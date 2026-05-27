قازاقستاندا بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىگە شەكتەۋ قويۋ كەرەك پە - ساراپشى پىكىرى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىنى پايدالانۋىنا شەكتەۋ ەنگىزۋ ماسەلەسى قايتادان قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، سيفرلىق ورتا دامىعان سايىن عالامتورداعى قاۋىپ تە ارتىپ كەلەدى.
بۇل تۋرالى Jibek Joly راديوسىنىڭ ەفيرىندە ساياساتتانۋشى، زاڭ عىلىمدارىنىڭ ماگيسترى، مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنىڭ ساراپشىسى داستان داۋلەتياروۆ پىكىر ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان سيفرلاندىرۋ سالاسى بەلسەندى دامىپ كەلەدى. الايدا جاڭا تەحنولوگيالارمەن بىرگە جاڭا ماسەلەلەر دە تۋىنداپ وتىر. اسىرەسە، بۇل بالالار مەن جاس وسپىرىمدەرگە تىكەلەي اسەر ەتەدى.
- قازاقستان سيفرلىق باعىتتا دامىپ جاتىر. ءبىراق عالامتوردا بارىنە رۇقسات بەرۋ دۇرىس ەمەس. سيفرلىق كەڭىستىكتى پايدالانۋدىڭ بەلگىلى ءبىر ەرەجەلەرى بولۋى كەرەك، - دەدى ساراپشى.
ونىڭ پىكىرىنشە، قازىر بالالار عالامتور مەن الەۋمەتتىك جەلىنى بۇرىنعىدان الدەقايدا ەرتە قولدانا باستايدى. سونىڭ سالدارىنان ولار زياندى كونتەنتكە، سيفرلىق تاۋەلدىلىككە جانە الگوريتمدەردىڭ ىقپالىنا جيى ۇشىرايدى.
ساراپشى بۇل ماسەلەنى تەك تىيىم سالۋ تۇرعىسىنان قاراستىرۋ دۇرىس ەمەس ەكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، باستى ماقسات - جاس بۋىن ءۇشىن قاۋىپسىز سيفرلىق ورتا قالىپتاستىرۋ.
- بالالاردىڭ عالامتورداعى قاۋىپسىزدىگى تەك مەملەكەتتىڭ عانا مىندەتى ەمەس. بۇل جەردە اتا-انا، مەكتەپ جانە الەۋمەتتىك پلاتفورمالاردىڭ دا جاۋاپكەرشىلىگى بار، - دەدى ول.
سونداي-اق، مامان ويىن-ساۋىق پەن ءبىلىم بەرۋ كونتەنتىن اجىراتىپ، سيفرلىق ساۋاتتىلىقتى جەتىلدىرۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى الگوريتمدەر قولدانۋشىلاردىڭ كۇندەلىكتى ادەتىن قالىپتاستىرىپ، پسيحولوگياسىنا اسەر ەتە الادى.
داستان داۋلەتياروۆ ءسوز بوستاندىعى مەن بالالار قاۋىپسىزدىگى اراسىنداعى تەپە-تەڭدىككە قاتىستى كوزقاراسىن دا ءبولىستى.
- بارلىق شەكتەۋ زاڭ اياسىندا ءارى قوعام مۇددەسىن ەسكەرە وتىرىپ ەنگىزىلۋى ءتيىس، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، قازاقستاندا 16 جاسقا تولماعان بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىگە تىركەلۋىنە شەكتەۋ قويۋ باستاماسى كوتەرىلگەن بولاتىن. قازىر بۇل ماسەلە تالقىلاۋ كەزەڭىندە.
ءبىر تاراپ مۇنى جاسوسپىرىمدەردىڭ پسيحيكالىق دەنساۋلىعى مەن اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىگىن قورعاۋدىڭ جولى دەپ ساناسا، ەندى ءبىرى مۇنداي شەكتەۋدى ءىس جۇزىندە باقىلاۋ قيىن ەكەنىن ايتادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىلەرگە تىيىم سالاتىن نورمالار قۇرىلتايدا قارالاتىنىن جازعانبىز.