسى - 1612393 ادام؛
· شىمكەنت قالاسى - 1310681 ادام؛
· جامبىل وبلىسى - 1212698 ادام؛
· قاراعاندى وبلىسى - 1130377 ادام.
حالىق سانى ەڭ از وڭىرلەر:
· ۇلىتاۋ وبلىسى - 218015 ادام؛
· سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى - 511982 ادام؛
· اباي وبلىسى - 592895 ادام.
2026 -جىلعى 1- شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا قازاقستان قالالارىندا 13190585 قازاقستاندىق تۇرعان (سانى 105475 ادامعا ارتقان)، ال اۋىلدىق جەرلەردە 7400004 قازاقستاندىق تۇرعان (سانى 14708 ادامعا ازايعان).
24.kz