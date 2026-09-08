قازاقستاندا شەتەلدىك مامانداردى وتاندىق كادرلارمەن الماستىرۋ باعدارلاماسى ازىرلەنەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مۇناي وڭدەۋ سالاسىنداعى كۇردەلى جوبالارعا تارتىلاتىن شەتەلدىك مامانداردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن قازاقستاندىق كادرلارمەن الماستىرۋ باعدارلاماسى ازىرلەنەدى.
بۇل تالاپ جاڭا جوبالارعا ارنالعان جاقسارتىلعان مودەلدىك كەلىسىمشارتقا ەنگىزىلمەك.
ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆتىڭ سوزىنشە، 2025-2040-جىلدارعا ارنالعان مۇناي وڭدەۋ سالاسىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسى شەڭبەرىندە كادرلاردى دايارلاۋدىڭ جاڭا ءتاسىلى ۇسىنىلادى.
- كۇردەلى جوبالار ءۇشىن جاقسارتىلعان مودەلدىك كەلىسىمشارتتى ەنگىزۋ شەڭبەرىندە شەتەلدىك كادرلاردى قازاقستاندىق ماماندارمەن الماستىرۋ باعدارلاماسىن ازىرلەۋ جانە ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىمەن كەلىسۋ جونىندەگى مىندەتتەمە كوزدەلگەن، - دەدى ە. اقكەنجەنوۆ.
باعدارلاما بويىنشا شەتەلدىك مامانداردى الماستىراتىن قازاقستاندىق كادرلار الدىن الا انىقتالىپ، ولاردى قاجەتتى باعىتتار بويىنشا دايارلاۋ جانە وقىتۋ كوزدەلەدى.
سونىمەن قاتار قازاقستان ازاماتتارىنىڭ كانديداتۋرالارىنا باسىمدىق بەرىلەدى.
- جەر قويناۋىن پايدالانۋ بويىنشا ءوندىرۋشى كومپانيالاردىڭ كەلىسىمشارتتىق مىندەتتەمەلەرى اياسىندا قازاقستاندىق كادرلاردى وقىتۋعا ءوندىرىس كولەمىنىڭ %1 قارجىلاندىرۋ مىندەتتەمەلەرى قاراستىرىلعان، - دەدى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى.
2023-2025-جىلدارداعى قارجىلاندىرۋدىڭ جالپى سوماسى شامامەن 62,7 ميلليارد تەڭگە بولعان.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە مۇناي وڭدەۋ قۋاتى جىلىنا 39 ميلليون تونناعا دەيىن ارتادى.
تەحنولوگيانىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى قازاقستاننىڭ كولىك سالاسىنا 31 جاڭا ماماندىق قاجەت.