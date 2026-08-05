قازاقستاندا ەمحاناعا قارالۋ ءتارتىبى وزگەردى: دارىگەرلەر ناۋقاستى بىردەن ءۇش مامانعا جىبەرە الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ەمحاناعا جۇگىنۋ ءتارتىبى جەڭىلدەدى. دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ جاڭا بۇيرىعىنا سايكەس، ەندى دارىگەر ناۋقاستى بىردەن ءۇش مامانعا جىبەرە الادى. كەي جاعدايدا بەيىندى دارىگەرگە قارالۋ ءۇشىن ۋچاسكەلىك تەراپيەۆتىڭ جولداماسى دا قاجەت بولمايدى. بۇل وزگەرىستەر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ جاڭا بۇيرىعىندا جازىلعان.
مينيسترلىكتىڭ 2026 -جىلعى 16 شىلدەدەگى №77 بۇيرىعى 3 تامىزدا كۇشىنە ەندى.
قۇجاتتاعى باستى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - جولداما بەرۋ ءتارتىبىنىڭ جەڭىلدەتىلۋى. ەندى بەيىندى دارىگەر ناۋقاستىڭ جاعدايىنا قاراي قوسىمشا تەكسەرۋلەرگە جانە بىردەن ءۇش ءتۇرلى ماماننىڭ كونسۋلتاتسياسىنا جولداما بەرە الادى.
بۇعان دەيىن ناۋقاس قوسىمشا ماماندارعا قارالۋ ءۇشىن قايتادان ۋچاسكەلىك دارىگەرگە بارىپ، جاڭا جولداما الۋى كەرەك ەدى. جاڭا ءتارتىپ دارىگەرلەر اراسىنداعى باسى ارتىق راسىمدەردى ازايتىپ، دياگنوز قويۋ مەن ەمدەۋدى جەدەلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سونداي-اق ازاماتتاردىڭ دارىگەر قابىلداۋىنا جازىلۋ جولدارى ناقتىلاندى. ەندى قابىلداۋعا ەمحانانىڭ تىركەۋ ءبولىمى، call-ورتالىعى، مەديسينالىق اقپاراتتىق جۇيەلەر، موبيلدى قوسىمشالار جانە ەلەكتروندىق سەرۆيستەر ارقىلى جازىلۋعا بولادى.
بۇيرىقتا مەديسينالىق قۇجاتتاردى راسىمدەۋ تالاپتارى دا جاڭارتىلعان. دارىگەرلەر تەكسەرۋ ناتيجەلەرىن، دياگنوزدى، ەمدەۋ جوسپارى مەن قورىتىندىسىن اقپاراتتىق جۇيەگە ەنگىزۋگە مىندەتتى. ەگەر جۇيە ۋاقىتشا ىستەمەي قالسا، قۇجاتتار قاعازعا تولتىرىلىپ، كەيىن ەلەكتروندىق بازاعا كوشىرىلەدى.
سونىمەن بىرگە، مەديسينالىق كومەك ناتيجەلەرىن تىركەۋ ءتارتىبى ناقتىلاندى. ەمدەۋ قورىتىندىسى ناۋقاستىڭ جاعدايىنا قاراي «ساۋىعۋ»، «جاقسارۋ»، «وزگەرىسسىز»، «ناشارلاۋ» جانە باسقا دا كورسەتكىشتەر بويىنشا باعالانادى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، وزگەرىستەر دارىگەرگە قارالۋ ءراسىمىن جەڭىلدەتىپ، مامانداردىڭ قابىلداۋىنا قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا مەديسينالىق ۇيىمداردىڭ قىزمەتىن باقىلاۋعا ارنالعان ءبىرىڭعاي Health Intelligence Platform سيفرلىق پلاتفورماسى ىسكە قوسىلدى.