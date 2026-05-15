    قازاقستاندا ءدارى-دارمەك ساقتايتىن جاڭا قويمالار سالىنادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردى ساقتاۋعا ارنالعان جاڭا قويمالار سالىنادى. بۇل تۋرالى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى تيمۋر مۇراتوۆ و ك ق الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا ءمالىم ەتتى.

    Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

    ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە قويما جالداۋعا كەتەتىن شىعىندى ازايتۋ باعىتىندا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    - وسىعان بايلانىستى اقتوبە، استانا، الماتى، شىمكەنت، اقتاۋ جانە سەمەي قالالارىندا مەنشىكتى قويمالار سالۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى تيمۋر مۇراتوۆ.

    ۆيتسە-ءمينيستردىڭ سوزىنشە، دارىلىك زاتتاردى ساتىپ الۋ پروتسەسىنىڭ اشىقتىعىن كۇشەيتۋ ءۇشىن لوگيستيكالىق جانە فۋنكتسيونالدىق باقىلاۋدىڭ 40 پارامەترى ەنگىزىلگەن. سونىڭ 15 پارامەترى 2024-2026-جىلدار ارالىعىندا ىسكە قوسىلعان.

    ول بۇل شارالار ءدارى-دارمەك ساتىپ الۋ جۇيەسىن ءتيىمدى ەتۋگە جانە حالىقتى قاجەتتى پرەپاراتتارمەن تۇراقتى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا تەگىن ءدارى-دارمەكپەن قامتىلاتىندار سانى 3,4 ميلليون ادامعا جەتكەنى حابارلانعان ەدى.

