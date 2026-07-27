قازاقستاندا بازالىق مولشەرلەمە تومەندەگەننەن كەيىن جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعى قالاي وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانكتىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى جونىندەگى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى 0,25 پايىزدىق تارماققا تومەندەتىپ، %16,75- عا دەيىن ازايتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ەلدەگى جىلدىق ينفلياتسيا قاتارىنان توعىزىنشى اي تومەندەپ كەلەدى. ماۋسىم ايىندا ينفلياتسيا دەڭگەيى %10,3- دى قۇرادى. بۇل مامىرداعى %10,4- دان تومەن.
بۇل شەشىمنىڭ جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعىنا، يپوتەكاعا جانە ينۆەستيتسيالارعا قالاي اسەر ەتەتىنى تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تىلشىسىنە جىلجىمايتىن مۇلىك جونىندەگى ساراپشى ۆيتالي شالايەۆ ايتىپ بەردى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، بازالىق مولشەرلەمە %17-18 دەڭگەيىندە بولعان كەزدە اقشا قىمبات بولدى. ويتكەنى، دەپوزيتتەر جوعارى تابىس اكەلدى، وبليگاتسيالار تارتىمدى بولدى، ال بيزنەسكە ارنالعان نەسيەلەردىڭ قۇنى جوعارى دەڭگەيدە قالدى. سونىڭ سالدارىنان كوپتەگەن ينۆەستورلار قاراجاتىن دەپوزيتتەردە جانە كونسەرۆاتيۆتى قارجى قۇرالدارىندا ساقتاۋدى ءجون كوردى، ال جىلجىمايتىن مۇلىككە سۇرانىس شەكتەۋلى بولدى.
- مولشەرلەمەنىڭ %16,75- عا دەيىن تومەندەۋى ازىرگە جاعدايدى تۇبەگەيلى وزگەرتپەيدى. ءبىراق بۇل ەكونوميكاداعى اقشا قۇنىنىڭ بىرتىندەپ تومەندەي باستاعانىنىڭ العاشقى بەلگىسى، - دەدى ۆيتالي شالايەۆ.
ونىڭ پىكىرىنشە، ۇلتتىق بانكتىڭ بۇل شەشىمى بيزنەس ءۇشىن وڭ بەلگى بولىپ تابىلادى. ەگەر بازالىق مولشەرلەمەنى تومەندەتۋ سيكلى جالعاساتىن بولسا، نەسيەلەر بىرتىندەپ ارزاندايدى، بانكتەر ەكونوميكانى بەلسەندىرەك نەسيەلەي باستايدى، ال ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىك قايتا جاندانادى.
سونىمەن قاتار ساراپشى قازىرگى بازالىق مولشەرلەمەنىڭ ءالى دە جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سوندىقتان قولجەتىمدى نەسيەلەر تۋرالى ايتۋعا ءالى ەرتە.
جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعىنا توقتالعان ۆيتالي شالايەۆ الداعى التى ايدا ايتارلىقتاي وزگەرىستەر بولمايدى دەپ ەسەپتەيدى. يپوتەكالىق نەسيەلەر ءالى دە قىمبات بولىپ قالا بەرەدى، سوندىقتان تۇرعىن ۇيگە سۇرانىس پەن باعانىڭ كۇرت ءوسۋى كۇتىلمەيدى. دەگەنمەن نارىقتاعى وتىمدىلىك ازداپ جاقسارۋى مۇمكىن.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، ەگەر الداعى 6-12 اي ىشىندە ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى تومەندەتۋدى جالعاستىرسا، يپوتەكا قولجەتىمدى بولا باستايدى، ساتىپ الۋشىلار سانى بىرتىندەپ ارتادى، ال باستاپقى تۇرعىن ءۇي نارىعى توقىراۋ كەزەڭىنەن شىعا الادى. ءدال سول كەزدە ينۆەستورلاردىڭ تۇرعىن ۇيگە دەگەن قىزىعۋشىلىعى ايتارلىقتاي كۇشەيۋى مۇمكىن.
شالايەۆ بۇعان دەيىن بازالىق مولشەرلەمە %17-18 بولعان كەزدە ينۆەستورلارعا قاراجاتتارىن دەپوزيتتەرگە جانە تابىسى جوعارى باسقا دا قارجى قۇرالدارىنا ورنالاستىرۋدى ۇسىنعانىن ايتتى. الايدا قازىر جاعداي بىرتىندەپ وزگەرىپ كەلەدى.
- ەگەر مولشەرلەمەنى تومەندەتۋ جالعاسا بەرسە، ينۆەستورلار تابىسى جوعارى اكتيۆتەردى ىزدەي باستايدى. ولاردىڭ قاتارىندا ساپالى جىلجىمايتىن مۇلىك نىساندارى، تىكەلەي ينۆەستيتسيالار قورلارى نەمەسە دەپوزيتتەرگە قاراعاندا جوعارى كىرىس اكەلەتىن باسقا دا ناقتى اكتيۆتەر بولۋى مۇمكىن، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
سونىمەن بىرگە ساراپشى بازالىق مولشەرلەمەنىڭ قازىرگى تومەندەۋى اۆتوماتتى تۇردە جاڭا قۇرىلىس نەمەسە ينۆەستيتسيالىق سەرپىلىسكە اكەلەدى دەپ ەسەپتەمەيدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، نارىققا ءالى دە ءبىرقاتار فاكتورلار كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، نەسيەلەردىڭ جوعارى قۇنى، حالىقتىڭ ساتىپ الۋ قابىلەتىنىڭ تومەندەۋى، تۇرعىن ءۇي ۇسىنىسىنىڭ مول بولۋى جانە ينفلياتسيانىڭ ساقتالۋى. بۇدان بولەك، كوپتەگەن وتباسىلار ءۇشىن باستاپقى جارنانى جيناۋعا دا ۋاقىت قاجەت.
- بۇگىندە وزگەرىپ جاتقان نارسە جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعىنىڭ ءوزى ەمەس، ينۆەستيتسيالىق شەشىم قابىلداۋ لوگيكاسى. ەگەر مولشەرلەمەلەردىڭ تومەندەۋى جالعاسىپ، ەكونوميكا تۇراقتىلىعىن ساقتايتىن بولسا، وندا 2026-2027 -جىلدارى كاپيتال بىرتىندەپ دەپوزيتتەر مەن وبليگاتسيالاردان تابىستىلىعى جوعارى اكتيۆتەرگە اۋىسا باستايدى. ءدال سول كەزدە جىلجىمايتىن مۇلىككە دەگەن قىزىعۋشىلىق قايتا ارتىپ، بالامالى ينۆەستيتسيالاردىڭ تارتىمدىلىعى كۇشەيەدى، - دەپ قورىتىندىلادى ۆيتالي شالايەۆ.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %16,75 دەڭگەيىندە بەلگىلەگەنىن جازعانبىز.