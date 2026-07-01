قازاقستاندا ازاماتتىق الۋعا ارنالعان ەمتيحان تاپسىرۋ ءتارتىبى قاتاڭدادى
استانا. KAZINFORM – قازاقستاندا ازاماتتىق العىسى كەلەتىن شەتەلدىكتەرگە ارنالعان مىندەتتى تەستىلەۋدى وتكىزۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ ءتيىستى بۇيرىعى 2026-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەندى.
وزگەرىستەر ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك ءتىلدى قاراپايىم دەڭگەيدە مەڭگەرۋى، قازاقستان تاريحى مەن كونستيتۋتسياسىنىڭ نەگىزدەرىن ءبىلۋىن باعالايتىن تەستىلەۋدى وتكىزۋ راسىمىنە قاتىستى.
جاڭا تۇزەتۋلەرگە سايكەس، تەستىلەۋ كەزىندە بوگدە ادامنىڭ انىقتالۋىنا بايلانىستى تولتىرىلاتىن ارنايى اكتىنىڭ نىسانى جاڭارتىلدى. ەندى قۇجاتتا قۇقىق بۇزۋشىلىققا جول بەرگەن ادامنىڭ مارتەبەسى ناقتى كورسەتىلەدى: قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى نەمەسە شەتەل ازاماتى ەكەنى جەكە بەلگىلەنەدى.
سونىمەن قاتار قاعيدالارداعى كەيبىر قۇقىقتىق تەرميندەر ناقتىلاندى. اتاپ ايتقاندا، «شەتەلدىكتىڭ تۇرۋعا ىقتيارحاتى» دەگەن تىركەس «شەتەل ازاماتىنىڭ تۇرۋعا ىقتيارحاتى» دەپ وزگەرتىلدى.
بۇل وزگەرىستەر تەستىلەۋ كەزىندە وزگە ادامنىڭ ورنىنا ەمتيحان تاپسىرۋ ارەكەتتەرىنىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان. ەگەر قازاقستان ازاماتى شەتەلدىك ۇمىتكەردىڭ ورنىنا تەست تاپسىرۋعا ارەكەتتەنسە، بۇل دەرەك رەسمي تۇردە تىركەلىپ، ءتيىستى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جولدانۋى مۇمكىن.
باقىلاۋ شارالارى
قازاقستاندا ازاماتتىق الۋعا ارنالعان تەستىلەۋ جىلىنا ەكى رەت - اقپان جانە تامىز ايلارىندا وتكىزىلەدى. بيىلعى كەلەسى تەستىلەۋگە ءوتىنىش قابىلداۋ 10-20-تامىز ارالىعىندا جوسپارلانعان.
قولدانىستاعى ءتارتىپ بويىنشا تەستىلەۋ كەزىندە قاتىسۋشىلار بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋدەن وتەدى. سونىمەن قاتار ەمتيحان وتەتىن ورىنداردا مەتالل ىزدەگىشتەر مەن بايلانىس سيگنالىن تۇنشىقتىراتىن قۇرىلعىلار پايدالانىلادى. جاڭا وزگەرىستەر باقىلاۋ شارالارىن ودان ءارى كۇشەيتىپ، ەمتيحاننىڭ اشىق ءارى ءادىل ءوتۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.