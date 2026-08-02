قازاقستاندا اپتا ىشىندە بولعان كادرلىق تاعايىنداۋلار
استانا. KAZINFORM - وسى اپتا ەلىمىزدىڭ ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارىندا، سوت سالاسىندا ءبىرقاتار كادرلىق اۋىس-ءتۇيىس بولدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن ارمان قايرات ۇلى يساعاليەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
1972 -جىلى الماتى قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 1994 -جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن. 1994-1995 ج ج. ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وقىتۋشىسى.1995-1999 ج ج. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ شىعىستانۋ ينستيتۋتىنىڭ عىلىمي قىزمەتكەرى. 2020 -جىلدان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتار مەملەكەتىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن اتقارعان.
جوعارعى سوت ءتوراعاسى اسلامبەك مەرعاليەۆ قاراعاندى وبلىسىنىڭ سۋديالار كورپۋسىنا قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن تاعايىندالعان وبلىستىق سوتتىڭ جاڭا ءتوراعاسى عالىم قۇلەكەيەۆتى تانىستىردى.
ع. باتىربەك ۇلى 1979 -جىلى جامبىل وبلىسى قاراتاۋ قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2024 -جىلدان باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن قاراعاندى وبلىستىق سوتىنىڭ ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسىنىڭ ءتوراعاسى بولدى.
بۇدان بولەك، اقتوبە وبلىسى سوتتارىنىڭ ۇجىمىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن قىزمەتكە تاعايىندالعان وبلىستىق سوتتىڭ جاڭا ءتوراعاسى الىبەك احمەتوۆ تانىستىرىلدى.
ءا. مولدابەك ۇلى 1978 -جىلى قىزىلوردا وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 1999 -جىلى قازاق مەملەكەتتىك زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن. 2023 -جىلدان باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن اقتوبە وبلىستىق سوتىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسىنىڭ ءتوراعاسى بولدى.
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن ناريمان بەكنازاروۆ الماتى وبلىستىق سوتىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالدى.
ن. بەكنازاروۆ 1982 -جىلى جامبىل وبلىسىنىڭ تاراز قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2004 -جىلى ءال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زاڭ فاكۋلتەتىن، 2006 -جىلى ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىنىڭ ماگيستراتۋراسىن ءتامامداعان. 2020 -جىلدان بەرى الماتى قالالىق سوتىنىڭ ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسىنىڭ ءتوراعاسى بولدى.
بۇل اپتادا تولەندى قاسىموۆ شىعىس قازاقستان وبلىستىق سوتىنىڭ ءتوراعاسى رەتىندە تانىستىرىلدى. ت. تىلەۋجان ۇلى 1973 -جىلى قاراعاندى قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 1999 -جىلى قاراعاندى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زاڭ فاكۋلتەتىن بىتىرگەن. 2021 -جىلدان باستاپ وسى ۋاقىتقا دەيىن شىعىس قازاقستان وبلىستىق سوتىنىڭ اكىمشىلىك ىستەر جونىندەگى سوت القاسىنىڭ ءتوراعاسى بولدى.
قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن ەرجان توقتاعۇلوۆ مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
1992 -جىلى جامبىل وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن، قازتۇتىنۋوداعى قاراعاندى ەكونوميكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىن، حالىقارالىق كولىكتىك- گۋمانيتارلىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن. پرەزيدەنتتىك جاستار كادرلىق رەزەرۆىنىڭ مۇشەسى.
2024 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىنان باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن قازاقستان مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ جانە جوبالىق مەنەدجمەنت دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى بولىپ جۇمىس ىستەدى.
ق ر ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن نازگۇل حاتەپوۆا اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
ن. حاتەپوۆا 1990 -جىلى باتىس قازاقستان وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
جاڭگىر حان اتىنداعى باتىس قازاقستان اگرارلىق-تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن، م. دۋلاتي اتىنداعى تاراز مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن. ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىن ءتامامداپ، بيزنەس جانە باسقارۋ ماگيسترى دارەجەسىن الدى. 2025 -جىلدىڭ قاڭتار ايىنان باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ەگىنشىلىك دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى بولىپ جۇمىس ىستەدى.
وسى اپتادا نۇربول بايجانوۆ تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
1993 -جىلى ۇلىتاۋ وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن، تۇران- استانا ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداعان. مەملەكەتتىك قىزمەتتە 2017 -جىلدان بەرى ەڭبەك ەتەدى. 2026 -جىلعى قاڭتاردان باستاپ وسى ۋاقىتقا دەيىن تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقاردى.
مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن ازامات بەلقايىروۆ مادەنيەت كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
ازامات بەلقايىروۆ 1990 -جىلى 10-ماۋسىمدا قوستاناي وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2012 -جىلى ەۋرازيا گۋمانيتارلىق ينستيتۋتىن بىتىرگەن. 2024 -جىلعى تامىزدان باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مادەنيەت كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولدى.
قازاقستان پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ كەلىسىمىمەن، اۋداندىق ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ كەلىسىمى جانە ءوڭىر باسشىسىنىڭ وكىمىمەن اقتوعاي اۋدانىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنا ەرنۇر ايتكەنوۆ تاعايىندالدى.
ەرنۇر نۇرمۇحان ۇلى 1965 -جىلى تۋعان. ماي اۋدانىنىڭ تۋماسى. جوعارى ءبىلىمدى، مەملەكەتتىك قىزمەتتە 20 -جىلدان استام ەڭبەك ءوتىلى بار. ءار جىلدارى ماي، باياناۋىل، اققۋلى جانە تەرەڭكول اۋداندارىن باسقاردى. سوڭعى جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتى قىزمەتىن اتقاردى.
بۇدان بولەك، انۋاربەك امانوۆ پاۆلودار وبلىسى اقسۋ قالاسىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ءا. دۇيسەمباي ۇلى 1986 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن. ەكى جوعارى ءبىلىمى بار. 2008 -جىلى س. تورايعىروۆ اتىنداعى پاۆلودار مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن «اۆتوموبيل جانە تراكتور جاساۋ» ماماندىعى بويىنشا، ال 2020 -جىلى قازتۇتىنۋوداعى قاراعاندى ەكونوميكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن «قۇقىق تانۋ» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان. بۇل لاۋازىمعا تاعايىندالعانعا دەيىن پاۆلودار قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
مۇنىمەن قوسا، اسقار اجمۇرات اققۋلى اۋدانىنىڭ اكىمى بولىپ تاعايىندالدى.
اسقار قادىر ۇلى 1976 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن. جوعارى ءبىلىمدى، مەملەكەتتىك قىزمەتتە 24 جىلدان استام ەڭبەك ءوتىلى بار. پاۆلودار قالاسىندا، پاۆلودار جانە ۋسپەن اۋداندارىندا باسشىلىق قىزمەتتەر اتقارعان. سونداي-اق ەكى جىلدان استام ۋاقىت پاۆلودار وبلىسىنىڭ قۇرىلىس باسقارماسىن باسقاردى.
تالعات راحمانبەردى استانا اكىمىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى. ول وسىعان دەيىن استانانىڭ بايقوڭىر اۋدانىنىڭ اكىمى قىزمەتىن اتقارعان.
ول ەڭبەك جولىن 2004 -جىلى قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى حالىقارالىق قازاق- تۇرىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جاستار ءىسى جونىندەگى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ باستاعان. ءار جىلدارى «استانا قالاسىنىڭ ستۋدەنتتىك قۇرىلىس جانە جاستار ەڭبەك جاساقتارىنىڭ شتابى» قوعامدىق بىرلەستىگىن باسقاردى. سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋراتۋراسى ينستيتۋتىنىڭ (استانا قالاسى) قىلمىستىق پروتسەسس زاڭدىلىعى مەن جەدەل-ىزدەستىرۋ قىزمەتىن قاداعالاۋ بويىنشا بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ باسقارماسىندا اعا پروكۋرور، استانا قالاسى جاستار ساياساتى ماسەلەلەرى باسقارماسىنىڭ باسشىسى جانە وزگە دە قىزمەتتەردى اتقارعان.
وسى اپتادا استانا قالاسى بايقوڭىر اۋدانىنىڭ اكىمى بولىپ نۇرلان ءالىمجانوۆ تاعايىندالدى.
ول مەملەكەتتىك قىزمەتتەگى ەڭبەك جولىن 2012 -جىلى باستاعان. 2023 -جىلعى 4-قىركۇيەكتە استانا قالاسىنىڭ اكتيۆتەر جانە مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولىپ بەكىتىلدى.
بۇل اپتانىڭ سوڭىندا «الەم بارىسى» اتانعان بالۋان ايبەك سەرىكبول ۇلى نۇعىماروۆ اياگوز اۋدانىنا اكىم بولدى.
ا. سەرىكبول ۇلى اباي اۋدانىنىڭ قۇندىزدى اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. سەمەي مەملەكەتتىك پەداگوگيكالىق ينستيتۋتىن «دەنە شىنىقتىرۋ» ، قازاق يننوۆاتسيالىق گۋمانيتارلىق - زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىن «زاڭگەر» ماماندىقتارى بويىنشا ءتامامداعان. وسى لاۋازىمعا تاعايىندالعانعا دەيىن اياگوز اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى، اۋدان اكىمىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى قىزمەتىندە بولدى.
ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ شەشىمىمەن تەمىرلان راحات ۇلى كەلدىبايەۆ پەن ازات قابدراشيتوۆ «KAZAKH INVEST» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى.
تەمىرلان كەلدىبايەۆ م. ۆ. لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ەكونوميكا فاكۋلتەتىن ءتامامداعان، سونداي-اق بارسەلوناداعى مەنەدجمەنت جوعارى مەكتەبىن بيزنەس اكىمشىلىگى ماماندىعى بويىنشا MBA دارەجەسىنە يە.
ال ازات قابدراشيتوۆ پرەزيدەنتتىك جاستار كادرلىق رەزەرۆىنىڭ مۇشەسى. م. ۆ. لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ەكونوميكا فاكۋلتەتىن ءتامامداعان، سينگاپۋر ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستراتەگيا جانە اناليتيكا ماماندىعى بويىنشا MBA دارەجەسىن العان.
Kazenergy قاۋىمداستىعىنىڭ جاڭا ءتوراعاسى بولىپ مۇناي-گاز سالاسى مەن مەملەكەتتىك قىزمەتتە كوپ جىلدىق تاجىريبەسى بار سەرىكقالي برەكەشيەۆ سايلاندى.
سەرىكقالي برەكەشيەۆ 1972 -جىلى 14-قازاندا پاۆلودار قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 1995 -جىلى اتىراۋ پوليتەحنيكالىق ينستيتۋتىن «مۇناي جانە گاز كەن ورىندارىن يگەرۋ» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان. 2020 - 2023 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ۆيتسە-ءمينيسترى، ءمينيسترى.