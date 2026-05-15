قازاقستاندا بوسقىن مارتەبەسى بار ادامدارعا قاتىستى ەرەجەلەر وزگەرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بوسقىن مارتەبەسى بار ادامدارعا جول ءجۇرۋ قۇجاتتارىن بەرۋ قاعيدالارىن جاڭارتۋدى ۇسىندى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ءتيىستى بۇيرىق جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالانعان. قۇجات قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءى ءى م-نىڭ 2021 -جىلعى 5-ناۋرىزداعى №134-بۇيرىعىنا - «مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى» قۇجاتقا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋدى كوزدەيدى. اتاپ ايتقاندا، بۇل «جول ءجۇرۋ قۇجاتىن بەرۋ» مەملەكەتتىك قىزمەتىنە قاتىستى.
وزگەرىستەر 2026 -جىلعى 9-قاڭتاردا قابىلدانعان «سيفرلاندىرۋ، كولىك جانە كاسىپكەرلىك ماسەلەلەرى بويىنشا كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرگە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭعا بايلانىستى ازىرلەنىپ وتىر. سونىمەن قاتار نورمالار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى مەن قولدانىستاعى كوشى-قون زاڭناماسىنا سايكەستەندىرىلەدى.
نە وزگەرۋى مۇمكىن
جوبا اياسىندا بوسقىندارعا بەرىلەتىن جانە قازاقستان اۋماعىنان تىس جەرلەرگە شىعۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جول ءجۇرۋ قۇجاتىن راسىمدەۋ ءتارتىبى ناقتىلانادى.
سونىڭ ىشىندە مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ءتارتىبىن سيفرلاندىرۋعا بەيىمدەۋ جانە تەرمينولوگيانى جاڭارتۋ كوزدەلگەن. مىسالى، «اقپاراتتاندىرۋ» ۇعىمى «سيفرلاندىرۋ» تەرمينىمەن اۋىستىرىلۋى مۇمكىن.
سونداي-اق قۇجاتتا قىزمەت كورسەتۋ ءراسىمىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماعا ساي ناقتىراق رەتتەلۋى قاراستىرىلعان.
بۇرىن قالاي بولعان
2021 -جىلعى ءى ءى م بۇيرىعىنا سايكەس، بوسقىن مارتەبەسى بار ادامدارعا جول ءجۇرۋ قۇجاتىن بەرۋ ستاندارتتى تارتىپپەن جۇزەگە اسىرىلىپ كەلگەن. الايدا وندا سيفرلاندىرۋعا قاتىستى جاڭا تاسىلدەر مەن كەيىنگى زاڭنامالىق وزگەرىستەر تولىق ەسكەرىلمەگەن.
ايتا كەتەيىك، جوبا بويىنشا قوعامدىق تالقىلاۋ 2026 -جىلعى 1-ماۋسىمعا دەيىن جالعاسادى.
وسىدان بۇرىن ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن بوسقىنداردى قابىلداۋ ىقتيمالدىعىنا قاتىستى قازاقستاننىڭ ۇستانىمىن ءتۇسىندىردى.