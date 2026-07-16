قازاقستاندا شەتەلدىك جۇرگىزۋشىلەردى جازالايتىن امال تابىلدى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا قازاقستان اۋماعىندا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزعان شەتەلدىك مەملەكەتتىك تىركەۋدەگى اۆتوكولىك جۇرگىزۋشىلەرىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋدىڭ جاڭا تەتىگى ەنگىزىلدى.
بۇعان دەيىن شەتەلدىك تىركەۋدەگى كولىك يەلەرىن انىقتاپ، ولارعا اكىمشىلىك ايىپپۇل تۋرالى نۇسقاما تابىستاۋ قيىن بولعاندىقتان، كوپتەگەن قۇقىق بۇزۋشى ەل اۋماعىنان جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلماي شىعىپ كەتەتىن.
- وبلىس پروكۋراتۋراسىنىڭ باستاماسىمەن مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىندا اقپارات الماسۋ جولعا قويىلىپ، ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ءبىرىڭعاي ءتارتىبى ەنگىزىلدى. ەندى قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالعاننان كەيىن كولىك يەسى انىقتالىپ، ايىپپۇل تۋرالى نۇسقاما راسىمدەلەدى. مەملەكەتتىك شەكارانى قايتا كەسىپ وتكەن كەزدە ول قۇقىق بۇزۋشىعا تابىستالىپ، تولەنبەگەن ايىپپۇل بولسا، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ونى ءوندىرىپ الۋ شارالارىن قابىلدايدى،- دەلىنگەن باس پروكۋراتۋرا حابارلاماسىندا.
جاڭا تەتىكتىڭ ناتيجەسىندە شەتەلدىك مەملەكەتتىك تىركەۋدەگى اۆتوكولىكتەردىڭ 400 دەن استام يەسى بەلگىلەنگەن جىلدامدىقتى اسىرعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. سالىنعان ايىپپۇلداردىڭ جالپى سوماسى 28 ميلليون تەڭگەنى قۇرادى. قازىرگى ۋاقىتتا 33 كولىك يەسىنەن 1 ميلليون تەڭگەدەن استام ايىپپۇل وندىرىلگەن.
- قازىرگى تاڭدا مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەلەردى ينتەگراتسيالاۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. بۇل ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ءىس- يمىلدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرىپ، زاڭ بۇزعانداردىڭ جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارۋىنا جول بەرمەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ مالىمدەدى جەتىسۋ وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى.