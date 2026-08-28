قازاقستاندا اۆتورلارعا ارنالعان موبيلدى قوسىمشا ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اۆتورلار مەن قۇقىق يەلەنۋشىلەرگە ءوز تۋىندىلارىنىڭ قاشان جانە قانشا رەت پايدالانىلعانىن، سونداي-اق قانشا سىياقى تيەسىلى ەكەنىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن موبيلدى قوسىمشا ىسكە قوسىلادى.
بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ق ر ادىلەت ۆيتسە-ءمينيسترى بوتاگوز جاقسەلەكوۆا ايتتى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ سوزىنشە، موبيلدى قوسىمشا زياتكەرلىك مەنشىك سالاسىنداعى ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورما اياسىندا ازىرلەنىپ جاتىر.
- موبيلدى قوسىمشا ارقىلى اۆتور مەن قۇقىق يەلەنۋشى ءوز تۋىندىسىنىڭ قايدا، قاشان جانە قانشا رەت پايدالانىلعانىن، ودان قانشا قاراجات جينالعانىن جانە وزىنە قانشا سىياقى تيەسىلى ەكەنىن كورە الادى، - دەدى بوتاگوز جاقسەلەكوۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، اۆتورلار قاجەتتى مالىمەتتى كەز كەلگەن ۋاقىتتا ۇيالى تەلەفون ارقىلى قاراي الادى.
ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورما اۆتورلار مەن قۇقىق يەلەنۋشىلەردى، ولاردىڭ قۇقىقتارىن باسقاراتىن ۇيىمدار مەن تۋىندىلاردى پايدالانۋشىلاردى ءبىر ورتاعا بىرىكتىرەدى. پلاتفورما ارقىلى شارت جاساسۋعا، تۋىندىلاردىڭ پايدالانىلۋىن ەسەپكە الۋعا، ەسەپ بەرۋگە، سونداي-اق اۆتورلارعا تيەسىلى سىياقىنى ءبولىپ، تولەۋگە بولادى.
بۇعان دەيىن بريفينگ بارىسىندا ۆيتسە-مينيستر اۆتورلىق قۇقىق سالاسىنداعى ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورما قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن ايتقان ەدى.