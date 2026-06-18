قازاقستاندا اۆتوكولىك سانى 6 ميلليونعا جۋىقتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تىركەلگەن اۆتوكولىك سانى 6 ميلليونعا جاقىندادى. 2026-جىلعى 1-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا ەلدە 5 ميلليون 995 مىڭ كولىك قۇرالى ەسەپتە تۇر.
مامىر ايىندا 147,7 مىڭ اۆتوكولىك قۇرالى تىركەلگەن. ونىڭ ىشىندە 129 مىڭ جەڭىل اۆتوموبيل، 8,7 مىڭ جۇك كولىگى، 1,3 مىڭ اۆتوبۋس جانە 1,6 مىڭ موتوتسيكل بار.
«2026-جىلعى 1-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا قازاقستاندا 5 ميلليون 995 مىڭ اۆتوكولىك قۇرالى تىركەلگەن. ونىڭ 84,2 پايىزى جەڭىل اۆتوموبيلدەر»، - دەپ حابارلادى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.
كولىكتەردىڭ 80 پايىزى بەنزينمەن جۇرەدى. ديزەل وتىنىن پايدالاناتىن كولىكتەردىڭ ۇلەسى - 7,6 پايىز، ارالاس وتىنداعى كولىكتەر - 6,5 پايىز، ال گازبەن جۇرەتىن كولىكتەردىڭ ۇلەسى 0,4 پايىز بولدى.
«ەلەكتر قۋاتىمەن جۇرەتىن 32479 كولىك قۇرالى تىركەلگەن، بۇل جالپى كولىك سانىنىڭ 0,5 پايىزىن قۇرايدى»، - دەلىنگەن رەسمي اقپاراتتا.
ەلەكتروموبيلدەر ەڭ كوپ تىركەلگەن وڭىرلەر قاتارىندا الماتى قالاسى كوش باستاپ تۇر. مۇندا 17506 ەلەكتر كولىگى ەسەپكە الىنعان. ودان كەيىن استانا قالاسى (3235)، الماتى وبلىسى (2857) جانە شىمكەنت قالاسى (1042) ورنالاسقان.